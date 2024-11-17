Игрок Брунея хочет остаться в России и выступать за «Краснодар»

Футболист сборной Брунея Азик Касыфул хотел бы остаться жить в России.
- Бруней накануне уступил России (0:11).
- Команда остается в Краснодаре.
- Касыфул выступает на родине за «Касуку».
– Какие эмоции от Краснодара и стадиона?
– В городе очень красиво. Стадион просто великолепный.
– Хотели бы остаться в Краснодаре и играть за местную команду?
– Да, очень хотелось бы.
– В какой лиге мира вы бы также хотели сыграть?
– Хотелось бы поиграть в АПЛ в составе «Арсенала».
– Чем вы занимаетесь в своей стране?
– Я футболист, но в свободное время веду свой бизнес.
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