Промес, Дзюба, Головин и другие герои и антигерои 7-го тура РФПЛ

Герой: Налдо («Краснодар»)

В самом жгучем матче тура между двумя участниками еврокубков серьезный удар по креативности нанесли погодные условия – игра прошла при сильнейшем дожде, так что солировали в основном разрушители, не забывающие при этом еще и поражать чужие ворота. Навас забил за «Ростов» в начале матча, Налдо за «Краснодар» – в конце, а потом еще и Смолов реализовал пенальти, назначенный за снос Лаборде. Вот так краснодарский клуб еще на 86-й минуте проигрывал 0:1, не создав практически ничего внятного, но в итоге победил участника Лиги чемпионов в первом матче в РФПЛ под руководством и.о.главного тренера Игоря Шалимова.

Смолов тоже был достоин статуса MVP: именно после его удара Налдо добил мяч в ворота, именно он четко реализовал пенальти и принес победу. Но бразилец в этой игре очень понравился грамотным выбором позиции, благодаря чему отбирал и перехватывал мячи чаще партнеров по команде, а по проценту точных передач стал лучшим игроком матча. Плюс дополняющий картину забитый гол. Ну а краснодарцам вообще нравится играть с «Ростовом»: они выиграли у него четыре из последних пяти матчей.

Герой: Квинси Промес («Спартак»)

Новый контракт Квинси Промеса творит чудеса. Нет, мы и раньше знали, что голландец – шикарный игрок, а после ухода Халка, возможно, самый яркий во всей нашей лиге, но с подписанием нового соглашения со «Спартаком» Промес выглядит еще круче. Раньше он либо забивал красиво, либо ассистировал, либо вытаскивал команду «рабочими» голами, а теперь делает все одновременно: в Оренбурге затолкал дубль, первый – вколотил бесподобным ударом издали, в эпизоде со вторым – успевал на добивание, а чтоб «Спартак» особо не нервничал при счете 1:2, еще и вложил мяч в ногу Джано, которому удался фантастический удар под перекладину.

«Оренбург», справедливости ради, играл ненамного хуже «Спартака» и создал достаточно моментов, но забил только с неочевидного пенальти (спасибо повторам, из-за которых оценить эпизод с фолом практически невозможно), хотя и понравился дисциплинированностью до того, как не пропустил второй мяч. Итог же – закономерен, и вообще интересно, кто мог предположить после кошмара с АЕКом, что в конце сентября красно-белые будут идти первыми с 19 очками и разницей 14:2. Лишь бы этот эффект Карреры длился как можно дольше, от этого выиграет не только «Спартак», но и весь чемпионат.

Герой: Артем Дзюба («Зенит»)

«Рубин» проиграл третий матч в чемпионате, отхватив разгром в Санкт-Петербурге, где «Зенит» делал что хотел с казанской обороной и именинником-Рыжиковым, которому питерцы в честь 36-летия «подарили» четыре гола. Началось все с привезенного Сонгом пенальти, который реализовал Кришито, а затем забивали Мак, Жулиано и Дзюба. Последний отличился еще и голевой передачей на словака, став, пожалуй, самым заметным лицом этой встречи. «Зенит» не смог довести число сухих игр в сезоне до пяти, пропустив от Жонатаса, но зато продлил беспроигрышную домашнюю серию до 16 матчей и снова вошел в тройку лучших команд турнира.

Герой: Александр Головин (ЦСКА)

Несмотря на то, что победный гол в Самаре забил Игнашевич, пора уже наконец похвалить Александра Головина за первый по-настоящему классный матч после проваленного Евро. Полузащитник ЦСКА технично открыл счет в начале матча и в дальнейшем регулярно бил по воротам, раздавал обостряющие пасы, редко ошибался в длинных передачах и даже мячи отбирал столько же, сколько Игнашевич и Березуцкий вместе взятые. Солидный матч Головина и очередная победа армейцев, вырванная в концовке: ответный мяч Ятченко очков самарцам не принес, за 13 минут до конца после стандарта точен был Игнашевич – 1:2. Это восьмая подряд победа в Самаре для ЦСКА, который не отпустил «Спартак» далеко – все те же «минус два».

Антигерой: Неманья Пейчинович («Локомотив»)

Еще недавно «Уфа» пугала жуткими проигрышными и безголевыми выездными сериями, а после августовской победы в Самаре привезла три очка еще и из Москвы, причем расстроила Юрия Семина в его первом домашнем матче во главе «Локомотива». Несчастий для «Локо» в этой игре хватало, но ключевым моментом все же был нереализованный Пейчиновичем пенальти. «Мне не повезло – вратарь угадал направление удара», – оправдывался после матча серб, на что Семин лишь пожал плечами, мол, они на поле договорились с Самедовым, кто будет бить, с них и спрос. Притом хвалим голкипера Андрея Лунева – второй уже матч подряд с серьезным соперником этот парень держит ворота на замке.

