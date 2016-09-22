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    Мутко: «Как министр спорта говорю, что лимит на легионеров никто не тронет»

    Министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко исключил вероятность отмены лимита на легионеров. Как отметил спортивный чиновник, в России на данный момент не созданы условия для отказа данного ограничения.

    «Любой клуб будет покупать иностранца, а не готовить молодых ребят. В Испании 20 лет был лимит. Но когда система запущена, тогда можно отменять лимит. Но сейчас в чем смысл? Никто не будет отменять лимит на легионеров, говорю как министр спорта», – заявил Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.09.2016 10:55
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    Комментарии29
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      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал 23 сентября 2016, 16:28

      Газзаев в РФС будет 23 сентября?

      0
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 22 сентября 2016, 18:28

      Виталя, когда же тебя самого уже тронут?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 сентября 2016, 17:35

      Лимит необходим и не только на футбольном поле, ага. Без лимита кругом сплошной Черкизон.

      1
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      Рейтинг: +988

      опус 2 22 сентября 2016, 16:39

      Не отменяйте лимит ,играйте 6 на 6 ,хоть футбол настоящий посмотрим !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      richi 22 сентября 2016, 16:09

      А как президент РФС?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 22 сентября 2016, 15:32

      Бляя. Короче если этот хуй победит, а надежды на другой исход мало надо будет соьирать петицию об отстранении этой твари от спорта!

      1
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      Рейтинг: +8018

      nik55 22 сентября 2016, 14:59

      мудак-а не министр спорта

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 22 сентября 2016, 14:26

      Газзаева в РФС он лимит отменит

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      Серго24 > Михас007 22 сентября 2016, 16:11

      Так точно ...

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 22 сентября 2016, 13:59

      Ну хорошо раз ты такой баран и упёрся в лимит, то поставь потолок зарплат для молодых футболистов, чтоб у них голова не кружилась и чтоб у них в головах не сидела мысль, а нах мне футбол, нах мне бороться и играть, когда я миллионер ... Но неееееет, ты так не сделаешь, потому что ты имеешь процент с таких зарплат

      4
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      Рейтинг: +1847

      mahan 22 сентября 2016, 13:18

      Понятно, прощай футбол надолго... Как возможно учить футболистов играть если конкуренции у них нет? Лимит приведет к тому, что наши футболисты скоро за большие бабки будут выходить на поле и просто будут стоять. А потом будем плакать почему же у нас так сборная играет. И будем дальше наблюдать как футболисты бухают, просаживая за ночь годовой бюджет какого-нибудь маленького городка.

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