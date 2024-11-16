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    • Колосков – о желании Дзюбы забить рекордный гол за сборную: «Не надо превращаться в цирк, давайте еще 98-летнего Симоняна заявим»

    Колосков – о желании Дзюбы забить рекордный гол за сборную: «Не надо превращаться в цирк, давайте еще 98-летнего Симоняна заявим»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал желание форварда Артема Дзюбы забить рекордный мяч за сборную России. Накануне россияне победили Бруней (11:0) в товарищеской игре.

    • Форварда не было в национальной команде с 2021 года.
    • Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.
    • Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

    «Нужен ли Дзюба в сборной? Вы думаете, что сборная для рекордов, что ли? Если вызывать Артема, то и Кержакова надо, чтобы оба по тайму сыграли и выяснили все! И еще Никиту Павловича Симоняна надо заявить за сборную, чтобы он уставил мировой рекорд Гиннесса, выйдя на поле в 98 лет.

    Мы сборную хотим в цирк превратить? Мы же серьезные люди – в сборную вызываются по делу!» – сказал Колосков.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:43
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    Комментарии (4)
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    andr45
    1731772434
    А разве игра с брунейскими ребятами, играющими на первенство деревни не цирк? Впрочем, 19 ноября будет второе отделение циркового представления)
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    Cleaner
    1731781982
    Колосков, ЦИРК это Вы УСТРОИЛИ вместе с Дюковым, когда команду деревенского уровня из Брунея за дикое бабло а Россию привезли...((((((((((((((((((
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