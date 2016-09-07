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    Украина приедет в Россию. Промес не сыграет с «Локомотивом». Дайджест событий дня


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    Голосов: 6
    07.09.2016 20:10
    Игуаин зарабатывает в Италии больше всех. Тренер «Борнмута» может сменить Венгера. Ярмоленко ссорится с «Динамо». «Бомбардир» рассказывает главные новости дня.

    Стадионы к ЧМ-2018 будут открывать матчами сборной

    Намучавшись со стройкой в Петербурге, Виталий Мутко, похоже, лично взялся за контроль возведения стадионов. Для большего эффекта во всех матчах открытия будет участвовать сборная России. «Нам необходимо каждую арену как следует протестировать – проверить как все там работает, оценить квалификацию персонала. В следующем году очень хочется в Сочи сыграть, в Петербурге до начала Кубка конфедераций», – поставил сроки министр.

    Следующая игра сборной России пройдет в Краснодаре 9 октября – против Коста-Рики, где как раз будут открывать новый стадион. Вот только Краснодар в список городов чемпионата мира не попал.

    В ноябре наша команда может сыграть с Катаром. Кроме того, РФС договаривается об игре с Румынией, а в качестве еще одного спарринг-партнера может выступить одна из азиатских сборных.

    Украина не намерена бойкотировать чемпионат мира в России

    Сборная Украины не поддалась на провокацию о бойкоте чемпионата мира в России. «Думаю, это выдумка. Мы выступаем в отборочном раунде, и перед командой стоит задача занять первое место в группе и выйти в финальную стадию чемпионата мира. Другой задачи нет», – подчеркнул пресс-атташе «жовто-блакитных» Александр Гливинский.

    Ярмоленко ссорится с «Динамо», а Коноплянка может перейти в «Зенит»

    Андрей Ярмоленко так хочет уехать из украинского чемпионата, что готов на открытый конфликт с президентом «Динамо» Игорем Суркисом. «Действительно, я хочу уехать из чемпионата Украины. Я не первый год об этом заявляю. Это знают все: и руководство, и главный тренер, – заявил футболист. – Поступило предложение от «Эвертона». Я разговаривал с президентом клуба, но он не пошел мне на уступки. Хотя я считаю, что заслуживаю того, чтобы мне помогли осуществить мечту попробовать себя в более сильном чемпионате».

    Интерес к Ярмоленко проявляют многие клубы, но проблема 26-летнего игрока в том, что его контракт с «Динамо» будет действовать до лета 2020 года.

    Зато Евгений Коноплянка никак не найдет себя в Европе. «Севилья» отправила его в аренду в «Шальке», но Life уверяет, что уже зимой украинец может перейти в «Зенит». Контакты «Газпрома» и «Шальке», видимо, поспособствуют переходу.

    Лорд нашел команду

    Клубы российского чемпионата упустили свой шанс. Никлас Бендтнер на два года в «Ноттингем Форрест». Обычно о таких вещах сообщают через клубные СМИ, но тут ситуация иная — новость написал владелец команды.

    Обертан собирается вернуться в большой футбол с помощью «Анжи»

    Одного игрока из Англии в Россию все-таки удалось заманить. Габриэль Обертан когда-то приглянулся сэру Алексу Фергюсону, но заменить Криштиану Роналду у него не получилось. Об этом и многом другом он рассказал в интервью нашему сайту.

    «В Москве меня особенно шокировали пробки. Они просто сумасшедшие! Я бывал в Нью-Йорке и других крупных городах, но здесь творится что-то нереальное. Кажется, что на всех дорогах постоянно идет ремонт. Ну и мне придется выучить русский язык – все написано русскими буквами, ничего не понятно», – заверил Обертан.

    Кришито больше не интересен «Интеру»

    Доминико Кришито не скрывает желания вернуться в Италию, однако топовых претендентов становится все меньше. «Интер» переключился на других кандидатов, потому что не готов платить за игрока 10-12 млн евро. Зимой «нерадзурри» постараются приобрести футболиста «Аякса» Кенни Тете или Нельсона Семеду из «Бенфики». За Тете придется заплатить примерно те же деньги, что и за Кришито, но итальянцы отдают предпочтение 20-летнему голландцу. Что касается Семеду, то его трансферная стоимость оценивается в 20-25 миллионов евро.

