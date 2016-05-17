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  • Павлюченко, Еременко, Азмун и другие герои и антигерои – в обзоре 29-го тура РФПЛ

Павлюченко, Еременко, Азмун и другие герои и антигерои – в обзоре 29-го тура РФПЛ

Герой: Роман Еременко (ЦСКА)

Матч с «Краснодаром» сложился для ЦСКА очень удачно – в первом тайме Муса получил пас от Еременко и здорово приложился из-за пределов штрафной, открыв счет, а сразу после перерыва сам Роман очень технично реализовал выход один на один. Краснодарский клуб так толком ничего и не придумал за весь матч в отличие от армейцев, которые вполне могли довести счет до крупного. ЦСКА в итоге укрепился на первом месте перед последним туром. Все в руках подопечных Леонида Слуцкого – победа в Казани сделает их чемпионами.

Герой: Сердар Азмун («Ростов»)

И снова этот иранский суперталант вытащил матч для «Ростова», не дав ЦСКА сегодня отпраздновать чемпионство. Ростовчане упустили несколько вернейших моментов в игре с «Уралом», но именно точный удар Сердара Азмуна на 73-й минуте принес победу команде Курбана Бердыева, которую в конце матча стало еще легче удержать из-за удаления Фидлера. Что ж, сказка «Лестера» все еще возможна для «Ростова», но теперь ему очень сильно нужна осечка ЦСКА в игре с «Рубином». И, конечно, своя победа над «Тереком». При этом «Ростов» уже точно выступит в следующем году в Лиге чемпионов.

Антигерой: судья Михаил Вилков на матче «Зенит» – «Локомотив»

Конечно, не судья виноват в том, что в этой игре «Зенит» сложил с себя чемпионские полномочия, а «Локомотив» практически лишился шансов на место в еврокубках, но вместо зрелища мы были вынуждены смотреть сплошные бои между нервными распсиховавшимися футболистами. Началось все со странного пенальти в ворота «Локо», который заработал Дзюба и забил Халк, а затем футбол почти пропал – пошли фолы, стычки, карточки. В итоге аж 12 человек были предупреждены, и это не считая удаленного с поля Миранчука. Москвичи же сравняли счет с гораздо более правдоподобного пенальти и, не сумев забить больше, заодно и выключили «Зенит» из чемпионской гонки. Вячеслав Малафеев, между тем, так и завершил карьеру, не выйдя даже на минуту в последней игре.

Герой: Квинси Промес («Спартак»)

Пока «Терек» жаловался на негостеприимный «Спартак», красно-белые здорово настроились и в итоге решили задачу выхода в еврокубки, крупно переиграв своего соперника. Присутствие Квинси Промеса тут неудивительно: он и голевой пас на Боккетти исполнил и забил сам, а в промежутке между этими голами уместился точный удар Мельгарехо, забившего свой первый мяч за «Спартак». Таким образом, пятерка участников еврокубков уже определена за тур до окончания чемпионата. «Спартак», кстати, выиграл четвертый мяч подряд, причем всухую.

Герой: Роман Павлюченко («Кубань»)

Невероятно важную победу одержала краснодарская «Кубань», и помог ей в этом Роман Павлюченко, забивший победный гол и свой 100-й в российских чемпионатах. «Динамо» же опустилось на 14-е место и рискует теперь даже вылететь напрямую, ведь в последнем матче бело-голубым предстоит играть против «Зенита». Ну а у «Кубани» после этой победы очень неплохие шансы хотя бы на стыки.

Антигерой: судья Павел Кулалаев на матче «Анжи» – «Мордовия»

К несчастью, в обзоре на судейской теме приходится останавливаться неоднократно. Лайнсмен Павел Кулалаев допустил просто ошибку сезона, не зафиксировав очевидный офсайд у Янника Боли, который забил первый гол в ворота «Мордовии» в суперважной игре для обеих команд. И удивляться здесь стоит не тому, как Кулалаев умудрился не заметить такой офсайд, а как он вообще остался в этой профессии после скандального матча «Томь» – «Спартак» десятилетней давности. И где была в тот момент такая же строгость нынешнего президента РФС. Саранский клуб выглядел шокированным и после перерыва пропустил еще дважды – от Мкртчяна и Мусалова. В итоге – 0:3, и это от «Анжи», который занимал последнее место и выиграл в предыдущих 15 домашних матчах всего однажды. Словом, ситуация в нижней части турнирной таблицы запуталась окончательно.

