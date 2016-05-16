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  • «Ростов» завоевал путевку в Лигу чемпионов, «Спартак» и «Зенит» сыграют в Лиге Европы. Ключевые события 29-го тура РФПЛ

«Ростов» завоевал путевку в Лигу чемпионов, «Спартак» и «Зенит» сыграют в Лиге Европы. Ключевые события 29-го тура РФПЛ

Сегодня состоялись целых пять матчей 29-го тура РФПЛ, причем четыре из них прошли в одно и то же время. Сегодня мог определиться чемпион и окончательно сформировалась еврокубковая пятерка.

Цифры и факты тура:

  • «Зенит» официально потерял шансы на чемпионство и Лигу чемпионов. Теперь золото выиграет либо ЦСКА, либо «Ростов»
  • «Ростов» сыграет в Лиге чемпионов, а «Спартак» в Лиге Европы
  • В матче «Зенит» – «Локомотив» сразу 13 футболистов были наказаны карточками
  • Гол в ворота «Рубина» стал для «Крыльев Советов» лишь 7-м домашним – Самара в шаге от исторического антирекорда
  • Форвард «Кубани» Роман Павлюченко забил свой 100-й гол в чемпионатах России
  • Лоренцо Мельгарехо забил первый гол за «Спартак»
  • «Анжи» впервые за несколько туров покинул последнее место и имеет неплохие шансы на спасение
  • «Амкар» сохранил место в РФПЛ
  • «Динамо» опустилось на 14-ю строчку в таблице

А теперь смотрим, что происходило в туре!

Онлайн матча «Кубань» – «Динамо» – 1:0

Видеогалерея матча​

Важнейший гол в середине первого тайма забивают хозяева! Роман Павлюченко отличился. В 100-й раз в РФПЛ, между прочим.

Онлайн матча «Ростов» – «Урал» – 1:0

Видеогалерея матча

И все-таки «Ростов» открыл счет – Сердар Азмун забил красивый гол головой.

Онлайн матча «Спартак» – «Терек» – 3:0

Видеогалерея матча

Спартаковцы повели в счете на 33-й минуте – Сальваторе Боккетти точно пробил головой после розыгрыша штрафного.

«Спартак» как никогда близок к еврокубкам – 2:0, и это Мельгарехо забил свой первый гол за красно-белых!

А это уже разгром! 3:0 – Промес, и «Терек» фактически уничтожен. Как и шансы «Локомотива» сыграть в еврокубках в следующем году.

Онлайн матча ЦСКА – «Краснодар» – 2:0

Видеогалерея матча

ЦСКА повел в счете после мощного удара Мусы на 17-й минуты.

А в начале второго тайма преимущество «красно-синих» удвоил Роман Еременко.

Онлайн матча «Амкар» – «Уфа» – 1:0

Видеогалерея матча

«Амкар» успешно решает свои проблемы – великолепный гол Георгия Джикия приносит победу пермякам. «Амкар» точно сыграет в следующем сезоне в РФПЛ. Уфимцам придется биться в опасной зоне.

Три матча уже закончились вчера:

«Зенит» – «Локомотив» – 1:1

Видеогалерея матча

Матч в Санкт-Петербурге испортила бригада арбитров, выпустившая игру из-под контроля – в итоге 13 человек были наказаны карточками, а оба гола были забиты с пенальти. «Зенит» лишился шансов на чемпионство, а «Локо» практически лишил себя участия в еврокубках на следующий сезон. 

«Анжи» – «Мордовия» – 3:0

​Видеогалерея матча

Битва аутсайдеров в Махачкале также была испорчена судейскими решениями и голом Боли с гигантского офсайда. «Анжи» в итоге довел встречу до важной победы, разгромив «Мордовию».

«Крылья Советов» – «Рубин» – 1:1

​Видеогалерея матча

Матч для соперников ничего не решал, но при этом вышел весьма боевым. Также не обошлось без пенальти, который повлиял на исход встречи в самой ее концовке.

Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Ростов Зенит Краснодар Локомотив Спартак Урал Рубин Крылья Советов Ахмат Амкар-Пермь Мордовия Уфа Динамо Кубань (ЛФЛ) Анжи Самедов Александр Павлюченко Роман Боли Янник Боккетти Сальваторе Халк Бруно Джанни Муса Ахмед Мельгарехо Лоренцо Азмун Сердар Промес Квинси Цакташ Мийо Вилков Михаил
Комментарии (14)
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Apocalypse
1463318732
Пытается рвётся....
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lihindic
1463361693
одни пенальти...
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anri1703
1463370051
мда судьи блещут хотя Боли красивый гол забил хотя из киллометрового оффсайда, и еще что хотелось бы добавить чемп и вправду получился не предсказуемый весь сезон анжи в фнл отправляли а в концовке они уже выкарабкиваются
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mik1954
1463390756
Судьи конечно в футболе слабейшее звено, от решения, сиречь ошибки его могут пойти прахом все усилия, труд, тактические и стратегические схемы и даже судьбы игроков. Необходимы повторы, при современной технике процесс просмотра с выводом эпизода на большой экран займет сущие секунды, которые не идут ни в какое сравнение с теми громадными потерями являющиеся следствием судейской ошибки.
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jeremi.10
1463393054
Провокация - не провокация, а нервы надо лечить игрокам зенита) Но и поступок Миранчука не из лучших!
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sour12
1463420321
Спящий гигант проснулся ))))) да как 100 м голом который возможно оставит клуб в премьер лиге.
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Reets
1463424444
Допинг пробы окажутся все положительные? Шучу конечно. Молодцы Ростов! #ОтМатчаКМатчу
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Igorello97
1463425296
Кубань!!!
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Serjoga
1463426422
Боаш-Ч М О !!!!! Не дать Малафееву хотя бы 10 минут игры в день прощания с футболом?!?!?! Это не тренер!
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Серёга Краснодарский
1463492898
Молодцы. Поздравляю Ростов с лигой чемпионов. А с чемпионством еще не все ясно.
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