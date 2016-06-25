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    Португалия вырвала победу у Хорватии. Главные моменты 1/8 финала Евро


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    Голосов: 0
    25.06.2016 22:00
    Польша обыграла Швейцарию в серии пенальти, Уэльс оказался сильнее Северной Ирландии, но интересный футбол продолжается. «Бомбардир» в режиме онлайн следит за основными событиями матчей Евро.

    Это случилось! На 117-й минуте забивает сборная Португалии! Куарежма сыграл на добивании и принес Португалии победу в этом противостоянии!

    Дополнительное время у нас.

    Главный момент этой «нулевой» игры.

    Патриотическая голова Перишича.

    Составы на заключительный матч игрового дня.

    Автогол приводит к тому, что Уэльс выигрывает эту встречу!

    Классный удар Уорда стал самым опасным моментом первой половины встречи. Был еще выстрел Далласа в начале матча, на что Уэльс ответил отмененным голом Рэмси.

    Составы команд на матч Уэльс – Северная Ирландия.

    В серии пенальти сильнее оказались поляки. Сборная Польши проходит в четвертьфинал!

    Дополнительные полчаса ожидают нас. 90 минут командам не хватило.

    Сумасшедший голевой удар Шакири. Такие влетают очень редко!

    Вот так сегодня летает Роберт Левандовски.

    Блащиковски открывает счет в матче, превратив в гол молниеносную контратаку!

    Хороший момент на старте матча упустил Милик.

    Поляки пока выглядят острее, но голов по-прежнему нет.

    Стартовые составы на первую встречу игрового дня.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии12
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      Рейтинг: -46

      kurskih 26 июня 2016, 14:17

      Жаль хорватов, но в этом матче они не были похожи на себя

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 26 июня 2016, 12:29

      Мне видится одно объяснение хорваты воспользовались местной кухней

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      dimOK752 26 июня 2016, 12:06

      Жаль Хорватию, хорошо на Евро выступали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      burbon2002 26 июня 2016, 11:51

      molodcu!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 26 июня 2016, 09:22

      португальцы проходят еле-еле

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Strig 26 июня 2016, 08:52

      упорно играют... надо что-то делать или ворота больше или ещё

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14

      tired_man72 26 июня 2016, 04:43

      как же заебал ваш рутуб. блять!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +68

      солмон 26 июня 2016, 01:51

      Хорватам не повезло, а Стринич момент создал, потерял мяч, нет бы выбить или фолить уже

      0
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    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 26 июня 2016, 00:52

      Жалко Хорватов

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12

      slavajah 25 июня 2016, 23:25

      Криштиано хорваты закрыли полностью!!!

      1
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