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    Ещенко ответил, чего не хватает «Спартаку» для чемпионства

    Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко проанализировал ситуацию в клубе.

    «Спартаку» не хватает стабильности для борьбы за чемпионство. Я не все матчи смотрел, но вижу, что команда то хорошо играет, то не особо.

    Учитывая эти взлеты и падения, будет тяжело завоевать золотые медали. Но впереди зимняя пауза, время есть еще, посмотрим», – сказал Ещенко.

    • Москвичи завершили 1-й круг РПЛ на 5-м месте.
    • Они набрали 28 очков в 15 турах.
    • Отставание от лидера – 9 баллов.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    NewLife
    1731778706
    Ещ, не ты один такой умный, я тоже знаю, чего не хватает Спартаку для чемпионства - набрать больше очков, чем другие клубы))))))
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    ...уефан
    1731780466
    ...глубокий анализ и аналитика игры и турнирного положения Спартака! Шедевр!...
    Ответить
    FWSPM
    1731782368
    Игроков способных попадать по воротам чуть чаще
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