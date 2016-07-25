День, когда уволили электрика. Как в Казани презентовали новый «Рубин»

Автор блога «Бескрайний нападающий» посетил фан-фест, на котором «Рубин» представил болельщикам новых игроков, форму, эмблему и амбиции.

В последние годы Казань здорово поднаторела по части крупных мероприятий – в том числе, развлекательных. Город, в котором во время Универсиады каждый вечер выступал цирк Du Soleil, во время Чемпионата мира по водным видам спорта активно функционировал концертный парк, на этот раз решил устроить большой праздник в честь обновленного «Рубина».

Организаторы выбрали знаковую для новой Казани площадку – пространство перед красивейшим Дворцом бракосочетания на берегу Казанки напротив раскинувшегося по ту сторону Кремля, а также угадали со временем (17 часов дня), в результате чего основная часть мероприятия уложилась точь-в-точь между жарким временем суток и заходом солнца, оставив темноту уже для прощального салюта.

Впрочем, в Казани сегодня и так не слишком жарко и даже слегка пасмурно, отчего ваш покорный слуга окончательно перестал надеяться на приличный фотоотчет (пусть даже фотографирую я еще хуже, чем пишу, что совсем уж сложно себе представить).

Каноны жанра требуют уважения к «эффекту присутствия» и вот вам общая картинка места действия: сразу за проходными – большая территория, достойная лозунга «По газону – ходить!», на которой детвора резвится на фоне скучающий родителей; несколько условных футбольных полей с молодежью, играющей по правилам, незнакомым и неподвластным даже мне – человеку, закончившему курс экстремального заполярного дворового футбола в валенках; человеку, видевшему все – даже голы Георгия Щенникова.

За игровыми полями расположилась маленькая площадка с прозрачными шарами сомнительного назначения, которые хоть и не стояли совсем без дела, тем не менее, не вызвали особого ажиотажа у публики. И действительно, какой резон кататься внутри пластмассового шара по газону в пасмурный день? Немного смахивает на игру сборной России на Евро...

Шары – последнее препятствие на пути к сцене фестиваля. На сцене работает пара местных ведущих с достаточно звучными голосами и несколькими удачными шутками, но даже они, как бы ни старались походить на мастеров корпоратива, не смогли раскачать публику комментарием традиционного конкурса пенальтистов, в котором женщины и маленькие дети пытаются закатить мяч в ворота, оставленные гуманистически настроенным вратарем.

Попутно на сцене располагается супермегадиджей, после супермегавыступления которого, как это всегда бывает в случаях с диджеями, очень болит голова, а не те части тела, который должны болеть после хорошей музыки. После того, как диджея, наконец, просят на выход, вечер перестает быть томным.

В этот момент на сцене появляется знаменитое шоу барабанщиков Vasilyev Groove, под живой аккомпанемент которого проходит короткое выступление футбольных фристайлеров и танцевальных коллективов.

Далее ведущие начинают подводить сюжет к собственно футбольной части, запуская на экранах клип-нарезку лучших моментов из недавней истории «Рубина» – от бронзы 2003 до победы на «Ноу Камп». Под оригинальный комментарий матчей (В. Уткин: «Если вы пошли спать – вот вы дураки!» после того, как Орбаис забивает мадридскому «Атлетико» в пустые ворота) этот клип пробивает на слезу и заметно заводит публику.

Наконец, ведущие вызывают футболистов «Рубина», только что приехавших с австрийского сбора. Игроков ввозят на сцену на нескольких больших гольф-карах, после чего слово берет новый президент «Рубина», мэр Казани Ильсур Метшин. Следует краткий спич (написанный, думаю, Константином Геничем, не меньше) о том, как испанский футбол покорил мир и как казанский клуб следует этому контексту, приглашая Хави Грасию. Сам тренер выходит к микрофону и произносит на русском «Дорогие друзья!», что принимается публикой с энтузиазмом.

В этот момент под напором голосов ведущих на сцене вырубается вся электроника. Техники бросаются исправлять ситуацию, понимая, что срыв большого и имиджевого клубного праздника чреват если не увольнением, то арендой в «Нефтехимик». Тем временем болельщики, выдержавшие паузу на шутливый шепоток, не теряются и затягивают песни во славу команды, а затем – персонально во славу Сергея Рыжикова. Вратарь поднимается со своего места и приветствует сектор.

Когда электричество приводится в норму, господин Метшин на пару с Хави Грасией сдергивают покрывало с огромного макета новой формы «Рубина», тем самым презентуя новый клубный логотип. Пока ведущие пытаются трактовать элементы нового значка в духе имажинизма («Хвост и крылья дракона Зиланта теперь, в отличие от старой эмблемы, смотрят в одну и ту же сторону, что символизирует...»), на экране, а затем на сцене появляются Эльмир Набиуллин, Максим Канунников и Гекдениз Карадениз, одетые в новые комплекты форм – и, надо сказать, крайне красивые комплекты!

Последним шагом основной программы стала презентация новичков. Мориц Бауэр, Серхио Санчес, Максим Лестьенн, Рифат Жемалетдинов, Карлос Самбрано, Георгий Махатадзе, Самуэль Гарсия (это только те, кто успел приехать) приняли футболки из рук главы Казани, а зрители просмотрели мини-видеоролики, восхваляющие еще незнакомых им игроков.

Потом было еще многое – вручение Марко Девичу приза за лучший гол прошлого сезона («Ливерпулю» на «Энфилде»), Рыжикову – как лучшему игроку, награждение молодежки «Рубина» серебряными медалями, общее фото, автограф-сессия, концерт, салют...

Но это не главное, а главное – мораль. В тот момент, когда ведущие фестиваля представляли очередного, 180-го новичка команды, молодой человек рядом со мной резонно заметил: «Да сколько же их?»

И правда, сколько же? Не считая тех, кто еще не подписан, и тех, кто еще не изгнан? На уме только одна мысль: ни одна команда нигде и никогда не выдерживала такой ротации. Хави Грасия, хотите место в истории?

А все-таки хотелось бы, чтобы у них все получилось. Я-то как раз не спал, когда Орбаис забивал в пустые. Я еще хочу.