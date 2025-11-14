15 ноября Швейцария примет Швецию в матче, который может окончательно закрепить хозяев на первом месте в группе. Сборная проводит выдающуюся квалификацию: команда не пропускает четыре тура подряд, действует организованно и уверенно, а атакующая линия приносит стабильные результаты. Швеция, напротив, переживает непростой период – отсутствие побед подчеркивает проблемы в обороне и недостаток остроты в атаке.

Швейцария

Швейцария подходит к матчу в отменной форме. Команда лидирует в группе, не проигрывает четыре тура и не пропускает уже в четырех матчах подряд. Атака действует уверенно – 13 голов за последние пять встреч. Бреэль Эмболо набрал отличный ход, забив 8 мячей в 18 играх. Сильная сторона команды – баланс: организованная оборона, уверенное владение и умение создавать моменты практически в каждом матче. На своем поле Швейцария действует особенно уверенно: дисциплина, плотность в середине поля и высокий прессинг делают еe фаворитом встречи.

Швеция

Швеция переживает тяжелый период. Команда идет последней в группе и проиграла три тура подряд. При этом шведы забивают в трех матчах подряд, но пропускают регулярно – десять мячей за пять игр, в среднем 2.00 за матч. Александер Исак остается главным автором атак, но команда испытывает трудности в позиционных атаках и часто допускает ошибки в обороне. На фоне стабильной и уверенной Швейцарии гости выглядят значительно менее сбалансированными.

Факты о командах

Швейцария

В среднем: 2.60 забито, 0.00 пропущено

Не проигрывает 4 игры

Не пропускает 4 матча

Забивает в 10 из 12 последних встреч

Швеция

В среднем: 1.20 забито, 2.00 пропущено

Проигрывает 3 тура подряд

Пропускает 5 матчей подряд

Забивает в 3 последних встречах

Прогноз на матч Швейцария – Швеция

Форма команд указывает на выраженное превосходство Швейцарии. Сборная уверенно контролирует игру, не допускает провалов в обороне и регулярно создает моменты. Швеция же нестабильна, нестабильна в обороне и не может навязать высокий темп сильным соперникам. Учитывая стиль хозяев, их домашнюю форму и показатели последних игр, вероятность уверенной победы Швейцарии выглядит высокой. Гостям будет сложно рассчитывать на успех, но забить они всe же способны благодаря индивидуальным качествам Исака.

Рекомендованные ставки