Расплата за расточительность последовала через 13 минут – на прострел Слая с фланга отреагировал Гильерме и выбил мяч прямо в ногу Чорлуке, от которого тот и залетел в ворота. Что ж, и такие несчастья тоже случаются, но «Локо» никак не отреагировал на пропущенный гол и больше толком ничего не создал, поэтому и уступил вполне заслуженно.

Герой: Виталий Дьяков («Томь»)

Здесь, к сожалению, сработал принцип «выбирать некого, кроме автора гола», хотя с той позиции, с которой Дьяков забил победный мяч в ворота «Арсенала», не промахнулась бы и половина читателей «Бомбардира». С другой стороны, чаще защитника «Томи» по чужим воротам никто не бил (три удара), да и по выносам мяча (девять раз) он лучший наряду с новичком-Жировым. Между тем, качество игры с обеих сторон оставляло желать много лучшего, а туляки по первому тайму уж никак не заслуживали поражения, но во втором на гол так и не сподобились. «Томь» впервые за четыре матча сумела забить и набрать очки, а «Арсенал» дома вообще обыграла первый раз с 1999 года – лишь с пятой попытки. Теперь томичи важно располагаются на десятом месте – даже выше «Локомотива» с «Рубином».

Герой: Николай Зайцев («Амкар»)

В компанию к защитнику «Томи» отправляется центрдеф «Амкара», который сыграл еще круче: мало того, что его гол в игре с «Тереком» тоже стал победным, он еще и был лидером своей команды по перехватам, почти не ошибался в длинных передачах и вместе с Джикией чаще остальных снимал верх. К тому времени, как забил Зайцев, Родолфо отличился красиво, а Милькович – курьезно, а вопросы о победителе снял реализованный Голом пенальти, который тоже заработал наш герой. 1:3 – неожиданный счет, учитывая сразу несколько фактов: а) «Терек» мощно играет дома; б) «Терек» не проигрывал пермякам на своем поле аж с 2008-го; в) «Амкар» в последних шести выездных играх не забивал; г) «Амкар» не побеждал в гостях с 7 марта. Вот так прервались сразу несколько серий, а подопечные Гаджи Гаджиева остались в зоне еврокубков.

Герой: Габриэль Обертан («Анжи»)

Прошлогодние восторги по молодому тренеру «Урала» Вадиму Скрипченко уже затихают – во втором его сезоне команда выглядит тускло и по игре вполне справедливо занимает место в зоне стыков. Так что и поражение от дагестанцев сюрпризом не стало, к тому же у уральцев не нашлось такого мастера, как Обертан, который четким ударом уложил мяч в дальний угол в середине первого тайма. К таким ударам в нашем чемпионате вообще не очень-то привыкли, а своих аргументов «Урал» не припас, позволив «Анжи» благодаря этой победе вклиниться в шестерку – все ближе и ближе к еврокубковой зоне. О качестве игры вновь говорить не хочется, но махачкалинцам такой футбол хотя бы помогает набирать очки.

Особенности тура

Сразу восемь голов в седьмом туре РФПЛ – на счету игроков обороны, это меньше половины, но больше трети всех забитых мячей, так что показатель все равно солидный. Защитники Дьяков, Зайцев и Игнашевич принесли победы соответственно «Томи», «Амкару» и ЦСКА, Навас открыл счет в составе «Ростова», Налдо сравнял его за «Краснодар», а Кришито забил «Рубину» с пенальти. Кроме того, был еще точный грозненца Родолфо со штрафного, а Милькович отличился за «Амкар».

Почему мы ждем следующего тура

Потому что в первый же его день ЦСКА примет «Краснодар», а «Ростов» сразится с «Локомотивом», а это очень красочные вывески по сравнению даже с минувшим туром. Любопытно посмотреть и на матч «Анжи» – «Зенит», учитывая позицию махачкалинцев в нынешнем сезоне. «Спартак» же попытается продлить себе лидерство еще на неделю, для этого надо выиграть у «Уфы». Любителям дерби предлагается уральское – «Оренбург» примет «Урал» в 12 часов дня по Москве.

Символическая сборная 7-го тура РФПЛ:

(В скобках – количество попаданий в символическую сборную в нынешнем сезоне)

Результаты 7-го тура:

«Оренбург» – «Спартак» – 1:3

«Томь» – «Арсенал» – 1:0

«Урал» – «Анжи» – 0:1

«Терек» – «Амкар» – 1:3

«Локомотив» – «Уфа» – 0:1

«Крылья Советов» – ЦСКА – 1:2

«Краснодар» – «Ростов» – 2:1

«Зенит» – «Рубин» – 4:1

Расписание 8-го тура:

24 сентября (суббота): ЦСКА – «Краснодар», «Ростов» – «Локомотив»

25 сентября (воскресенье): «Оренбург» – «Урал», «Арсенал» – «Терек», «Спартак» – «Уфа», «Анжи» – «Зенит»

26 сентября (понедельник): «Амкар» – «Крылья Советов», «Рубин» – «Томь»

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