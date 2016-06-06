Гончаренко возглавил «Уфу». Юсупов вызван в сборную. Дайджест событий дня

Гончаренко стал тренером «Уфы»

Виктор Гончаренко назначен на пост главного тренера «Уфы». Контракт между сторонами рассчитан на два сезона с возможностью продления контракта еще на год. Предыдущим местом работы белорусского специалиста был ЦСКА, где он в должности старшего тренера завоевал с армейской командой золотые медали в прошедшем сезоне. В качестве главного тренера он работал с командами: БАТЭ (Борисов, Белоруссия), «Кубань» (Краснодар) и «Урал» (Екатеринбург).

Роде сменил «Баварию» на «Боруссию»

Полузащитник «Баварии» Себастьян Роде перешел в дортмундскую «Боруссию». В понедельник футболист успешно прошел медосмотр, после чего поставил подпись под контрактом с новым клубом. Соглашение рассчитано до середины 2020 года. Ранее появилась информация, что Роде обойдется «Боруссии» в 12 миллионов евро. В прошедшем сезоне футболист провел в составе «Баварии» 15 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Калитвинцев стал главным тренером «Динамо»

По результатам собрания совета директоров московского «Динамо» стал известен тренерский штаб клуба. Главным тренером команды назначен Юрий Калитвинцев. В тренерский штаб вошли Геннадий Литовченко, Юрий Ковтун и Роман Березовский. Ранее стало известно, что возвращение «Динамо» в Премьер-лигу планируется совершить за один сезон.

Агент опроверг переход Зинченко в «Манчестер Сити»

Агент Олег Еремин, который представляет интересы полузащитника «Уфы» и сборной Украины Александра Зинченко, не смог прокомментировать информацию о переходе его клиента в «Манчестер Сити». «Ничего не знаю. Даже не готов это комментировать. Давайте лучше потом поговорим. Когда? После Евро-2016», – заявил Еременко. Ранее появилась информация о возможном скором заключении соглашения между сторонами.

«Арсенал» готов продать Уолкотта, Гиббса и Окслэд-Чэмберлена

Руководство «Арсенала» во время летнего трансферного окна планирует продать защитника Кирана Гиббса и нападающих Тео Уолкотта и Алекса Окслэд-Чэмберлена. Сообщается, что данный шаг вызван тем, что клуб хочет покрыть расходы на покупку других футболистов. Напомним, ряды «канониров» уже пополнил полузащитник Гранит Джака. Кроме того, ведутся переговоры с нападающим Джейми Варди.

«Я хотя бы попытался». Почему союз «Арсенала» и Варди – это круто

В заявке сборной России Денисова заменит Юсупов

Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов заменит хавбека «Динамо» Игоря Денисова в окончательной заявке сборной России на чемпионате Европы во Франции. Напомним, Денисов получил травму во время товарищеского матча с Сербией (1:1) и не поможет национальной команде на Евро-2016. Сообщается, что Юсупов уже прибыл в расположение сборной России. Позднее игрок будет дозаявлен официально.

Пять опасений о сборной России перед Евро-2016

Моуринью хочет избавиться от 13-ти игроков «Манчестер Юнайтед»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью во время летнего трансферного окна планирует продать 13 игроков «красных дьяволов». В частности, речь идет о полузащитниках Хуане Мате, Андере Эррере, Мемфисе Депае, а также о защитнике Люке Шоу. Сообщается, что португальский специалист ранее встретился с исполнительным директором команды Эдом Вудвордом, с которым обсудил планы на предстоящий сезон и назвал имена тех, кого хотел бы продать.

Карнейро не пошла на мирное соглашение с «Челси»

Продолжается судебный процесс между «Челси» и бывшим врачом команды Евой Карнейро, который проходит в Лондоне. «Челси» предложил Карнейро заключить мировое соглашение и выплатить компенсацию в размере 1,2 миллиона фунтов, но она отказалась. В ответ Карнейро подала иск против Моуринью по обвинению в виктимизации и дискриминации, который сейчас рассматривается.

«Кальяри» подтвердил трансфер Алвеша

«Кальяри» официально подтвердил переход защитника Бруну Алвеша, известного в России по выступлениям за «Зенит». Контракт между сторонами рассчитан до середины 2018 года. Переход футболиста состоялся бесплатно, так как контракт Алвеша с его бывшим клубом «Фенербахче» истек.

Евро-2016. Группа А. За кого болеть, чего ожидать, и почему все это похоже на «Астерикса»?