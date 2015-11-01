Топ-10 претендентов на звание лучшего тренера года

Награду лучшему тренеру года по версии ФИФА в последние пять лет получали пять разных специалистов: Жозе Моуринью, Пеп Гвардиола, Висенте Дель Боске, Юпп Хайнкес и Йоахим Лев. Кто же станет ее обладателем в этом году? Попробуем расставить претендентов по местам и определить шансы каждого кандидата на победу.​

10. Карло Анчелотти

В прошлом сезоне мадридский «Реал» под руководством Анчелотти финишировал вторым в испанской Примере, вылетел из Лиги чемпионов на стадии полуфинала, покинул Кубок Короля на стадии 1/16 финала и проиграл в финале испанского Суперкубка. Анчелотти был уволен из мадридского «Реала» в мае, ровно через год после того, как он взял для «Реала» титул Лиги чемпионов. Временно безработный итальянский специалист – во многом неожиданная кандидатура в списке лучших тренеров сезона, даже если в профессионализме трехкратного чемпиона Европы нет никаких сомнений.

Не так давно все ожидали увидеть Анчелотти в «Ливерпуле». Это было до того, как должность тренера была занята Юргеном Клоппом. Однако, скорее всего, мы больше не встретимся с итальянцем вплоть до следующего сезона. При этом нужно помнить, что Анчелотти – великолепный специалист с огромным списком трофеев. Но звание лучшего тренера года по версии ФИФА Карло вряд ли удастся получить.

9. Унаи Эмери

Доминирование «Севильи» в Лиге Европы стало легендарным. Андалусийцы выигрывали этот турнир уже четыре раза – больше, чем какой-либо другой клуб в истории. Последние две победы были одержаны под руководством Унаи Эмери. В последнем на сегодняшний день финале турнира «Севилья» победила «Днепр» со счетом 3:2. Финал в Варшаве был невероятным, а ныне выступающий за «Милан» Карлос Бакка двумя точными ударами помог испанской команде войти в историю.

Потеря Бакки и других ключевых игроков усложнила задачу для Эмери в нынешнем сезоне. Выступая в розыгрыше Лиги чемпионов в одной группе с «Манчестер Сити» и «Ювентусом», «Севилья» снова может оказаться в Лиге Европы. Команда Эмери мощно выступила в домашнем матче с «Барселоной», но тренеру непросто добиться приглашения в коллектив известных игроков. И пока этого не случится, фанатам «Севильи» придется долго ждать того момента, когда клуб сможет добиваться успехов не только в Лиге Европы, но и в турнире рангом выше.

8. Жозе Моуринью

Позиции Моуринью резко рухнули из-за неудачного начала сезона, но нельзя забывать, что за один календарный год он выиграл с «Челси» сразу два трофея. Сначала был Кубок футбольной лиги, завершившийся победой «Челси» над «Тоттенхэмом» на «Уэмбли». Но самым впечатляющим событием стало чемпионство в Премьер-лиге с отрывом в восемь очков от ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити».

Моуринью безжалостно ругал игроков всего за три поражения в прошлом сезоне. Португалец использовал силу своей личности, тактическое чутье и запугивание, чтобы сформировать команду и вселить в игроков победный дух. Ему удалось в третий раз получить награду лучшему тренеру Премьер-лиги, но сейчас победная машина «Челси» дала сбой. Коллектив Моуринью выдал худшее начало сезона за всю историю клуба. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице с шестью поражениями в одиннадцати матчах. Для болельщиков и экспертов станет большим сюрпризом, если Моуринью в ближайшее время сможет кардинально изменить ситуацию.

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7. Массимилиано Аллегри

В начале минувшего сезона никто и представить себе не мог, что «Ювентус» окажется в финале Лиги чемпионов. Однако под руководством Массимилиано Аллегри команде удалось совершить практически невозможное. Клуб, серьезно пострадавший от следствия по коррупционному скандалу «Кальчополи», в последний раз добирался до главного матча турнира еще в далеком 2003 году. Тогда «Ювентус» с Дель Пьеро и Трезеге в составе уступил в серии пенальти «Милану». Аллегри же руководил командой с такими известными игроками, как Пирло, Видаль и Тевес. Туринцы успешно сыграли в плей-офф против дортмундской «Боруссии» и мадридского «Реала», а также достойно сразились с «Барселоной» в финале в Берлине.

«Ювентус» проиграл финал со счетом 3:1 и не смог добавить к своим итальянским завоеваниям кубок Лиги Чемпионов. Однако для коллектива Аллегри это все равно был потрясающий сезон. Потеря трех ключевых игроков в летнее трансферное окно снизила шансы команды на повторный успех. В клубе наметилась перестройка, в которой именно талантливому тренеру Массимилиано Аллегри отведена главная роль.

6. Диего Симеоне

Симеоне – один из лучших тренеров нового поколения, который заставил говорить о себе всю Европу. Под руководством аргентинского специалиста «Атлетико» не смог в прошедшем сезоне одержать верх в Примере и выйти в финал Лиги Чемпионов, но команда развивается и продолжает расти. В Испании клуб финишировал на третьей строчке турнирной таблицы, уступив место под солнцем «Барселоне» и «Реалу». Однако в нынешнем розыгрыше турнира команда Симеоне однозначно готова к сражению за первое место.

