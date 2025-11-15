15.11.2025, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 9 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 9 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Швейцария
Швейцария
4-1-2-2-1
1
Кобель
13
Родригес
4
Эльведи
5
Аканджи
3
Видмер
10
Джака
20
Эбишер
22
Ридер
17
Варгас
11
Ндой
7
Эмболо
4-1-2-3
12
Йоханссон
6
Хольм
2
Лагербилке
4
Хин
8
Свенссон
16
Карлстрем
18
Аяри
19
Сванберг
10
Нигрен
21
Бернхардссон
11
Эланга
13
Родригес
2
Мухайм
2
Мухайм
13
Родригес
22
Ридер
15
Соу
15
Соу
22
Ридер
7
Эмболо
9
Манзамби
9
Манзамби
7
Эмболо
17
Варгас
16
Фасснахт
16
Фасснахт
17
Варгас
11
Ндой
14
Зекири
14
Зекири
11
Ндой
6
Хольм
5
Гудмундссон
5
Гудмундссон
6
Хольм
18
Аяри
22
Зенели
22
Зенели
18
Аяри
11
Эланга
10
Форсберг
10
Форсберг
11
Эланга
19
Сванберг
9
Исак
9
Исак
19
Сванберг
21
Бернхардссон
17
Лидберг
17
Лидберг
21
Бернхардссон
Остались в запасе
Швейцария
Швеция
21
Марвин Келлер
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
6
Бесир Омераджич
ЦЗ
26
Ауреле Аменда
ЦЗ
8
Симон Сом
ОП
17
Айзек Шмидт
ПВ
17
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
14
Руни Барджи
ПВ
14
G. Lundgren
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
21
Марвин Келлер
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
6
Бесир Омераджич
ЦЗ
26
Ауреле Аменда
ЦЗ
8
Симон Сом
ОП
17
Айзек Шмидт
ПВ
17
Седрик Иттен
ЦФ
Остались в запасе
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
14
Руни Барджи
ПВ
14
G. Lundgren
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Швейцария - Швеция
1
4
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
18
Офсайды
0
1
Количество передач
531
378
Сейвы
2
3
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
2
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
0
1
xG (ожидаемые голы)
2.16
0.77
Смотреть прямую трансляцию матча Швейцария против Швеции, 9-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 ноября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швейцария – Швеция
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»