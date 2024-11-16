Ещенко ответил, чего не хватает «Спартаку» для чемпионства

Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко проанализировал ситуацию в клубе.

«Спартаку» не хватает стабильности для борьбы за чемпионство. Я не все матчи смотрел, но вижу, что команда то хорошо играет, то не особо.

Учитывая эти взлеты и падения, будет тяжело завоевать золотые медали. Но впереди зимняя пауза, время есть еще, посмотрим», – сказал Ещенко.

Москвичи завершили 1-й круг РПЛ на 5-м месте.

Они набрали 28 очков в 15 турах.

Отставание от лидера – 9 баллов.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов