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  • Сборную России могут отправить домой. Хорваты и поляки начали Евро с побед. Дайджест событий дня

Сборную России могут отправить домой. Хорваты и поляки начали Евро с побед. Дайджест событий дня

УЕФА может исключить сборные России и Англии из числа участников Евро

Утром было объявлено о начале расследования футбольными властями потасовок в Марселе. Официальное наказание федерациям будет вынесено во вторник, однако уже сегодня исполком УЕФА объявил, что в случае повторения инцидентов ответственность за поведение болельщиков понесут национальные команды, которые будут отправлены с турнира домой.

Как разрушали Марсель. Что окружало матч Англия – Россия

Сборные Польши и Хорватии стали лидерами своих групп

Для этого обеим командам хватило минимальных побед. Результат «шашечным» принес шикарный дальний удар Луки Модрича в конце первого тайма. Поляки же смогли распечатать ворота Северной Ирландии только в начале второй 45-минутки – отличился Аркадиуш Милик. Благодаря победам, обе сборные стали промежуточными лидерами групп C и D, соответственно. Однако после матчей других команд из квартетов ситуация может измениться.

Болельщики из Украины и Германии подрались в Лилле

Вслед за фанатами сборной России отличились на Евро и другие славяне. По сообщениям La Voix du Nord, сегодня днем на одной из улиц Лилля около 30-и немецких болельщиков напали на украинцев, в результате чего завязалась массовая драка. Полиция смогла вовремя остановить потасовку и задержала одного из немцев.

Колумбия вышла в четвертьфинал Кубка Америки

Чемпионат Европы все сильнее набирает обороты, однако на его фоне нельзя забывать и про Копа Америка, который приближается к стадии плей-офф. Известны уже пять участников ¼: Мексика, Венесуэла, Аргентина и примкнувшие к этой компании вчера США с Колумбией. «Кофейники» хоть и проиграли сборной Коста-Рики (2:3), но все равно с шестью очками смогли гарантировать себе место в плей-офф. Американцы же одолели команду Парагвая и вышли из группы с первого места, благодаря дополнительным показателям при равенстве очков.

«Боруссия» хочет приобрести Акинфеева

Вчерашняя выдающаяся игра вратаря нашей сборной взбудоражила европейские топ-клубы. Выше всего сейвы Игоря оценил лично наблюдавший за матчем тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель. По информации немецких СМИ, он всерьез задумался о приобретении Акинфеева. Заплатить немецкому клубу придется не менее 14 миллионов евро – именно в такую сумму оценивает нашего вратаря авторитетный портал Transfermarkt.

Черышев перейдет в «Вильярреал»

«Желтая субмарина» пробилась в квалификацию ЛЧ и летом намерена всерьез взяться за усиление состава. И начнет клуб его с приобретения хорошо им знакомого Дениса Черышева – одного из лидеров прошлогоднего состава. Представители игрока и «Вильярреала» провели уже несколько встреч, осталась лишь пара формальностей. Трансфер ориентировочно обойдется в 20 миллионов евро, а часть прав и возможность обратного выкупа останется за «Реалом».

Почему Черышеву надо уходить из «Валенсии»

«МЮ» готов выложить за Верратти 100 миллионов евро

С каждым днем все больше громких трансферных новостей, касающихся «красных дьяволов». Имена в них все солиднее, а суммы все выше. Теперь в прессе прошел слух об интересе к Марко Верратти, за которого боссы «Юнайтед» готовы заплатить порядка ста миллионов евро и обеспечить зарплату в 8,5 миллионов. Сможет ли «ПСЖ» отказаться от столь солидного предложения?

«Зенит» заинтересовался Чорлукой

Наблюдений воочию на матчах РФПЛ для скаутов из Петербурга, видимо, оказалось мало. Стоило Ведрану провести один матч на Евро, как в прессу тут же попала информации о намерении «Зенита» переманить игрока к себе. Сам хорват наотрез отказывается от перехода в любой российский клуб, отвечая на все вопросы журналистов простой фразой: «Я – капитан «Локомотива».

Эмери в «Севилье» заменит Сампаоли

Андалусийский клуб продолжают покидать талантливые кадры, но менеджмент не становится хуже. Севильцы смогли привлечь одного из лучших тренеров мира – чемпиона Америки Хорхе Сампаоли, который не один год будоражил мир безумными тактическими изысками в сборной Чили. Вопрос с уходом Эмери в «ПСЖ» уже решен, так же, как и обговорены условия контракта с чилийцем. На следующей неделе оба события должны подтвердить официально.

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Чемпионат Европы Европа Россия Англия Хорватия Польша Колумбия США Германия Украина Боруссия Д Вильярреал Манчестер Юнайтед Зенит Севилья Локомотив ПСЖ Акинфеев Игорь Чорлука Ведран Модрич Лука Черышев Денис Верратти Марко Милик Аркадиуш Эмери Унаи Сампаоли Хорхе
Комментарии (9)
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kurskih
1465766106
не хотелось бы уехать домой раньше 22 июня;)
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mik1954
1465803318
А может быть и к лучшему, т.е. прошли турнир без поражений ....
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Северный Пушной Звер
1465807669
Да уж... нет больше БОЛЕЛЬЩИКОВ, остались только ФАНЫ (фанатики). А англичане молодцы! Валяли всем люлей - всё было нормально. Как огребли сами, сразу взвыли о "неоправданной жестокости". "Российская сборная должна быть исключена из списка участников чемпионата Европы по футболу из-за запредельной жестокости своих фанатов. Такое заявление сделал лидер английской Ассоциации футбольных болельщиков Кевин Майлз." "И эти люди запрещают мне ковыряться в носу!" (с)
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mr_jedro
1465810225
Не могу понять. Хотите подраться, валите за пределы арены и лупцуйте друг друга до потери пульса. Чего подставлять сборную?
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BarStep
1465817952
ФИФА, УЕФА и иже с ними, как монополисты, установили замечательные коммерческие правила в виде солидных штрафов, а теперь и с политическими под текстами в своих загадочных решениях. Хотя по уму, любые беспорядки (в т.ч. и на стадионах) - это зона ответственности муниципальных властей и их правоохранительных органов в не зависимости кто, какой национальности и по какому поводу решили набить друг - другу "морды".
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