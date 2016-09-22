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Главный судья:
Сергей Куликов (Саранск)
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Тамбов - Зенит

22.09.2016, Четверг, 14:00 мск Тамбов, стадион Спартак Трансляция: Наш Футбол, Матч ТВ Россия. Кубок, 1/16 финала Тамбов - Зенит
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    Рейтинг: +113

    Касабланка 22 сентября 2016, 17:02

    Браво Зенит!!!

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    Рейтинг: +244

    Grelas 22 сентября 2016, 15:47

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Спартак, ЦСКА, Ростов, можете посмотреть как надо играть с командами ФНЛ.)

    -4
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    Рейтинг: +117

    Dj_CBEPXY > Grelas 22 сентября 2016, 16:08

    Ахах... За Спартак согласен, они только в лиге и скамейка у него есть (как и у Зенита), но ЦСКА не имеет скамейки чтобы играть двумя сильными составами, а Ростову и так тяжело, так ещё и кубок.

    -2
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    Рейтинг: +551

    LokoGoGo > Dj_CBEPXY 22 сентября 2016, 17:01

    Да, у Ростова ЛЧ, финансы... еще и Чемпионат достойно отыграть надо. Потому кубком можно пожертвовать

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    Рейтинг: +244

    Grelas > Dj_CBEPXY 22 сентября 2016, 17:13

    ЦСКА - один из лидеров чемпионата, они просто обязаны были проходить 8-ую команд ФНЛ.

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    Рейтинг: +244

    Grelas > LokoGoGo 22 сентября 2016, 17:14

    Ростову ЛЧ сливать надо, а не кубок. Им в ЛЧ ничего не светит.

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    Рейтинг: +100

    Partizanmett 22 сентября 2016, 09:29

    Ну что, Зенит вслед за ЦСКА и Спартаком? Или пройдёт?

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    Рейтинг: +1655

    PassCSKA > Partizanmett 22 сентября 2016, 15:19

    Неа, Зенит вслед за Динамо)

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    Рейтинг: -145

    Zenit-2010 > PassCSKA 23 сентября 2016, 00:33

    токо вам вместе с динамо место в фнл

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    Рейтинг: +752

    Maxim Nik 20 сентября 2016, 20:43

    Матч начнётся в 14.00 а не в 14.30.

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