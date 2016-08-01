Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Смолов забил два гола «Томи». «Спартак» пытался пригласить Денисова. Дайджест событий дня

Смолов забил два гола «Томи». «Спартак» пытался пригласить Денисова. Дайджест событий дня

«Краснодар» выиграл у «Томи», в Казани голов забито не было

Сегодня двумя матчами в Краснодаре и Казани завершился первый тур РФПЛ. «Краснодар» на своем поле крупно переиграл «Томь» благодаря двум голам Федора Смолова и точному удару Ари, а «Рубин» и «Амкар» свели нулевую ничью. При этом казанцы примерно час игрового времени провели в меньшинстве после удаления на 35-й минуте Максима Канунникова.

«Спартак» не смог подписать Денисова и Альбиоля

Московский «Спартак» в летнее трансферное окно постарался заполучить полузащитника «Динамо» Игоря Денисова в статусе свободного агента, однако сделка не состоялась из-за финансовых запросов футболиста. Денисов хотел подписать долгосрочный контракт с зарплатой не менее 2,5 миллиона евро в год, но клуб предложил однолетнее соглашение с гораздо менее внушительным гонораром. Кроме того, красно-белые приглашали к себе защитника «Наполи» Рауля Альбиоля, но клуб не захотел расставаться с футболистом, и сам игрок также не изъявил желания выступать в России.

«Интер» конкурирует с «МЮ» за защитника «Зенита»

Миланский «Интер» заинтересован в покупке Эсекьеля Гарая, которого «Зенит» готов продать в том случае, если сумеет найти равноценную замену. Ранее сообщалось о том, что аргентинца хочет подписать «Манчестер Юнайтед». Напомним, Гарай перешел в «Зенит» летом 2014 года после того, как дошел до финала чемпионата мира со сборной Аргентины.

Ломбертс может перейти в «Арсенал»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс попал в сферу интересов лондонского «Арсенала», где может закрепиться в составе вместо травмированного Пера Мертезакера. Ранее стало известно, что приобрести Ломбертса несколько раз безуспешно попытался бельгийский «Андерлехт». В прошедшем сезоне Ломбертс провел в чемпионате России 18 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

«Боруссия» отпустила Блащиковски в «Вольфсбург»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Якуб Блащиковски продолжит карьеру в «Вольфсбурге». Польский футболист был продан в этот клуб за пять миллионов евро. Теперь он связан с «Вольфсбургом» контрактом на три года. В прошлом сезоне Блащиковски выступал за «Фиорентину» на правах аренды, сыграв в итальянском клубе 15 матчей.

Новый главный тренер сборной России пока не определен

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, когда станет известно имя нового главного тренера сборной России. «Думаю, что новый тренер сборной будет назван в первой половине августа. Ряд специалистов попросили дополнительное время, чтобы дать ответ, поэтому дата была перенесена», – сказал Мутко. Ранее сообщалось, что главным претендентом на эту должность является бывший наставник польской «Легии» Станислав Черчесов.

Жонатас и Сонг – официально в «Рубине»

«Рубин» оформил контракты с форвардом «Реал Сосьедада» Жонатасом и полузащитником «Барселоны» Александром Сонгом. Оба футболиста внесены в заявку на текущий сезон РФПЛ и уже попали в запас на матч первого тура РФПЛ против «Амкара» . Жонатас уже успел дебютировать под 22-м номером, а Сонгу еще только предстоит сыграть первый матч за «Рубин» под «восьмеркой».

Русские против легионеров. Какой «Рубин» сильнее?

Очередные новости со «стройки века»

На строящемся стадионе «Зенит-Арена» ветром снесло часть обшивки, и листы металла повисли на высоте, сообщила одна из радиостанций. Информацию подтвердил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, который отметил, что во время плановых работ снесло незакрепленные материалы. Он пообещал, что последствия ЧП будут устранены.

Стадион «Зенита» проводит лето веселее, чем ты. Подтверждаем фактами

Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Россия Спартак Наполи Интер Зенит Арсенал Боруссия Д Вольфсбург Россия Рубин Краснодар Амкар-Пермь Томь Денисов Игорь Смолов Федор Альбиоль Рауль Ломбертс Николас Гарай Эсекьель Сонг Александр Блащиковски Якуб Жонатас Мутко Виталий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
maygli
1470082691
На кой СПАРТАКУ самовлюблённый Денисов сдался? Мало Широкова было? Фамилию назовите этого умника который пытался его всунуть?
Ответить
тётя ASYA
1470085389
дениска- маразматик
Ответить
TUMS
1470085749
Смолов конечно молодец, в сборной бы не мешало так играть.
Ответить
swot1205
1470093710
Веселый тур
Ответить
SKAUTMZK
1470115216
Краснодар так держать ))
Ответить
pik54
1470138282
Смолов сыграл отменно.
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+