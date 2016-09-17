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  • «Бавария» выдала лучший старт в истории. «Локомотив» уступил «Уфе». Дайджест событий дня

«Бавария» выдала лучший старт в истории. «Локомотив» уступил «Уфе». Дайджест событий дня

«Бавария» под руководством Анчелотти показала лучший старт в истории клуба

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти уже вписал свое имя в историю немецкого клуба. Команда под руководством итальянского специалиста выдала свой лучший старт за всю историю. В текущем сезоне «Бавария» провела шесть матчей, которые завершились победами мюнхенцев. В общей сложности команда забила в этих играх 23 мяча и пропустила лишь один.

Бэрри – третий игрок, проведший 600 матчей в АПЛ

Полузащитник «Эвертона» Гарет Бэрри выйдет в стартовом составе английского клуба на матч 5-го тура АПЛ против «Мидлсбро». Отметим, что данная встреча станет для 35-летнего футболиста 600-й в чемпионате Англии. Таким образом, Бэрри – третий футболист, проведший в АПЛ подобное число игр. Ранее это достижение покорялось полузащитникам Райану Гиггзу и Фрэнку Лэмпарду.

Иньеста вышел на третье место по количеству игр в составе «Барселоны»

Поединок четвертого тура Примеры против «Леганеса» (5:0, второй тайм) стал для хавбека «Барселоны» Андреса Иньесты 391-м в составе каталонской команды. Таким образом, 32-летний игрок догнал по количеству проведенных в футболке «блауграна» матчей защитника Мигеля Бернардо Бьянкетти и теперь делит с ним третье место по этому показателю. Больше Иньесты за «Барселону» в своей карьере сыграли лишь полузащитник Хави (505) и защитник Карлес Пуйоль (392).

Роналду и Бэйл не помогут «Реалу» в матче против «Эспаньола»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду и полузащитник «сливочных» Гарет Бэйл пропустят матч 4-го тура Примеры против «Эспаньола» из-за проблем со здоровьем. Данную информацию подтвердил главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан. «У Роналду – ангина. Он не поедет с нами и останется дома. Что касается Бэйла, то Гарет имеет проблемы с бедром. Мы не будем рисковать его здоровьем. Хочется, чтобы он был максимально готов к следующему поединку. У нас есть игроки, которые смогут заменить наших лидеров», – сказал Зидан.

«Ювентус» может предложить Санчесу зарплату в 200 тысяч в неделю

Руководство «Ювентуса» намерено приобрести нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. По информации источника, туринский клуб готов предложить 27-летнему чилийцу недельный оклад в размере 200 тысяч фунтов. В ближайшие недели черно-белые сделают «канонирам» официальное предложение. По данным Transfermarkt, стоимость Санчеса составляет 55 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Арсенал» в АПЛ пять матчей, в которых отметился забитым мячом и голевой передачей.

Игрок «Кьево» спас женщину от нападения преступника

Форвард «Кьево» Риккардо Меджиорини спас незнакомую женщину от нападения преступника. Данный инцидент произошел рядом с домом футболиста поздно ночью. Сообщается, что ночью футболист проснулся из-за криков на улице, где увидел сцену избиения женщины. После чего игрок выскочил на улицу и до приезда полиции задержал злоумышленника.

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ФИФА может расширить Клубный чемпионат мира до 24 команд

ФИФА обдумывает предложение, касающееся изменения формата Клубного чемпионата мира. Сообщается, что турнир может быть расширен до 16 или 24 команд и будет проводиться каждые два года по всему миру. По информации источника, эту идею предложили президенту ФИФА Джанни Инфантино руководители «Барселоны», а сам глава организации воспринял ее позитивно.

Каррера посетил матч «Локомотив» – «Уфа»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера присутствует на матче седьмого тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Уфой», которая будет соперником его подопечных в следующей встрече чемпионата. «Локомотив» в этой встрече уступил сопернику со счетом 0:1. Ранее Каррера посетил игру ФНЛ «Спартак-2» – «Спартак-Нальчик» (0:0). Все результаты 7-го тура РФПЛ можно посмотреть здесь.

Лучшие фото с матча «Локомотив» – «Уфа»

Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Европа Бавария Ювентус Локомотив Эвертон Реал Арсенал Кьево Иньеста Андрес Бэрри Гарет Роналду Криштиану Бэйл Гарет Санчес Алексис Меджиорини Риккардо Анчелотти Карло Каррера Массимо
Комментарии (7)
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kurskih
1474151332
Можно ставить против Реала)
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lihindic
1474175649
ага
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pik54
1474176474
Уфа с победой!
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Ильгизар И
1474181392
Уфа,Уфа
Ответить
alexis02lion
1474188067
Помню Бэрри ещё по Астон Вилле. Будет интересно сможет ли забить в юбилейной встрече.
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alexis02lion
1474188185
Уфа удивила. Пока оправдывается ставка на молодого голкипера. Уже второй матч на "ноль". А почему в Локо пенки бьёт защитник? Ладно бы Дьяков у них был - человек с поставленным ударом, а так....
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1474533753
Арсеналу нельзя отпускать Санчеса
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