«Зенит» является фаворитом в борьбе за Глика

Защитник и капитан «Торино» Камиль Глик во время летнего трансферного окна сменит клубную прописку. Как сообщает источник, в услугах футболиста заинтересованы «Зенит», «Тоттенхэм», «Лестер» и дортмундская «Боруссиия». Отметим, что петербургский клуб является фаворитом в борьбе за приобретение 28-летнего поляка.

Сумма возможной сделки оценивается в 11 миллионов евро. В нынешнем сезоне Глик провел за «Торино» в Серии А 32 матча, в которых заработал 11 желтых карточек.