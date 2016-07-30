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    Русские против легионеров. Какой «Рубин» сильнее?


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    Голосов: 6
    30.07.2016 15:00
    Казанский «Рубин» накупил себе футболистов почти на целую команду, из них – лишь одного с российским паспортом. «Бомбардир» задается вопросом: как Хави Грасия разместит всех этих парней на поле?

    Новички «Рубина» – почти все как на подбор в самом расцвете сил, исключение – юный Рифат Жемалетдинов и защитник Серхио Санчес, хотя 30 лет для центрдефа – далеко еще не преклонный возраст. Люди съехались с разных континентов – есть и перуанец Самбрано с бразильцем Жонатасом, и камерунец Сонг, испанцев прибыло трое, подтянулись швейцарец и бельгиец. На столь бурную трансферную кампанию потрачено более 40 миллионов евро.

    А теперь смотрим на картинку и серьезно думаем над вопросом – как «Рубину» распределить свои лучшие силы в чемпионате России при лимите, который допускает появление всего шести легионеров на футбольном поле:

    Как «Рубин» меняет вообще все

    Бердыев 2.0. Как «Рубин» собирается выбираться из болота РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Рубин»
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 31 июля 2016, 15:45

      неплохо...

      0
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 31 июля 2016, 12:12

      ....состав чемпионский....ни чего не скажешь!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 30 июля 2016, 16:47

      короче пол сезона будет искать основной состав...

      1
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      Рейтинг: +37

      Fedot-Anekdot 30 июля 2016, 15:57

      с большим интересом понаблюдаю за Рубином в этом сезоне.

      4
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 30 июля 2016, 15:45

      где ткачук

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > mihail1980 30 июля 2016, 16:45

      глаза открой

      1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 30 июля 2016, 15:32

      Рыжиков-Кузьмин-Санчес-Самбрано-Набиуллин-Сонг-Оздоев-Лестьен-Карадениз-Жонатас-Канунников

      3
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      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > ПФК ЦСКА Моscow 30 июля 2016, 16:44

      не..каннуникова ненавижу бляь..весь сезон просто бегал эффект ноль..кто то держит его там

      -1
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      ...
      Рейтинг: +61

      badryashev > ПФК ЦСКА Моscow 30 июля 2016, 18:25

      Про Кузьмина пока можно забыть. После операции на колене еще не скоро восстановится.

      1
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