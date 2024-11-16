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    Глушаков прокомментировал разногласия Дзюбы и Карпина

    Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о разногласиях Валерия Карпина и Артема Дзюбы.

    • Форварда не было в национальной команде с 2021 года – с тех пор, как ее возглавил Карпин.
    • Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.
    • Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

    «Нужно знать взаимоотношения Дзюбы и Карпина. Заместо главного тренера отвечать не могу. Эгоцентризм? Дзюба всегда будет думать о себе, Карпин – о себе. Я не штудирую и не анализирую эту информацию. Ничего не могу сказать об этом», – сказал Глушаков.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии (2)
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    Питерский князь
    1731779320
    Интересно, сколько этот дебил платит, чтобы у него брали интервью. Беспонтовый человек.
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    Desma
    1731781203
    Ну, и где же комментарий, если Дениска ничего не сказал?
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