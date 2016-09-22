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    «Зенит» наколотил пять голов «Тамбову», Жулиано забил пяткой. Ключевые моменты матча на Кубок


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    Голосов: 2
    22.09.2016 14:00
    Обладатель Кубка России без шести игроков основы здорово поразвлекся в городе 12-й команды ФНЛ. «Бомбардир» показывает главные события игры «Тамбов» – «Зенит».

    Онлайн матча «Тамбов» – «Зенит» – 0:5 | Видеогалерея

    А Жулиано ответил на это голом пяткой.

    Право на пенальти за фол Гасилина получили хозяева, но на этом все радости закончились: удар с «точки» отразил Лодыгин.

    Следом влетел и четвертый от Джорджевича.

    Третий мяч на счету Кокорина. Провал в обороне у «Тамбова» «Зенит» легко использовал. В прошлом году Талалаев с «Волгой» на этой же стадии проиграл 0:7.

    В самом начале второго тайма «Зенит» удвоил счет, отличился Шатов с паса Кокорина. Интриги больше нет?

    Что ж, к этому и шло. Потеряли игроки «Тамбова» Роберта Мака, и тот засадил в дальний угол с подачи Могилевца.

    Полтайма прошло, и вот, что за это время было:

    Начало красивое и бодрое, но 15 минут без голов.

    А вот и состав «Зенита», наполовину экспериментальный.

    Состав «Тамбова»:

    С формой команды определились.

    О нем тут, конечно, помнят. Жаль, не приехал.

    И на программке к матчу изображен, конечно, тоже Юра.

    А вот так выглядит тамбовская арена за несколько часов до игры.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter «Зенита», ФК «Тамбов»
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 23 сентября 2016, 08:06

      Зенит прям разошелся!!! Молодцы!!! Теперь ждем мясных в гости - надеюсь что будет тот же результат, что в кубке!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 23 сентября 2016, 07:34

      Жулик красавца заколотил! ))) Респект! )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 23 сентября 2016, 00:40

      Зенит есть Зенит!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2773

      волчарик 22 сентября 2016, 20:34

      жулиано красавчик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 22 сентября 2016, 18:18

      довольны как-будто лигу чемпионов выиграли

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 22 сентября 2016, 16:01

      Нужно поменять заголовок: "«Зенит» наколотил пять голов «Тамбову», Жулиано забил пяткой, Лодыгин взял пенальти ! "

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      lihindic 22 сентября 2016, 15:59

      нормуль

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 22 сентября 2016, 15:54

      Вот так вот мясо и кони нужно за честь клуба работать....

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1640

      PassCSKA > mik1954 23 сентября 2016, 15:23

      Согласен!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -50

      Karrerim 22 сентября 2016, 14:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тамбов - Зенит. вывеска что надо. дерби позорников

      -6
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      ...
      Рейтинг: +8

      ppv666 > Karrerim 22 сентября 2016, 14:57

      ебало завали

      2
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