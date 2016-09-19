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Судьи
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе)
Материалы

Эспаньол - Реал

18.09.2016, Воскресенье, 21:45 мск Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат Испания. Примера, 4 тур Эспаньол - Реал
Испания. Примера (2015/2016)
22 тур
31 января, воскресенье 22:30 Реал 6:0 Эспаньол
3 тур
12 сентября, суббота 17:00 Эспаньол 0:6 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
37 тур
17 мая, воскресенье 20:00 Эспаньол 1:4 Реал
18 тур
10 января, суббота 18:00 Реал 3:0 Эспаньол
Испания. Примера (2013/2014)
38 тур
17 мая, суббота 18:00 Реал 3:1 Эспаньол
19 тур
12 января, воскресенье 22:00 Эспаньол 0:1 Реал
Испания. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
ответный матч		 28 января, вторник 23:59 Реал 1:0 Эспаньол
Испания. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
первый матч		 21 января, вторник 23:59 Эспаньол 0:1 Реал
Испания. Примера (2012/2013)
35 тур
11 мая, суббота 23:59 Эспаньол 1:1 Реал
16 тур
16 декабря, воскресенье 22:00 Реал 2:2 Эспаньол
Испания. Примера (2011/2012)
26 тур
5 марта, понедельник 00:30 Реал 5:0 Эспаньол
7 тур
2 октября, воскресенье 23:59 Эспаньол 0:4 Реал
Испания. Примера (2010/2011)
23 тур
13 февраля, воскресенье 23:00 Эспаньол 0:1 Реал
4 тур
21 сентября, вторник 23:55 Реал 3:0 Эспаньол
Испания. Примера (2009/2010)
21 тур
6 февраля, суббота 23:55 Реал 3:0 Эспаньол
2 тур
12 сентября, суббота 22:00 Эспаньол 0:3 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
25 тур
28 февраля, суббота 23:55 Эспаньол 0:2 Реал
6 тур
5 октября, воскресенье 23:00 Реал 2:2 Эспаньол
Испания. Примера (2007/2008)
27 тур
8 марта, суббота 22:00 Реал 2:1 Эспаньол
8 тур
20 октября, суббота 23:55 Эспаньол 2:1 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 29 6 3 106:41 +65 93
2. Барселона 38 28 6 4 116:37 +79 90
3. Атлетико М 38 23 9 6 70:27 +43 78
4. Севилья 38 21 9 8 69:49 +20 72
5. Вильярреал 38 19 10 9 56:33 +23 67
6. Реал Сосьедад 38 19 7 12 59:53 +6 64
7. Атлетик Б 38 19 6 13 53:43 +10 63
8. Эспаньол 38 15 11 12 49:50 -1 56
9. Алавес 38 14 13 11 41:43 -2 55
10. Эйбар 38 15 9 14 56:51 +5 54
11. Малага 38 12 10 16 49:55 -6 46
12. Валенсия 38 13 7 18 56:65 -9 46
13. Сельта 38 13 6 19 53:69 -16 45
14. Лас-Пальмас 38 10 9 19 53:74 -21 39
15. Бетис 38 10 9 19 41:64 -23 39
16. Депортиво 38 8 12 18 43:61 -18 36
17. Леганес 38 8 11 19 36:55 -19 35
18. Спортинг Х 38 7 10 21 42:72 -30 31
19. Осасуна 38 4 10 24 40:94 -54 22
20. Гранада 38 4 8 26 30:82 -52 20
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 18 сентября 2016, 01:28

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Вперед Реал к новым победам!

    -4
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    Рейтинг: +46

    latka1 17 сентября 2016, 10:14

    Та когда вы уже ла лигу начнете показывать - то?

    1
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