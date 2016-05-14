Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» является фаворитом в борьбе за Глика

    Защитник и капитан «Торино» Камиль Глик во время летнего трансферного окна сменит клубную прописку. Как сообщает источник, в услугах футболиста заинтересованы «Зенит», «Тоттенхэм», «Лестер» и дортмундская «Боруссиия». Отметим, что петербургский клуб является фаворитом в борьбе за приобретение 28-летнего поляка.

    Сумма возможной сделки оценивается в 11 миллионов евро. В нынешнем сезоне Глик провел за «Торино» в Серии А 32 матча, в которых заработал 11 желтых карточек.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.05.2016 16:02
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 14 мая 2016, 18:52

      На википедии он уже вв зените под 25 номером))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 14 мая 2016, 17:24

      Эх,время очередной революции наступает, не долго народ потерпит.У простых людей кризис, а у баготеев пора золотых покупок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      renepjd 14 мая 2016, 16:53

      В прошлом сезоне забил 7 голов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 14 мая 2016, 16:34

      1 карточка = 1 лимон... и оба желтые.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Иванилдо 14 мая 2016, 16:11

      насмешили, уйдет в боруссию или ттх

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 мая 2016, 16:11

      у Зенита очередной Глюк 11лямов за игрока 28 лет а пока купят уже и 29 и сколько ему играть год два значит приедет заработать на пенсию

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Garrincha58 14 мая 2016, 16:28

      А кто их считает,народные то деньги. Были бы свои,другое дело

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 14 мая 2016, 18:17

      Еще немного тариф на газ поднимут, и всего делов то.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 14 мая 2016, 18:52

      Я думаю на много)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 14 мая 2016, 20:00

      Своя рука -владыка.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 14 мая 2016, 21:04

      Меня ,кстати, Андрей зовут))) Но не Андреев)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 14 мая 2016, 21:27

      Очень приятно, Юрий.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 14 мая 2016, 21:33

      живу в Ростове-на-дону

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 14 мая 2016, 21:49

      Башкирия

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 14 мая 2016, 21:59

      А почему МЮ ,а не Уфа?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 15 мая 2016, 09:36

      А почему собственно "Уфа", я квасным патриотизмом не страдаю. Я хочу ,чтобы футбол был как"Манчестер" , а не как "Уфа" Если на на каждом перекрестке кричать , что "уфа" самый крутой клуб, он от этого лучше не станет.
      Если на каждом перекрестке кричать, что лада самая лучшая машина, она так дерьмом и останется.
      А если тыкать тольяттинцев носом в фольксваген, то уверен сдвиги в лчшую сторону будут.
      Да и не обязан я болеть за кривоногих бездельников, даром получающих деньги.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 15 мая 2016, 10:18

      Согласен полностью.Я сам за сборную Германии.С детства.Мне 1 раз даже сказали"- Чё за немцев болеешь,они же на нас в 41 напали" ))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 15 мая 2016, 15:31

      Они должны для нас стараться играть, причем за наши же деньги, а не мы обязаны болеть за них, причем за свои деньги. Вот как будут биться до последней минуты, проигрывая ЛЧ 0-1, за 2 мин до окончания основного времени, а через 5 мин выигрывать 2-1, я буду за них.
      И по чему я должен жопу драть за Путина, даже если он росссиянин, при том, что он со своей кодлой меня и всю страну грабит, я не понимаю.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 15 мая 2016, 17:10

      Как в зеркало)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 15 мая 2016, 17:39

      "Мы с тобой одной крови, ты и я." Книга джунглей Р.Киплинг.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 15 мая 2016, 20:09

      Да очень похоже.Наших мало осталось(((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 15 мая 2016, 21:21

      Это ты зря, очень много.
      А если еще по телевизору начнут рассказывать другое, как в перестройку, то толпа моментом развернется, стадное чувство.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 15 мая 2016, 21:50

      Это точно. 86% будут делать что им скажут по 1 каналу.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11