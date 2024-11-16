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    • 70-летний Тарханов раскрыл обстоятельства своей последней драки

    70-летний Тарханов раскрыл обстоятельства своей последней драки

    Бывший игрок и тренер ЦСКА Александр Тарханов рассказал, когда дрался последний раз.

    «Последний раз я дрался в 1975-м, когда еще в Красноярске жил. С женой и ее подругой были на концерте. Время позднее – стали ловить такси.

    Едва машина притормозила, откуда-то выскочили четверо парней, один из них оттолкнул мою Люсю. Я на него с кулаками. Пока разбирался, от остальных Люся с подружкой сумками отбивались. На наше счастье мимо старые приятели шли. Увидели, вмешались. Те врассыпную...» – поделился Тарханов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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