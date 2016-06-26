Швейцария - Польша

добже пан, добже!!!
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|18 ноября, вторник
|22:45
|Польша
|2:2
|Швейцария
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Франция
|3
|2
|1
|0
|4:1
|+3
|7
|2.
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|2:1
|+1
|5
|3.
|Албания
|3
|1
|0
|2
|1:3
|-2
|3
|4.
|Румыния
|3
|0
|1
|2
|2:4
|-2
|1
добже пан, добже!!!
СТАВКА СЫГРАЛА!!!!!!!!!!!!!!
экстра тайм начался... Борис Путь в путь!!!
хе-хе. Обе ставки сыграли.
"Слушайте, ну с такой мощной игрой на левом фланге возвращения Капустки в основу мы можем не дождаться. Сегодня у поляков салат с мясушком."
Борис Путь, ты отлично комментируешь)) не сбавляй оборотов!))
Польша должна победить
не пшеки победят