    Игуаин и Аллегри – самые высокооплачиваемые футболист и тренер в Серии А

    Итальянская Gazzetta dello Sport опубликовала ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых игроков и тренеров Серии А. На первых позициях оказались Гонсало Игуаин и Массимилиано Аллегри. Первый зарабатывает в «Ювентусе» 7,5 млн евро, второй – 5 млн евро.

    Самые высокооплачиваемые игроки:

    1. Гонсало Игуаин («Ювентус») – 7,5 млн евро
    2. Даниэле Де Росси («Рома») – 6,5 млн евро
    3. Эдин Джеко («Рома») – 4,5 млн евро / Миралем Пьянич («Ювентус») – 4,5 млн евро

    Самые высокооплачиваемые тренеры:

    1. Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 5 миллионов евро
    2. Лучано Спаллетти («Рома») – 3 миллиона
    3. Франк де Бур («Интер») – 2,5 миллиона

    Венгера может сменить Хоу

    Тревожный звонок для Арсена Венгера – слухи об увольнении появились уже в начале сезона. The Sun уверяет, что легендарного тренера в конце сезона может сменить Эдди Хоу, работающий с «Борнмутом».

    Симеоне уйдет из «Атлетико» в 2018 году

    Если руководство «Арсенала» потерпит до конца сезона-2017/18, то сможет пригласить в команду Диего Симеоне. Аргентинец принял решение уйти из «Атлетико» через два года, информирует El Confidencial. Хотя контракт Симеоне с «матрасниками» рассчитан на четыре года.

    Промес и Тарасов не сыграют в дерби

    Дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет без Квинси Промеса и Дмитрия Тарасова. Голландец восстанавливается от повреждения мышц задней поверхности бедра. Ожидается, что он вернется в игру через пару недель. У Тарасова травма серьезнее – разрыв передней крестообразной связки. На поле он вернется уже в новом году.

    Руководство «Локомотива» устроило своим болельщикам приятную акцию. Билеты на гостевой сектор, которые должны были продаваться за тысячу рублей, отпускались за 300 рублей. Матч состоится в воскресенье, 11 сентября на «Открытие Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Пока вы ждете новый тур РФПЛ, посмотрите, какая жара творилась в августе во второй российской лиге.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: UA-Футбол
    Рейтинг: 2 Голосов: 6
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 8 сентября 2016, 18:50

      милости просим,господа украинцы на наши стадионы.... если отберетесь по результатам игр

      1
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      Рейтинг: +22

      killerman77 8 сентября 2016, 09:42



      Группа I
      ХОРВАТИЯ
      ИСЛАНДИЯ
      УКРАИНА
      ТУРЦИЯ
      ФИНЛЯНДИЯ
      КОСОВО
      ну-ну, попробуйте

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      STatham > killerman77 8 сентября 2016, 11:44

      Ахаха Они газ перекроют всем и все им поддадутся :)
      Жаль что Викинги их не втоптали в землю в первом матче.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 8 сентября 2016, 08:40

      для того чтоб в Россию на ЧМ-2018 приехать,надо будет выйти из группы!!
      а если у них это не выйдет,то они гордо вскинут голову и скажут,что не особо и старались,не охото было к москолям в гости ехать...)

      -1
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      Рейтинг: +215

      iuda 8 сентября 2016, 08:23

      Махните Краснодар на Питер - надоела эта вечная "крестовская" стройка

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 8 сентября 2016, 05:02

      Молодцы. Жаль промеса

      0
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 8 сентября 2016, 05:02

      Если в ближайшие полтора года америкосы и иже с ними не объявят, что сам по себе воздух над Российской Федерацией является допингом и химическим оружием, то увидим живьём и Украину, и Бразилию, и даже Гондурас. Заранее будьте готовы! С ув.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 8 сентября 2016, 00:23

      спартак все равно победит

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      TUMS 8 сентября 2016, 00:16

      Милости просим

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -3

      lihindic 7 сентября 2016, 22:54

      вылетят

      -2
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 7 сентября 2016, 21:08

      Украина и первое место??? а-хах! Максимум это борьба с Косово и Финляндией за четвертое место ))

      -1
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