70-летний Тарханов раскрыл обстоятельства своей последней драки

Бывший игрок и тренер ЦСКА Александр Тарханов рассказал, когда дрался последний раз.

«Последний раз я дрался в 1975-м, когда еще в Красноярске жил. С женой и ее подругой были на концерте. Время позднее – стали ловить такси.

Едва машина притормозила, откуда-то выскочили четверо парней, один из них оттолкнул мою Люсю. Я на него с кулаками. Пока разбирался, от остальных Люся с подружкой сумками отбивались. На наше счастье мимо старые приятели шли. Увидели, вмешались. Те врассыпную...» – поделился Тарханов.

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