Герой: Мийо Цакташ («Рубин»)

Наконец-то зимнее хорватское приобретение «Рубина» проявило себя в полной мере, хоть и произошло это в ничего не решавшей для соперников игре. Мийо Цакташ здорово проявил себя и в атаке (удары, обостряющие передачи) и в обороне (отборы, перехваты), при этом став самым точным распасовщиком среди всех футболистов (93,2%). Забитый гол стал бы лучшей наградой для хорвата, и он забил его в самом конце игры, хоть и с пенальти – в ответ на точный удар Бруно. «Крылья Советов», между тем, близки к абсолютному антирекорду в истории российских чемпионатов – на их счету всего семь голов в домашних матчах. Пока «рекордсмены» – нижегородский «Локомотив» и «Уралан» (по восемь мячей в сезоне-2000).

Герой: Георгий Джикия («Амкар»)

У этого защитника пермского клуба уже набралось несколько очень приличных матчей в весенний отрезок, а сегодня классный удар Георгия Джикии со штрафного принес «Амкару» победу над «Уфой». Таким образом, пермяки официально сохранили место в РФПЛ, отправив уфимцев мучиться в стыки – именно это, скорее всего, предстоит команде Евгения Перевертайло. «Уфа» к тому же еще и проиграла пятый выездной матч подряд, так и не забив за это время ни одного мяча.

Символическая сборная 29-го тура РФПЛ:           

Результаты 29-го тура РФПЛ:

«Крылья Советов» – «Рубин» – 1:1

«Анжи» – «Мордовия» – 3:0

«Зенит» – «Локомотив» – 1:1

«Амкар» – «Уфа» – 1:0

«Кубань» – «Динамо» – 1:0

«Ростов» – «Урал» – 1:0

«Спартак» – «Терек» – 3:0

ЦСКА – «Краснодар» – 2:0

Расписание 30-го тура:

21 мая (суббота): «Крылья Советов» – «Анжи», «Рубин» – ЦСКА, «Краснодар» – «Амкар», «Уфа» – «Спартак», «Терек» – «Ростов», «Урал» – «Кубань», «Динамо» – «Зенит», «Локомотив» – «Мордовия»

Календарь РФПЛ 

Турнирная таблица РФПЛ

Кого мы точно не увидим в следующем туре:

В 30-м туре из-за дисквалификации не сыграют следующие футболисты: Смольников, Витсель, Халк (все – «Зенит»), Миранчук, Самедов (оба – «Локомотив»), Мутари («Анжи»), Ханджич («Уфа»), Козлов («Динамо»), Фидлер («Урал»), Навас («Ростов»), Глушаков («Спартак»), Грозав («Терек»), Каборе («Краснодар»)

Все голы 29-го тура РФПЛ

Россия. Премьер-лига Россия Амкар-Пермь Анжи Урал Мордовия Рубин Крылья Советов Ростов Ахмат Уфа Спартак Динамо Локомотив Зенит ЦСКА Кубань (ЛФЛ) Краснодар Павлюченко Роман Еременко Роман Джикия Георгий Азмун Сердар Промес Квинси Цакташ Мийо Вилков Михаил
Комментарии (15)
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castromen
1463426591
Состав по делу!!!
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swot1205
1463457399
Красавцы, так держать
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Ruvar
1463457822
"Началось все со странного пенальти в ворота «Локо»" ничего что Халк бил?
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Dguffin
1463460892
В пенальти в ворота Локо не было ничего странного. Ибо падая игрок Локо задел ноги Дзюбы, это на повторах очень хорошо видно. По факту - сшиб. И заметьте, сам игрок даже не спорил с этим аспектом. Поступок Миранчука же в этом матче я считаю с одной стороны логичным (он пытался выйграть время и дать команде дотянуть), с другой стороны - абсолютно нефутбольным и в чем то подлым. Давно такой мерзости не видел в серьёзном футболе от игроков
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Strig
1463464039
Мне не нравится ни цска ни слуцкий - ну что делать они почти первые и в этот раз, игра не впечатляет...
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Ильгизар И
1463465316
Спартак вперед
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Zenit_EKB_88
1463465351
Конюхова в ЦСКА))) коней к коням)))
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ufos73
1463467161
Почему все говорят что Мельгерахо забил после рикошета? Ему же пас, кажется, Жано отдал!
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pik54
1463475261
Спартак с еврокубками.
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ГераХэвиЛОКО
1463478257
Жаль паровоз до станции не доехал
Ответить
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