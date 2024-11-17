Игрок Брунея хочет остаться в России и выступать за «Краснодар»

Футболист сборной Брунея Азик Касыфул хотел бы остаться жить в России.

Бруней накануне уступил России (0:11).

Команда остается в Краснодаре.

Касыфул выступает на родине за «Касуку».

– Какие эмоции от Краснодара и стадиона?

– В городе очень красиво. Стадион просто великолепный.

– Хотели бы остаться в Краснодаре и играть за местную команду?

– Да, очень хотелось бы.

– В какой лиге мира вы бы также хотели сыграть?

– Хотелось бы поиграть в АПЛ в составе «Арсенала».

– Чем вы занимаетесь в своей стране?

– Я футболист, но в свободное время веду свой бизнес.

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