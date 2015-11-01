Топ-10 претендентов на звание лучшего тренера года

Награду лучшему тренеру года по версии ФИФА в последние пять лет получали пять разных специалистов: Жозе Моуринью, Пеп Гвардиола, Висенте Дель Боске, Юпп Хайнкес и Йоахим Лев. Кто же станет ее обладателем в этом году?
<p><em>Награду лучшему тренеру года по версии ФИФА в последние пять лет получали пять разных специалистов: Жозе Моуринью, Пеп Гвардиола, Висенте Дель Боске, Юпп Хайнкес и Йоахим Лев. Кто же станет ее обладателем в этом году? Попробуем расставить претендентов по местам и определить шансы каждого кандидата на победу.</em></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446322556_Карло.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><strong><a href="https://bombardir.ru/coaches/156" target="_blank">10. Карло Анчелотти</a></strong></p> <p>В прошлом сезоне мадридский «Реал» под руководством Анчелотти финишировал вторым в испанской Примере, вылетел из Лиги чемпионов на стадии полуфинала, покинул Кубок Короля на стадии 1/16 финала и проиграл в финале испанского Суперкубка. Анчелотти был уволен из мадридского «Реала» в мае, ровно через год после того, как он взял для «Реала» титул Лиги чемпионов. Временно безработный итальянский специалист – во многом неожиданная кандидатура в списке лучших тренеров сезона, даже если в профессионализме трехкратного чемпиона Европы нет никаких сомнений.</p> <p>Не так давно все ожидали увидеть Анчелотти в «Ливерпуле». Это было до того, как должность тренера была занята Юргеном Клоппом. Однако, скорее всего, мы больше не встретимся с итальянцем вплоть до следующего сезона. При этом нужно помнить, что Анчелотти – великолепный специалист с огромным списком трофеев. Но звание лучшего тренера года по версии ФИФА Карло вряд ли удастся получить.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446322320_Эмери.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><strong><a href="https:///coaches/237" target="_blank">9. Унаи Эмери</a></strong></p> <p>Доминирование «Севильи» в Лиге Европы стало легендарным. Андалусийцы выигрывали этот турнир уже четыре раза – больше, чем какой-либо другой клуб в истории. Последние две победы были одержаны под руководством Унаи Эмери. В последнем на сегодняшний день финале турнира «Севилья» победила «Днепр» со счетом 3:2. Финал в Варшаве был невероятным, а ныне выступающий за «Милан» Карлос Бакка двумя точными ударами помог испанской команде войти в историю. </p> <p>Потеря Бакки и других ключевых игроков усложнила задачу для Эмери в нынешнем сезоне. Выступая в розыгрыше Лиги чемпионов в одной группе с «Манчестер Сити» и «Ювентусом», «Севилья» снова может оказаться в Лиге Европы. Команда Эмери мощно выступила в домашнем матче с «Барселоной», но тренеру непросто добиться приглашения в коллектив известных игроков. И пока этого не случится, фанатам «Севильи» придется долго ждать того момента, когда клуб сможет добиваться успехов не только в Лиге Европы, но и в турнире рангом выше.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446322303_Моуринью.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><strong><a href="https:///coaches/110" target="_blank">8. Жозе Моуринью</a></strong></p> <p>Позиции Моуринью резко рухнули из-за неудачного начала сезона, но нельзя забывать, что за один календарный год он выиграл с «Челси» сразу два трофея. Сначала был Кубок футбольной лиги, завершившийся победой «Челси» над «Тоттенхэмом» на «Уэмбли». Но самым впечатляющим событием стало чемпионство в Премьер-лиге с отрывом в восемь очков от ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити».</p> <p>Моуринью безжалостно ругал игроков всего за три поражения в прошлом сезоне. Португалец использовал силу своей личности, тактическое чутье и запугивание, чтобы сформировать команду и вселить в игроков победный дух. Ему удалось в третий раз получить награду лучшему тренеру Премьер-лиги, но сейчас победная машина «Челси» дала сбой. Коллектив Моуринью выдал худшее начало сезона за всю историю клуба. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице с шестью поражениями в одиннадцати матчах. Для болельщиков и экспертов станет большим сюрпризом, если Моуринью в ближайшее время сможет кардинально изменить ситуацию.