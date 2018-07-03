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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Швеция - Швейцария
Швеция - Швейцария: обзор матча 03 июля 2018
Швеция
03.07.2018, вторник, 17:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Швейцария
66'
Э. Форсберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Швейцария
90'
+4
Красная карточка
М. Ланг
Замена
И. Телин
️️️️
М. Берг
90'
Замена
Э. Крафт
️️️️
М. Лустиг
82'
Замена
М. Ольссон
️️️️
Э. Форсберг
82'
73'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
С. Цубер
73'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
Б. Джемаили
68'
Желтая карточка
Г. Джака
ГОЛ! 1:0!
Э. Форсберг
Пас отдал
О. Тойвонен
66'
61'
Желтая карточка
В. Бехрами
Желтая карточка
М. Лустиг
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
17
Виктор Классон
ЛВ
20
Ола Тойвонен
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
9
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
10
Гранит Джака
ОП
15
Блерим Джемаили
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
19
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Швеция
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
21
Джимми Дурмаз
ЦП
15
Оскар Хильемарк
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
22
Исаак Телин
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
16
Желсон Фернандес
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
4-3-2-1
1
Ольсен
6
Аугустинссон
3
Линделеф
4
Гранквист
2
Лустиг
20
Тойвонен
13
Экдаль
13
Свенссон
17
Классон
10
Форсберг
9
Берг
4-1-3-1-1
1
Зоммер
6
Ланг
20
Джуру
5
Аканджи
13
Родригес
10
Джака
15
Джемаили
11
Бехрами
14
Цубер
23
Шакири
19
Дрмич
10
Форсберг
18
Ольссон
18
Ольссон
10
Форсберг
2
Лустиг
20
Крафт
20
Крафт
2
Лустиг
9
Берг
22
Телин
22
Телин
9
Берг
14
Цубер
9
Сеферович
9
Сеферович
14
Цубер
15
Джемаили
7
Эмболо
7
Эмболо
15
Джемаили
Остались в запасе
Швеция
Швейцария
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
21
Джимми Дурмаз
ЦП
15
Оскар Хильемарк
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
6
Денис Закария
ОП
12
Ивон Мвого
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
21
Джимми Дурмаз
ЦП
15
Оскар Хильемарк
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
6
Денис Закария
ОП
12
Ивон Мвого
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Швеция - Швейцария
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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