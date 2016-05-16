«Ростов» завоевал путевку в Лигу чемпионов, «Спартак» и «Зенит» сыграют в Лиге Европы. Ключевые события 29-го тура РФПЛ

Сегодня состоялись целых пять матчей 29-го тура РФПЛ, причем четыре из них прошли в одно и то же время. Сегодня мог определиться чемпион и окончательно сформировалась еврокубковая пятерка.

Цифры и факты тура:

«Зенит» официально потерял шансы на чемпионство и Лигу чемпионов . Теперь золото выиграет либо ЦСКА, либо «Ростов»

. Теперь золото выиграет либо ЦСКА, либо «Ростов» «Ростов» сыграет в Лиге чемпионов, а «Спартак» в Лиге Европы

В матче «Зенит» – «Локомотив» сразу 13 футболистов были наказаны карточками

футболистов были наказаны карточками Гол в ворота «Рубина» стал для «Крыльев Советов» лишь 7 -м домашним – Самара в шаге от исторического антирекорда

-м домашним – Самара в шаге от исторического Форвард «Кубани» Роман Павлюченко забил свой 100 -й гол в чемпионатах России

-й гол в чемпионатах России Лоренцо Мельгарехо забил первый гол за «Спартак»

«Анжи» впервые за несколько туров покинул последнее место и имеет неплохие шансы на спасение

и имеет неплохие шансы на спасение «Амкар» сохранил место в РФПЛ

«Динамо» опустилось на 14-ю строчку в таблице

А теперь смотрим, что происходило в туре!

Онлайн матча «Кубань» – «Динамо» – 1:0

Видеогалерея матча​

Важнейший гол в середине первого тайма забивают хозяева! Роман Павлюченко отличился. В 100-й раз в РФПЛ, между прочим.

Онлайн матча «Ростов» – «Урал» – 1:0

Видеогалерея матча

И все-таки «Ростов» открыл счет – Сердар Азмун забил красивый гол головой.

Онлайн матча «Спартак» – «Терек» – 3:0

Видеогалерея матча

Спартаковцы повели в счете на 33-й минуте – Сальваторе Боккетти точно пробил головой после розыгрыша штрафного.

«Спартак» как никогда близок к еврокубкам – 2:0, и это Мельгарехо забил свой первый гол за красно-белых!

А это уже разгром! 3:0 – Промес, и «Терек» фактически уничтожен. Как и шансы «Локомотива» сыграть в еврокубках в следующем году.

Онлайн матча ЦСКА – «Краснодар» – 2:0

Видеогалерея матча

ЦСКА повел в счете после мощного удара Мусы на 17-й минуты.

А в начале второго тайма преимущество «красно-синих» удвоил Роман Еременко.

Онлайн матча «Амкар» – «Уфа» – 1:0

Видеогалерея матча

«Амкар» успешно решает свои проблемы – великолепный гол Георгия Джикия приносит победу пермякам. «Амкар» точно сыграет в следующем сезоне в РФПЛ. Уфимцам придется биться в опасной зоне.

Три матча уже закончились вчера:

«Зенит» – «Локомотив» – 1:1

Видеогалерея матча

Матч в Санкт-Петербурге испортила бригада арбитров, выпустившая игру из-под контроля – в итоге 13 человек были наказаны карточками, а оба гола были забиты с пенальти. «Зенит» лишился шансов на чемпионство, а «Локо» практически лишил себя участия в еврокубках на следующий сезон.

«Анжи» – «Мордовия» – 3:0

​Видеогалерея матча

Битва аутсайдеров в Махачкале также была испорчена судейскими решениями и голом Боли с гигантского офсайда. «Анжи» в итоге довел встречу до важной победы, разгромив «Мордовию».

«Крылья Советов» – «Рубин» – 1:1

​Видеогалерея матча

Матч для соперников ничего не решал, но при этом вышел весьма боевым. Также не обошлось без пенальти, который повлиял на исход встречи в самой ее концовке.