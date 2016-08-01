Смолов забил два гола «Томи». «Спартак» пытался пригласить Денисова. Дайджест событий дня

«Краснодар» выиграл у «Томи», в Казани голов забито не было

Сегодня двумя матчами в Краснодаре и Казани завершился первый тур РФПЛ. «Краснодар» на своем поле крупно переиграл «Томь» благодаря двум голам Федора Смолова и точному удару Ари, а «Рубин» и «Амкар» свели нулевую ничью. При этом казанцы примерно час игрового времени провели в меньшинстве после удаления на 35-й минуте Максима Канунникова.

«Спартак» не смог подписать Денисова и Альбиоля

Московский «Спартак» в летнее трансферное окно постарался заполучить полузащитника «Динамо» Игоря Денисова в статусе свободного агента, однако сделка не состоялась из-за финансовых запросов футболиста. Денисов хотел подписать долгосрочный контракт с зарплатой не менее 2,5 миллиона евро в год, но клуб предложил однолетнее соглашение с гораздо менее внушительным гонораром. Кроме того, красно-белые приглашали к себе защитника «Наполи» Рауля Альбиоля, но клуб не захотел расставаться с футболистом, и сам игрок также не изъявил желания выступать в России.

«Интер» конкурирует с «МЮ» за защитника «Зенита»

Миланский «Интер» заинтересован в покупке Эсекьеля Гарая, которого «Зенит» готов продать в том случае, если сумеет найти равноценную замену. Ранее сообщалось о том, что аргентинца хочет подписать «Манчестер Юнайтед». Напомним, Гарай перешел в «Зенит» летом 2014 года после того, как дошел до финала чемпионата мира со сборной Аргентины.

Ломбертс может перейти в «Арсенал»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс попал в сферу интересов лондонского «Арсенала», где может закрепиться в составе вместо травмированного Пера Мертезакера. Ранее стало известно, что приобрести Ломбертса несколько раз безуспешно попытался бельгийский «Андерлехт». В прошедшем сезоне Ломбертс провел в чемпионате России 18 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

«Боруссия» отпустила Блащиковски в «Вольфсбург»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Якуб Блащиковски продолжит карьеру в «Вольфсбурге». Польский футболист был продан в этот клуб за пять миллионов евро. Теперь он связан с «Вольфсбургом» контрактом на три года. В прошлом сезоне Блащиковски выступал за «Фиорентину» на правах аренды, сыграв в итальянском клубе 15 матчей.

Новый главный тренер сборной России пока не определен

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, когда станет известно имя нового главного тренера сборной России. «Думаю, что новый тренер сборной будет назван в первой половине августа. Ряд специалистов попросили дополнительное время, чтобы дать ответ, поэтому дата была перенесена», – сказал Мутко. Ранее сообщалось, что главным претендентом на эту должность является бывший наставник польской «Легии» Станислав Черчесов.

Жонатас и Сонг – официально в «Рубине»

«Рубин» оформил контракты с форвардом «Реал Сосьедада» Жонатасом и полузащитником «Барселоны» Александром Сонгом. Оба футболиста внесены в заявку на текущий сезон РФПЛ и уже попали в запас на матч первого тура РФПЛ против «Амкара» . Жонатас уже успел дебютировать под 22-м номером, а Сонгу еще только предстоит сыграть первый матч за «Рубин» под «восьмеркой».

Русские против легионеров. Какой «Рубин» сильнее?

Очередные новости со «стройки века»

На строящемся стадионе «Зенит-Арена» ветром снесло часть обшивки, и листы металла повисли на высоте, сообщила одна из радиостанций. Информацию подтвердил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, который отметил, что во время плановых работ снесло незакрепленные материалы. Он пообещал, что последствия ЧП будут устранены.

Стадион «Зенита» проводит лето веселее, чем ты. Подтверждаем фактами