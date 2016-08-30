«Челси» нацелился на Гарая. Портнягин перейдет в «Локомотив». Дайджест событий дня

«Спартаку» нужен украинский вратарь

По сообщениям турецкой прессы «Спартак» намерен приобрести у «Бешикташа» украинского голкипера Дениса Бойко, который ранее играл за «Днепр» и добрался до финала Лиги Европы. Впрочем, руководство турецкого клуба не собирается отдавать вратаря в обмен на Сердара Таски. Сообщается, что москвичи предложили «Бешикташу» другого игрока, а именно – защитника Владимира Граната.

Паршивлюк сменит «Спартак» на «Краснодар»

Защитник Сергей Паршивлюк, выступавший на протяжении 20 лет в различных составах «Спартака», скорее всего, покинет родную команду и перейдет в «Краснодар». По неподтвержденным данным, 27-летний футболист уже расторг контракт со «Спартаком» и проходит медобследование в клубе Сергея Галицкого. «В случае успешного прохождения процедуры игрок подпишет контракт с клубом», – сообщает источник.

«Локомотив» купит Портнягина

Еще один назойливый слух, который тоже должен подтвердиться в ближайшее время. Московский «Локомотив» заключил трехлетний контракт с форвардом «Рубина» Игорем Портнягиным. Казна казанского клуба пополнится на три миллиона евро, а «Локо» получит нападающего с российским паспортом и поможет ему перезагрузить карьеру: в позапрошлом сезоне Портнягин забил 11 голов, а в прошлом – всего четыре.

«Зенит» охотится за Эрнанесом и покупает игрока из ФНЛ…

Полузащитник «Ювентуса» Эрнанес в ближайшее время может пополнить состав «Зенита». Конкуренцию российскому клубу составляет английский «Кристал Пэлас». Стоимость 31-летнего футболиста по данным Transfermarkt составляет шесть миллионов евро. Вряд ли англичане конкурировали с «Зенитом» за полузащитника «Енисея» Алексея Исаева, за которого питерцы заплатили 15 миллионов рублей. Больше никаких подробностей о сделке с 20-летним игроком не сообщается.

… а также продает Гарая и отпускает Рязанцева в ФНЛ

Английский «Челси» активно прорабатывает варианты по покупке защитника «Зенита» Эсекьеля Гарая. Сообщается, что представители лондонского клуба сегодня прибыли в Санкт-Петербург на переговоры с руководством «Зенита» и футболистом. Еще один игрок питерской команды, исключенный из состава «Зенита» на матчи РФПЛ, внесен в заявку «Зенита-2» – речь идет об Александре Рязанцеве, который, по всей видимости, будет играть в ФНЛ.

«Валенсия» арендовала нападающего «Барселоны»

Форвард «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади перешел в «Валенсию» на правах аренды до конца сезона. Помимо этого, валенсийцы получат право выкупа Мунира по окончании аренды. За «Барселону» 20-летний форвард сыграл один матч в нынешнем сезоне Примеры, а за два последних года выиграл с клубом сразу восемь трофеев.

Руни завершит карьеру в сборной

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни объявил об окончании карьеры в национальной команде. Руни покинет сборную Англии после ЧМ-2018. «Чемпионат мира в России станет для меня последней возможностью добиться чего-нибудь на уровне сборной. Я надеюсь, мы сможем завершить турнир на мажорной ноте», – отметил Руни.

Черчесов выпустит основной состав на матч России с Турцией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своих планах на товарищескую игру с командой Турции, которая состоится 31 августа. «Мы никого просматривать не собираемся. На завтра собираемся подобрать максимально оптимальный состав. Сегодня еще будет тренировка, еще были тесты, отсюда и будем исходить», – сообщил Черчесов. При этом он добавил, что в матче, скорее всего, не сыграет Алан Дзагоев, чьим здоровьем в сборной не хотят рисковать.

Матч Турция – Россия пройдет в Анталье в среду, 31 августа. Он начнется не в 21:15 (как было заявлено изначально), а в 21:30 по московскому времени.