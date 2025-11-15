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  • Швейцария – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2025

Швейцария – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2025

15 ноября 2025, 21:35
Швейцария
15.11.2025, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 9 тур
4 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Швеция
12' Б. Эмболо 60' Г. Джака (П) 75' Д. Ндой 90+4' Й. Манзамби
33' Б. Нигрен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
10
Гранит Джака
(К) ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Швеция
12
Виктор Йоханссон
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
2
Густаф Лагербилке
ЦЗ
4
Исак Хин
(К) ЦЗ
6
Эмиль Хольм
ПЗ
11
Энтони Эланга
ЛВ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
18
Ясин Аяри
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Александер Бернхардссон
ПВ
10
Бенжамин Нигрен
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Швейцария
21
Марвин Келлер
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
2
Миро Мухайм
ЛЗ
6
Бесир Омераджич
ЦЗ
26
Ауреле Аменда
ЦЗ
8
Симон Сом
ОП
15
Джибриль Соу
ЦП
9
Йоан Манзамби
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Айзек Шмидт
ПВ
17
Седрик Иттен
ЦФ
14
Анди Зекири
ЦФ
Швеция
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
22
Бесфорт Зенели
ЦП
14
Руни Барджи
ПВ
14
G. Lundgren
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
17
Исак Лидберг
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кобель
13
Родригес
4
Эльведи
5
Аканджи
3
Видмер
10
Джака
20
Эбишер
22
Ридер
17
Варгас
11
Ндой
7
Эмболо
4-1-2-3
12
Йоханссон
6
Хольм
2
Лагербилке
4
Хин
8
Свенссон
16
Карлстрем
18
Аяри
19
Сванберг
10
Нигрен
21
Бернхардссон
11
Эланга
13
Родригес
2
Мухайм
2
Мухайм
13
Родригес
22
Ридер
15
Соу
15
Соу
22
Ридер
7
Эмболо
9
Манзамби
9
Манзамби
7
Эмболо
17
Варгас
16
Фасснахт
16
Фасснахт
17
Варгас
11
Ндой
14
Зекири
14
Зекири
11
Ндой
6
Хольм
5
Гудмундссон
5
Гудмундссон
6
Хольм
18
Аяри
22
Зенели
22
Зенели
18
Аяри
11
Эланга
10
Форсберг
10
Форсберг
11
Эланга
19
Сванберг
9
Исак
9
Исак
19
Сванберг
21
Бернхардссон
17
Лидберг
17
Лидберг
21
Бернхардссон
Остались в запасе
Швейцария
Швеция
21
Марвин Келлер
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
6
Бесир Омераджич
ЦЗ
26
Ауреле Аменда
ЦЗ
8
Симон Сом
ОП
17
Айзек Шмидт
ПВ
17
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
14
Руни Барджи
ПВ
14
G. Lundgren
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
21
Марвин Келлер
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
6
Бесир Омераджич
ЦЗ
26
Ауреле Аменда
ЦЗ
8
Симон Сом
ОП
17
Айзек Шмидт
ПВ
17
Седрик Иттен
ЦФ
Остались в запасе
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
14
Руни Барджи
ПВ
14
G. Lundgren
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Швейцария - Швеция
1
4
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
18
Офсайды
0
1
Количество передач
531
378
Сейвы
2
3
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
2
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
0
1
xG (ожидаемые голы)
2.16
0.77

Смотреть прямую трансляцию матча Швейцария против Швеции, 9-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швейцария – Швеция

Швейцария – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Швеция Швейцария
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