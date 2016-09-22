Тамбов - Зенит

Браво Зенит!!!
Спартак, ЦСКА, Ростов, можете посмотреть как надо играть с командами ФНЛ.)
Ахах... За Спартак согласен, они только в лиге и скамейка у него есть (как и у Зенита), но ЦСКА не имеет скамейки чтобы играть двумя сильными составами, а Ростову и так тяжело, так ещё и кубок.
Да, у Ростова ЛЧ, финансы... еще и Чемпионат достойно отыграть надо. Потому кубком можно пожертвовать
ЦСКА - один из лидеров чемпионата, они просто обязаны были проходить 8-ую команд ФНЛ.
Ростову ЛЧ сливать надо, а не кубок. Им в ЛЧ ничего не светит.
Ну что, Зенит вслед за ЦСКА и Спартаком? Или пройдёт?
Неа, Зенит вслед за Динамо)
токо вам вместе с динамо место в фнл
Матч начнётся в 14.00 а не в 14.30.