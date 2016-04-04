Почему Черышеву надо уходить из «Валенсии»

Окончание сезона все ближе. Срок аренды Черышева в «Валенсию» истекает летом, а клуб наверняка захочет оставить его у себя. Блог «Русские и тут» рассказывает, почему Денису не стоит подписывать соглашение с «Валенсией».

Кто главный

Неопределенность на тренерском мостике сказывается не только на перспективах «Валенсии» в целом, но и на шансах Дениса заиграть в этой команде. Черышев приходил в клуб, когда у руля стоял Гари Невилл. Но пока российский полузащитник залечивал травму, Невилла сняли, а его место занял Пако Айестаран. Денис вернется в строй 10 апреля, когда «Валенсии» предстоит сыграть против «Севильи». За это время Айестаран, ранее работавший ассистентом Невилла, сможет вжиться в роль главного и что-то для себя понять. Но даже если при новом наставнике Черышев будет продолжать играть, то летом у «Валенсии» все равно опять сменится тренер. Поговаривают даже о том, что придет Жозе Моуринью, который получит под сотню миллионов на трансферы.

Глобальная перестройка

Перемены «Валенсии» нужны. Клуб, сделавший ставку на молодых талантов, по-прежнему продолжает проигрывать. В матче с «Лас-Пальмасом» Родриго удалось воспользоваться чудовищной ошибкой голкипера и открыть счет. Но во втором тайме «Валенсия» пропустила дважды и снова осталась без очков. Проблема была не в Невилле? Как бы не обстояло дело, но летом владелец «Валенсии» Питер Лим и новый тренер команды попробуют поменять ситуацию. Черышеву эти изменения могут прийтись не по душе, поэтому Денису проще уйти туда, где его перспективы и возможности команды будут открыты и понятны.

Конца не видно

«Валенсия» угодила в яму, из которой никак не может выбраться. В следующем сезоне клуб точно пролетает мимо еврокубков, а при неудачном стечении обстоятельств вообще может начать его в Сегунде. Конечно, в это верится с трудом, но одно можно сказать точно: Денису в команде такого уровня совсем не место. По перспективам и амбициям наш полузащитник должен играть в коллективе, высоко идущем не только в чемпионате, но и в еврокубках. Тем более что не совсем понятно, как будет выглядеть обновленная «Валенсия» в будущем.

Новые ощущения

В Испании Денис уже наигрался. «Севилья», «Вильярреал», «Валенсия» – клубы, где успел засветиться Черышев. Это если не учитывать еще и мадридский «Реал» и его вторую команду. Пора попробовать что-нибудь новое, ведь предложения о покупке россиянина в «Реал» поступают стабильно. Поговаривают, что зимой им интересовался даже Юрген Клопп, который начинает выстраивать новый коллектив в «Ливерпуле». Поездка в Англию может показаться идеальным решением для Дениса, которому уже пора испытать себя в чемпионате настоящих мужиков.

Лучше для сборной

Денису Черышеву 25 лет. Это тот возраст, когда футболист раскрывается окончательно и постепенно выходит на пик формы. К чемпионату мира в России Черышев способен стать лидером национальной сборной. Однако для этого нужен не только подходящий возраст, но и стабильная практика в хорошем клубе. Коллектив, где он сможет полностью реализовать себя, Денис пока не нашел. «Валенсия» таковым явно не является. Если Черышев все-таки окажется в «своей» команде, то от этого выиграют все. А национальная сборная в таком вопросе точно должна стоять в приоритете.

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Фото: zimbio.com