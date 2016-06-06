Зинченко перейдет в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Уфы» и сборной Украины Александр Зинченко летом перейдет в «Манчестер Сити». Соглашение близко к подписанию. Стоит отметить, что Зинченко примет участие в предстоящем Евро-2016.

Александр пришел в «Уфу» в феврале 2015 года из казанского «Рубина», в составе которого он не провел ни одной игры. За «Уфу» в чемпионате России 19-летний хавбек сыграл 31 матч, в которых забил два гола. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 4 миллиона евро.