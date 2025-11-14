Введите ваш ник на сайте
Швейцария – Швеция: прогноз и ставки на матч 15 ноября 2025 с коэффициентом 1.48

14 ноября 2025 10:15
Швейцария - Швеция
15 нояб. 2025, суббота 22:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 9 тур
1.48
Победа Швейцарии
15 ноября Швейцария примет Швецию в матче, который может окончательно закрепить хозяев на первом месте в группе. Сборная проводит выдающуюся квалификацию: команда не пропускает четыре тура подряд, действует организованно и уверенно, а атакующая линия приносит стабильные результаты. Швеция, напротив, переживает непростой период – отсутствие побед подчеркивает проблемы в обороне и недостаток остроты в атаке.

Швейцария

Швейцария подходит к матчу в отменной форме. Команда лидирует в группе, не проигрывает четыре тура и не пропускает уже в четырех матчах подряд. Атака действует уверенно – 13 голов за последние пять встреч. Бреэль Эмболо набрал отличный ход, забив 8 мячей в 18 играх. Сильная сторона команды – баланс: организованная оборона, уверенное владение и умение создавать моменты практически в каждом матче. На своем поле Швейцария действует особенно уверенно: дисциплина, плотность в середине поля и высокий прессинг делают еe фаворитом встречи.

Швеция

Швеция переживает тяжелый период. Команда идет последней в группе и проиграла три тура подряд. При этом шведы забивают в трех матчах подряд, но пропускают регулярно – десять мячей за пять игр, в среднем 2.00 за матч. Александер Исак остается главным автором атак, но команда испытывает трудности в позиционных атаках и часто допускает ошибки в обороне. На фоне стабильной и уверенной Швейцарии гости выглядят значительно менее сбалансированными.

Факты о командах

Швейцария

  • В среднем: 2.60 забито, 0.00 пропущено
  • Не проигрывает 4 игры
  • Не пропускает 4 матча
  • Забивает в 10 из 12 последних встреч

Швеция

  • В среднем: 1.20 забито, 2.00 пропущено
  • Проигрывает 3 тура подряд
  • Пропускает 5 матчей подряд
  • Забивает в 3 последних встречах

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
2
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
0.5
2:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 7 тур
Швеция
0 : 2
10.10.2025
Швейцария
Чемпионат мира, 1/8 финала
Швеция
1 : 0
03.07.2018
Швейцария

Прогноз на матч Швейцария – Швеция

Форма команд указывает на выраженное превосходство Швейцарии. Сборная уверенно контролирует игру, не допускает провалов в обороне и регулярно создает моменты. Швеция же нестабильна, нестабильна в обороне и не может навязать высокий темп сильным соперникам. Учитывая стиль хозяев, их домашнюю форму и показатели последних игр, вероятность уверенной победы Швейцарии выглядит высокой. Гостям будет сложно рассчитывать на успех, но забить они всe же способны благодаря индивидуальным качествам Исака.

Рекомендованные ставки

  • Победа Швейцарии – коэффициент 1.48
  • Индивидуальный тотал Швеции больше 0.5 – коэффициент 1.82

Победа Швейцарии
Автор: Рассказов Михаил
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Швеция Швейцария
