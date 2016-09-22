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    Мутко: «После Газзаева во Владикавказе выжженная земля. Устроили семейный подряд»

    Президент РФС Виталий Мутко отметил, что не видит в лице Валерия Газзаева реального соперника в предстоящих выборах главы футбольного союза.

    «Ясно, что я работаю министром спорта и не собираюсь оставлять эту работу. Моя задача за год в РФС была в том, чтобы стабилизировать ситуацию. Если я пойду на выборы РФС, то у меня конкурентов не будет. Меня 90 процентов выбирает. Люди теряют ориентиры, может, от воздуха голову кружит. Мы на личности переходим, видимо, завтра проснемся и будет 200 миллионов. Я не рвусь на пост президента РФС, моя задача — стабилизировать ситуацию. Я никуда не убегаю, я всегда рядом. Какая разница, кто будет президентом?

    Я не хочу, чтобы в РФС приходили люди и делали из него посмешище. Мой оппонент (Валерий Газзаев) приезжает во Владикавказ, а после него выжженная земля. Стадион заложен. Семейный подряд устроили. Реформаторы, уже 40 лет реформируют», – заявил Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.09.2016 11:11
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 22 сентября 2016, 19:34

      а что думают товарищи из Владикавказа(Осетии..)?

      0
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      Рейтинг: +10

      chera373 > за ЦСКА с 1980г 24 сентября 2016, 18:51

      что тут думать,надо кого -помоложе выбирать. А Мудко и Газзаев только о собственном благополучии думают.

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 22 сентября 2016, 19:19

      там все друг друга ст0ят, что Мутко, что Газзаев

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 22 сентября 2016, 17:21

      Мудко считает что без него конец нашему футболу наступит?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +988

      опус 2 22 сентября 2016, 16:46

      Может Газзаев и не идеальный вариант , но хоть тебя сменит ! Ты уже за-бал всех !

      1
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      Рейтинг: +6304

      Добрый Бобер 22 сентября 2016, 15:43

      "Знание есть сомнение. В себе уверена лишь глупость." Не помню кто сказал.

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 сентября 2016, 15:05

      Мудко, читай комментарии про себя и тебе станет ясно, что ты ЧУДАК на
      букву М и тебе не место в спорте, в том числе и в футболе в частности.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 сентября 2016, 14:04

      Поддерживать Газзаева могут только недалёкие личности или такие же проходимцы, ага. (Если выбирать из мудка и пса, то первый - чуть меньшее зло)

      -2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 22 сентября 2016, 14:03

      Вот как раз Мудко и устроил посмешище!!Вали уже с поста!Пускай хоть пёс будет,только не ты!

      4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 сентября 2016, 13:33

      " Какая разница, кто будет президентом?"
      Путину об этом скажи, а то "Семейный подряд устроили."

      5
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      Рейтинг: +2509

      panmon > андрей андреев 22 сентября 2016, 14:03

      Он имел виду, что все равно деньги будет из футбола себе в карман высасывать...

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > panmon 22 сентября 2016, 16:36

      Дать бы по сосалке им

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 сентября 2016, 13:30

      Он боится что пролетит мимо кормушки, а сам бы лучше ответил за расстрату гос-ных денег на Капелло

      3
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