</p> <p><a class="strong" href="https:///articles/446970">Семь причин, почему нельзя увольнять Моуринью из «Челси»</a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446322291_Аллегри.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><strong><a href="https:///coaches/446" target="_blank">7. Массимилиано Аллегри</a></strong></p> <p>В начале минувшего сезона никто и представить себе не мог, что «Ювентус» окажется в финале Лиги чемпионов. Однако под руководством Массимилиано Аллегри команде удалось совершить практически невозможное. Клуб, серьезно пострадавший от следствия по коррупционному скандалу «Кальчополи», в последний раз добирался до главного матча турнира еще в далеком 2003 году. Тогда «Ювентус» с Дель Пьеро и Трезеге в составе уступил в серии пенальти «Милану». Аллегри же руководил командой с такими известными игроками, как Пирло, Видаль и Тевес. Туринцы успешно сыграли в плей-офф против дортмундской «Боруссии» и мадридского «Реала», а также достойно сразились с «Барселоной» в финале в Берлине.</p> <p>«Ювентус» проиграл финал со счетом 3:1 и не смог добавить к своим итальянским завоеваниям кубок Лиги Чемпионов. Однако для коллектива Аллегри это все равно был потрясающий сезон. Потеря трех ключевых игроков в летнее трансферное окно снизила шансы команды на повторный успех. В клубе наметилась перестройка, в которой именно талантливому тренеру Массимилиано Аллегри отведена главная роль.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446322767_Симен.jpg" style="width: 720px; height: 443px;" /></p> <p><strong><a href="https:///coaches/1425" target="_blank">6. Диего Симеоне</a></strong></p> <p>Симеоне – один из лучших тренеров нового поколения, который заставил говорить о себе всю Европу. Под руководством аргентинского специалиста «Атлетико» не смог в прошедшем сезоне одержать верх в Примере и выйти в финал Лиги Чемпионов, но команда развивается и продолжает расти. В Испании клуб финишировал на третьей строчке турнирной таблицы, уступив место под солнцем «Барселоне» и «Реалу». Однако в нынешнем розыгрыше турнира команда Симеоне однозначно готова к сражению за первое место.</p> <p>Развивая «старых» игроков и с умом приобретая талантливых новичков, Симеоне возвращает зрителей к временам Висенте Кальдерона. Его задачей является создание традиционной игры в испанской столице. Это интригует, привлекает внимание к будущим победам, а заодно и вовлекает нас в борьбу за звание первой команды Мадрида. Диего Симеоне точно скажет вам, что его «Атлетико» однозначно круче «Реала». Если это не очень заметно прямо сейчас, то с таким талантливым специалистом у руля «Атлетико» все равно достигнет своей цели в будущем.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446322278_Венгер.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><strong><a href="https:///coaches/52" target="_blank">5. Арсен Венгер</a></strong></p> <p>Арсен Венгер переживает период «возрождения» спустя 19 лет, проведенных на севере Лондона. Его «Арсенал» стабильно занимает высокие места в турнирной таблице английского чемпионата. 66-летний тренер собрал стильную и довольно творческую команду с такими талантами, как Санчес, Озил и Касорла. Все они зажгли в финале Кубка Англии, забив четыре безответных мяча в ворота «Астон Виллы».</p> <p>Это дает надежду на то, что «канониры» в нынешнем сезоне смогут добиться больших высот и впервые за 12 лет занять первое место в Премьер-лиге. Если это событие все-таки случится, тогда можно даже не гадать, кто получит звание лучшего тренера в 2016 году. Арсен Венгер эту персональную победу давно уже заслужил.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446322783_Блан.jpg" style="width: 720px; height: 452px;" /></p> <p><strong><a href="https:///coaches/126" target="_blank">4. Лоран Блан</a></strong></p> <p>Успех в марте на «Стэмфорд Бридж» в матче Лиги чемпионов против «Челси» отлично продемонстрировал все то, на что способен «ПСЖ». В тот раз весь континент отметил для себя силу этой команды. Только неудача с «Барселоной» больно ударила по амбициям чемпионов Франции. Однако, откровенно говоря, Лоран Блан в минувшем сезоне выиграл все финалы, где только мог победить его клуб.