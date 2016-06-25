Слуцкий уходит из сборной. «Урал» подписал Павлюченко. Дайджест событий дня

Мутко: «Слуцкий покинет сборную России и сосредоточится на клубной работе»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий покинет национальную команду и сосредоточится на клубной работе. «Слуцкий решил сосредоточиться на клубной работе и покинет сборную России», – сказал Мутко.

Жертва системы. Почему не надо ругать Слуцкого

Польша обыграла Швейцарию в серии пенальти и вышла в четвертьфинал Евро-2016

В стартовом матче 1/8 финала Евро-2016 сборная Польши в серии пенальти со счетом 5:4 обыграла Швейцарию. Отметим, что основное и дополнительное время завершилось с ничейным результатом 1:1. Голами с игры отметились Блащиковски и Шакири.

Уэльс одолел Северную Ирландию благодаря автоголу Маколи

В 1/4 финала вышел и Уэльс. В матче 1/8 финала Евро-2016 сборная Уэльса обыграла команду Северной Ирландии со счетом 1:0. Единственный мяч отправил в свои ворота Гарет Маколи. В четвертьфинале Уэльс встретится с победителем пары Венгрия – Бельгия.

Главные моменты матчей 1/8 финала Евро

Глик отказал «Зениту» ради «Монако»

Защитник «Торино» Камиль Глик продолжит карьеру в «Монако». Сообщается, что 24-летний поляк уже согласовал с красно-белыми условия личного контракта. Игрок в ближайшее время подпишет соглашение на пять лет, а его зарплата в новом клубе будет составлять два миллиона евро в год. Трансфер футболиста обойдется монегаскам в 11-12 миллионов евро. Напомним, что в услугах Глика был заинтересован «Зенит».

Президент «Урала»: «Мы подписали контракт с Павлюченко»

Нападающий «Кубани» Роман Павлюченко подписал контракт с «Уралом». Об этом сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов. «Мы подписали контракт с Павлюченко. Больше сейчас ничего не могу сказать», – сказал Иванов. По информации источника, контракт рассчитан на один сезон. Напомним, «Кубань», в которой Павлюченко провел прошлый сезон, вылетала в ФНЛ. Футболист сыграл десять матчей, отметившись двумя голами.

«Спортинг» и «Брага» интересуются россиянином Маргасовым

Защитник «Ростова» Тимофей Маргасов может продолжить карьеру в Португалии. В услугах 24-летнего футболиста заинтересованы «Спортинг» и «Брага». Стоит отметить, что в конце июня у россиянина завершается контракт с «Ростовом», и пока идут переговоры о продлении соглашения. Сам игрок сейчас находится на сборах с командой. В прошедшем сезоне РФПЛ Маргасов провел 25 матчей, отметившись одной результативной передачей.

Широков может покинуть ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Роман Широков может покинуть московский клуб накануне нового сезона. Об этом сообщил агент российского хавбека Арсен Минасов. «Уйдет ли Широков из ЦСКА? Все может быть», – сказал Минасов. Стоит отметить, что трудовое соглашение Широкова с ЦСКА истекло в конце прошедшего сезона.

«Боруссия» из Менхенгладбаха и ПСВ хотят приобрести Ломбертса

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс попал в сферу интересов менхенгладбахской «Боруссии» и ПСВ. Сообщается, что больше шансов на подписание Ломбертса имеет немецкий клуб, который готов заплатить сумму, требуемую «Зенитом» – восемь миллионов евро. В прошлом сезоне Лобертс сыграл за «Зенит» 29 матчей во всех турнирах. Его нынешний контракт истекает летом 2018 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в пять миллионов евро.