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    Зинченко перейдет в «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Уфы» и сборной Украины Александр Зинченко летом перейдет в «Манчестер Сити». Соглашение близко к подписанию. Стоит отметить, что Зинченко примет участие в предстоящем Евро-2016.

    Александр пришел в «Уфу» в феврале 2015 года из казанского «Рубина», в составе которого он не провел ни одной игры. За «Уфу» в чемпионате России 19-летний хавбек сыграл 31 матч, в которых забил два гола. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 4 миллиона евро.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    06.06.2016 13:13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +127

      талхк 6 июня 2016, 18:41

      ну он же мертвый, среднестатистический футболист. в уфе естественно он герой, там все игроки уровня 2й лиги.

      0
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 6 июня 2016, 14:57

      брехня !!!

      0
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      Рейтинг: +76

      Adrian_Mutu 6 июня 2016, 14:31

      на перспективу

      0
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      Рейтинг: +12

      Патриот_Самара 6 июня 2016, 13:45

      Даже если и подпишет контракт- поедет сразу в аренду в условный Витесс или Аугсбург

      2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Патриот_Самара 6 июня 2016, 14:39

      Это лучше,чем Уфа)

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      Рейтинг: +988

      опус 2 6 июня 2016, 13:38

      Недавно он точно переходил в Баварию , до этого в Ман Ю , теперь вот Ман Сити- меняет клубы как перчатки

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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 6 июня 2016, 13:25

      Это шутка такая

      0
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      Рейтинг: +1948

      Гранит 6 июня 2016, 13:20

      Пусть покупает много штанов,до дыр их сотрёт на лавке.

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