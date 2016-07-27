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    Как «Рубин» меняет вообще все


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    Голосов: 1
    27.07.2016 10:16
    В прошлые выходные «Рубин» устроил фанатский фестиваль для своих болельщиков, на котором продемонстрировал новый имидж клуба.

    Казанцы сменили логотип. Его разработкой занимались компания Sellout Sport System и известный в Казани арт-директор Артем Ермолаев. Новый логотип соединил в себе самую первую эмблему команды, выступавшей под эгидой авиационного объединения имени Горбунова, эмблему успешного для команды 1996-го года, а также классический футбольный мяч. Зелено-бело-красные контуры логотипа отсылают к флагу республики Татарстан. В центре логотипа – символ Казани, дракон Зилант. Кроме того, изменился шрифт, которым теперь изображается название клуба – дизайнеры отказались от правого наклона и выровняли название команды по центру.

    «Рубин» также показал свои фанатам форму на новый сезон чемпионата России.

    Домашний комплект выполнен с элементами «змеиной чешуи», что вновь отсылает к символу Казани, дракону. Зелено-бело-красные полоски – к флагу республики.

    Ребрендинг «Рубина» завершился презентацией новых игроков команды и нового главного тренера, Хави Грасии. Специально для этого вечера он выучил несколько фраз по-русски: «Дорогие друзья, спасибо большое, что вы с нами! Любите футбол, любите «Рубин»!».

    Бердыев 2.0. Как «Рубин» собирается выбираться из болота РФПЛ

    День, когда уволили электрика. Как в Казани презентовали новый «Рубин»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт «Рубина»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11242

      alp 27 июля 2016, 12:37

      с дизайнерами в Казани все очень плохо....

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 27 июля 2016, 11:07

      Махатадзе, Жемалетдинов... Браво, Локо. Браво, Рубин

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > гус 27 июля 2016, 14:15

      уже Билялетдинова отдали))) правда не мы, но он тоже наш

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > гус 28 июля 2016, 10:06

      еще доплатим, чтобы не вернулись к нам

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > гус 29 июля 2016, 12:16

      скинемся короч с Рубином на логистику и утилизацию. Прямо "Клан Сопрано" вспоминается)

      0
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      Рейтинг: +305

      Strig 27 июля 2016, 10:34

      Всё правильно ... надо ломать фишку если не прёт...

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