Развивая «старых» игроков и с умом приобретая талантливых новичков, Симеоне возвращает зрителей к временам Висенте Кальдерона. Его задачей является создание традиционной игры в испанской столице. Это интригует, привлекает внимание к будущим победам, а заодно и вовлекает нас в борьбу за звание первой команды Мадрида. Диего Симеоне точно скажет вам, что его «Атлетико» однозначно круче «Реала». Если это не очень заметно прямо сейчас, то с таким талантливым специалистом у руля «Атлетико» все равно достигнет своей цели в будущем.

5. Арсен Венгер

Арсен Венгер переживает период «возрождения» спустя 19 лет, проведенных на севере Лондона. Его «Арсенал» стабильно занимает высокие места в турнирной таблице английского чемпионата. 66-летний тренер собрал стильную и довольно творческую команду с такими талантами, как Санчес, Озил и Касорла. Все они зажгли в финале Кубка Англии, забив четыре безответных мяча в ворота «Астон Виллы».

Это дает надежду на то, что «канониры» в нынешнем сезоне смогут добиться больших высот и впервые за 12 лет занять первое место в Премьер-лиге. Если это событие все-таки случится, тогда можно даже не гадать, кто получит звание лучшего тренера в 2016 году. Арсен Венгер эту персональную победу давно уже заслужил.

4. Лоран Блан

Успех в марте на «Стэмфорд Бридж» в матче Лиги чемпионов против «Челси» отлично продемонстрировал все то, на что способен «ПСЖ». В тот раз весь континент отметил для себя силу этой команды. Только неудача с «Барселоной» больно ударила по амбициям чемпионов Франции. Однако, откровенно говоря, Лоран Блан в минувшем сезоне выиграл все финалы, где только мог победить его клуб.

Парижане завоевали Суперкубок Франции, обыграв «Генгам» со счетом 2:0. Команда стала обладателем Кубка футбольной лиги, благодаря победе над «Бастией» (4:0). Выиграл клуб и Кубок Франции, одержав верх над «Осером» (1:0). Даже в национальном чемпионате, ввязавшись в тяжелое соперничество с «Лионом», «ПСЖ» удалось оторваться от главного конкурента сразу на 11 очков. В нынешний сезон коллектив Блана тоже вошел успешно. Команда лидирует в Лиге 1 и хорошо чувствует себя в группе Лиги чемпионов. Одним словом, «ПСЖ» находится в надежных руках Лорана Блана – одного из главных претендентов на звание лучшего тренера года.

3. Хорхе Сампаоли

Став главным тренером сборной Чили в 2012 году, аргентинец Хорхе Сампаоли за прошедшие три года привел команду к победе в Кубке Америки. Такого прогресса от этой команды ожидали немногие. 55-летний тренер, раньше тренировавший клубы из Южной Америки, смог создать невероятную национальную команду. Впервые в истории Чили покорился Кубок Америки, в финале в серии пенальти была повержена сборная Аргентины.

Успех сборной Чили базируется на мощной атаке и на невероятных действиях Алексиса Санчеса и Эдуардо Варгаса. Победа в таком важном турнире сделала Сампаоли и его игроков национальными героями. Они собираются продолжить свой успешный путь и на Чемпионате мира 2018 года. А пока Сампаоли настроен побороться за личную победу – звание тренера года.

2. Хосеп Гвардиола

«Бавария» Пепа Гвардиолы в минувшем сезоне выиграла только титул чемпиона Бундеслиги, оторвавшись от второго места всего на десять очков. И в этом определенно какая-то странность для команды, привыкшей к большему. Собираясь выиграть Лигу чемпионов с немецкими гигантами, Гвардиола смотрел, как команда проигрывала в полуфинале его любимой «Барселоне». Затем «Бавария» упустила и Кубок Германии в матче против дортмундской «Боруссии».

Стремясь реабилитироваться после всех неудач, немецкий коллектив начал этот сезон невероятно ярко. Роберта Левандовски, кажется, уже просто невозможно остановить! «Бавария» выиграла десять из одиннадцати первых матчей Бундеслиги, захватив лидерство в чемпионате с отрывом в пять очков. Учитывая, что многие уже признали досрочную победу «Баварии» в национальном чемпионате, Гвардиола запросто может приложить все силы для достижения успеха в Лиге чемпионов. Если это случится, то в 2016 году он добавит в свою копилку вторую награду лучшему тренеру. Первую он получил еще с «Барселоной» в 2011 году.

1. Луис Энрике

Только однажды в истории «Барселоны» команда добилась такого успеха, как в минувшем сезоне. Именно поэтому Луис Энрике заслуживает того, чтобы получить звание лучшего тренера по версии ФИФА. «Барса» повторила свои успехи сезона 2008/09 под руководством Пепа Гвардиолы и вновь выиграла Лигу чемпионов, Примеру и Кубок Короля, сделав «требл». Примечательно, что это произошло в первый сезон, когда на пост тренера был назначен Луис Энрике.

Кубок Короля был завоеван благодаря победе над «Атлетиком» из Бильбао со счетом 3:1 в финальном матче на «Камп Ноу». В Примере удалось сломить сопротивление сразу двух мадридских клубов. А вишенкой на торте стала невероятная игра «Барселоны» в берлинском финале Лиги чемпионов. Этот сезон также начался довольно хорошо – у команды уже есть 21 очко после девяти игр, что позволяет «Барселоне» держаться на одной из верхних строчек турнирной таблицы.

По материалам bleacherreport.com