</p> <p>Парижане завоевали Суперкубок Франции, обыграв «Генгам» со счетом 2:0. Команда стала обладателем Кубка футбольной лиги, благодаря победе над «Бастией» (4:0). Выиграл клуб и Кубок Франции, одержав верх над «Осером» (1:0). Даже в национальном чемпионате, ввязавшись в тяжелое соперничество с «Лионом», «ПСЖ» удалось оторваться от главного конкурента сразу на 11 очков. В нынешний сезон коллектив Блана тоже вошел успешно. Команда лидирует в Лиге 1 и хорошо чувствует себя в группе Лиги чемпионов. Одним словом, «ПСЖ» находится в надежных руках Лорана Блана – одного из главных претендентов на звание лучшего тренера года. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446322220_Сампаоли.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><strong><a href="https://bombardir.ru/coaches/2016" target="_blank">3. Хорхе Сампаоли</a></strong></p> <p>Став главным тренером сборной Чили в 2012 году, аргентинец Хорхе Сампаоли за прошедшие три года привел команду к победе в Кубке Америки. Такого прогресса от этой команды ожидали немногие. 55-летний тренер, раньше тренировавший клубы из Южной Америки, смог создать невероятную национальную команду. Впервые в истории Чили покорился Кубок Америки, в финале в серии пенальти была повержена сборная Аргентины.</p> <p>Успех сборной Чили базируется на мощной атаке и на невероятных действиях Алексиса Санчеса и Эдуардо Варгаса. Победа в таком важном турнире сделала Сампаоли и его игроков национальными героями. Они собираются продолжить свой успешный путь и на Чемпионате мира 2018 года. А пока Сампаоли настроен побороться за личную победу – звание тренера года.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446322618_Пеп.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><strong><a href="https:///coaches/435" target="_blank">2. Хосеп Гвардиола</a></strong></p> <p>«Бавария» Пепа Гвардиолы в минувшем сезоне выиграла только титул чемпиона Бундеслиги, оторвавшись от второго места всего на десять очков. И в этом определенно какая-то странность для команды, привыкшей к большему. Собираясь выиграть Лигу чемпионов с немецкими гигантами, Гвардиола смотрел, как команда проигрывала в полуфинале его любимой «Барселоне». Затем «Бавария» упустила и Кубок Германии в матче против дортмундской «Боруссии».</p> <p>Стремясь реабилитироваться после всех неудач, немецкий коллектив начал этот сезон невероятно ярко. Роберта Левандовски, кажется, уже просто невозможно остановить! «Бавария» выиграла десять из одиннадцати первых матчей Бундеслиги, захватив лидерство в чемпионате с отрывом в пять очков. Учитывая, что многие уже признали досрочную победу «Баварии» в национальном чемпионате, Гвардиола запросто может приложить все силы для достижения успеха в Лиге чемпионов. Если это случится, то в 2016 году он добавит в свою копилку вторую награду лучшему тренеру. Первую он получил еще с «Барселоной» в 2011 году.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446322197_Энрике.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><strong><a href="https:///coaches/1492" target="_blank">1. Луис Энрике</a></strong></p> <p>Только однажды в истории «Барселоны» команда добилась такого успеха, как в минувшем сезоне. Именно поэтому Луис Энрике заслуживает того, чтобы получить звание лучшего тренера по версии ФИФА. «Барса» повторила свои успехи сезона 2008/09 под руководством Пепа Гвардиолы и вновь выиграла Лигу чемпионов, Примеру и Кубок Короля, сделав «требл». Примечательно, что это произошло в первый сезон, когда на пост тренера был назначен Луис Энрике.</p> <p>Кубок Короля был завоеван благодаря победе над «Атлетиком» из Бильбао со счетом 3:1 в финальном матче на «Камп Ноу». В Примере удалось сломить сопротивление сразу двух мадридских клубов. А вишенкой на торте стала невероятная игра «Барселоны» в берлинском финале Лиги чемпионов. Этот сезон также начался довольно хорошо – у команды уже есть 21 очко после девяти игр, что позволяет «Барселоне» держаться на одной из верхних строчек турнирной таблицы.</p> <p><em>По материалам bleacherreport.com</em></p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="4b7ba90f-d32a-488d-9dd9-75f3ddc1d8e4" data-game="/mikhailbotvinnik10/11-1-2015-7-42-56-am" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div>
Источник: Бомбардир.ру