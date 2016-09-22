Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бердыев: «Не подписывал письмо против Мутко и выхожу из Объединения отечественных тренеров»

    Вице-президент и тренер «Ростова» Курбан Бердыев признался, что не подписывал коллективное письмо Объединения отечественных тренеров о том, что Виталий Мутко должен быть отстранен от выборов президента РФС.

    – Объединение отечественных тренеров, членом которого я являюсь, большинством голосов решило поддержать на выборах Валерия Газзаева. В то же время о том, что моя подпись стоит под представленным вчера документом, касающимся отстранения Виталия Мутко от выборов, узнал лишь из СМИ и хотел бы сказать о том, что его не подписывал.

    – Как на этом обращении оказалась ваша подпись?

    – По ошибке. Вероятно, она чисто механически была перенесена из другого документа Объединения. Я за честные выборы – пусть на них выберут достойного кандидата. Кроме того, хотел бы сказать о том, что я выхожу из числа членов Объединения отечественных тренеров.

    Напомним, вчера глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович заявил, что участие в выборах президента РФС, действующего главы организации Мутко является нарушением устава ФИФА и УЕФА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2016 16:11
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 23 сентября 2016, 10:13

      Чисто российский подход, кругом один подлог и приписки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 23 сентября 2016, 07:26

      есть же полиграф ,проверить и разогнать все рфс или Бердыева,зачем мозги е-ут?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 22 сентября 2016, 20:29

      Лихо Бердыев съехал и свалил) Если бы он никогда не смотрел на то, что подписывает, то давно бы уже по "ошибке" подписал контракт с условным ярославским Шинником. Кругом одно ворьё! Гнать поганой метлой всех из РФС, а лучше через одного расстрелять. Иначе порядка не будет.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 22 сентября 2016, 19:29

      этот вброс сделан самим Мутко, чтобы дискредитировать оппонентов.

      уход тренеров из обьединения только на руку Мутко

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 22 сентября 2016, 19:14

      снова какие-то макли наводят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +205

      AlmazZz93 22 сентября 2016, 18:12

      Мутко конечно приелся всем, но пилять с Газзаевым российский футбол в разы больше хапнет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 22 сентября 2016, 17:21

      мудко на кол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 22 сентября 2016, 16:37

      Похоже поработали с Бикееичем мутковцы. Нагнули. Не солидно Бикеич...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 сентября 2016, 16:34

      Бердыев в балагане не участвует ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      luke-c1 22 сентября 2016, 16:13

      Это каким же образом подпись автоматически переносится?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53

      Тима 88 > luke-c1 22 сентября 2016, 16:18

      Там не подписей, а просто список тренеров.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > luke-c1 22 сентября 2016, 16:19

      Это же Россия)У нас и не такое возможно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11