Глушаков прокомментировал разногласия Дзюбы и Карпина

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о разногласиях Валерия Карпина и Артема Дзюбы.

Форварда не было в национальной команде с 2021 года – с тех пор, как ее возглавил Карпин.

Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.

Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

«Нужно знать взаимоотношения Дзюбы и Карпина. Заместо главного тренера отвечать не могу. Эгоцентризм? Дзюба всегда будет думать о себе, Карпин – о себе. Я не штудирую и не анализирую эту информацию. Ничего не могу сказать об этом», – сказал Глушаков.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов