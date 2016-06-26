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Судьи
Главный судья:
Марк Клаттенбург (Ньюкасл-апон-Тайн)
Помощники:
Саймон Бек, Джейк Коллин (Англия)
Резервный судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Материалы

Швейцария - Польша

25.06.2016, Суббота, 16:00 мск Сент-Этьен, стадион Жеффруа-Гишар Трансляция: Первый канал Чемпионат Европы, 1/8 финала Швейцария - Польша
Товарищеские матчи. Сборные 2014

18 ноября, вторник 22:45 Польша 2:2 Швейцария
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Франция 3 2 1 0 4:1 +3 7
2. Швейцария 3 1 2 0 2:1 +1 5
3. Албания 3 1 0 2 1:3 -2 3
4. Румыния 3 0 1 2 2:4 -2 1
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    Рейтинг: +2141

    diadushka 25 июня 2016, 18:44

    добже пан, добже!!!

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 25 июня 2016, 18:38

    СТАВКА СЫГРАЛА!!!!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +2141

    diadushka 25 июня 2016, 18:00

    экстра тайм начался... Борис Путь в путь!!!

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    Рейтинг: +112

    Apocalypse 25 июня 2016, 17:56

    хе-хе. Обе ставки сыграли.

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    Рейтинг: +265

    releboy 25 июня 2016, 17:43

    Красава - лучший гол турнира. Молодцы швейцарцы. Вот с кого надо брать пример нашей сборной.

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    Рейтинг: +160

    veltrener 25 июня 2016, 16:58

    "Слушайте, ну с такой мощной игрой на левом фланге возвращения Капустки в основу мы можем не дождаться. Сегодня у поляков салат с мясушком."
    Борис Путь, ты отлично комментируешь)) не сбавляй оборотов!))

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    Рейтинг: +17

    Александр777 25 июня 2016, 16:30

    Польша должна победить

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    Рейтинг: +45

    ск122 25 июня 2016, 00:44

    не пшеки победят

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    Рейтинг: +34

    налим 22 июня 2016, 21:55

    швейцария выиграет

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    Рейтинг: +16624

    афоня72 > налим 23 июня 2016, 20:09

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