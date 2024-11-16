Колосков – о желании Дзюбы забить рекордный гол за сборную: «Не надо превращаться в цирк, давайте еще 98-летнего Симоняна заявим»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал желание форварда Артема Дзюбы забить рекордный мяч за сборную России. Накануне россияне победили Бруней (11:0) в товарищеской игре.

Форварда не было в национальной команде с 2021 года.

Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.

Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

«Нужен ли Дзюба в сборной? Вы думаете, что сборная для рекордов, что ли? Если вызывать Артема, то и Кержакова надо, чтобы оба по тайму сыграли и выяснили все! И еще Никиту Павловича Симоняна надо заявить за сборную, чтобы он уставил мировой рекорд Гиннесса, выйдя на поле в 98 лет.

Мы сборную хотим в цирк превратить? Мы же серьезные люди – в сборную вызываются по делу!» – сказал Колосков.

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