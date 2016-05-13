Кокорин, Смолов, Дзагоев и другие герои и антигерои – в обзоре 28-го тура РФПЛ

Герой: Алан Дзагоев (ЦСКА)

Все-таки в преддверии Евро приятно отметить, насколько хорош был один из ключевых российских футболистов в центре поля – таковым наверняка Алан Дзагоев и станет на континентальном турнире в составе нашей сборной. В матче с «Уфой» он и забил, и раздавал обостряющие пасы, и бил по воротам, а главное – добился очень высокой точности передач (брак – менее 10%). ЦСКА же не сразу решил вопрос о победителе, пропустив от Сысуева, но голы Вернблума и Мусы подвели закономерный итог матча. Армейцы выиграли четвертую игру подряд, а Леонид Слуцкий опередил Валерия Газзаева по числу матчей во главе ЦСКА (196).

Оставшиеся матчи ЦСКА: «Краснодар» (д), «Рубин» (г)

Герой: Сердар Азмун («Ростов»)

«Голы Азмуна на Кубке Азии были связаны с грубейшими ошибками защитников. В РФПЛ таких подарков не дождешься», – насмешливо отзывался о Сердаре Азмуне бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов, но стоило иранцу продолжить работу с действительно высококлассным специалистом, как его талант тут же засверкал пуще прежнего. «Ростов» пропустил гол от Бечирая, но ответил дублем блистательного Азмуна, особенно красив был второй гол, когда форвард легко переиграл Самбу, а тот из-за малейшего касания побежал жаловаться судье. Третий гол вообще забил Кудряшов, когда того же Самбу «не заметил» автор голевого паса – Могилевец. «Ростов», тем временем, никак не покидает чемпионскую гонку, а «Динамо» проиграло шесть из последних семи матчей и теперь находится уже в трех очках от последнего места.

Оставшиеся матчи «Ростова»: «Урал» (д), «Терек» (г)

Герой: Александр Кокорин («Зенит»)

Безусловно, Витсель – молодец, что сумел открыть счет в игре с «Мордовией», Халк – вообще звезда по умолчанию, и на его счету дубль с пенальти, но в ситуации, когда все заняты подсчетом денег в контракте Александра Кокорина, мы хотим похвалить российского футболиста за действия на поле. Они не всегда были остры, не всегда точны, но не так давно Кокорин решил судьбу финала Кубка, а вчера в Саранске сумел заработать пенальти для «Зенита», который фактически убил интригу в матче. Он все чаще стал влиять на исходы зенитовских игр, а вчера помог своему клубу выиграть восьмой матч из девяти последних. До Евро – месяц, еще есть время набрать форму. Не подведи нас, Саша.

Оставшиеся матчи «Зенита»: «Локомотив» (д), «Динамо» (г)

Герой: Федор Смолов («Краснодар»)

Здесь можно написать просто «Смолов-20». Вы сами все видели и сами все знаете. Очередной суперматч, хет-трик и в общей сложности 20 голов в РФПЛ, почти половина из которых забита с передач Павла Мамаева. «Краснодар», между тем, нанес почти три десятка ударов по воротам «Крыльев Советов», и забавно, что впервые в своей истории сумел обыграть самарский клуб на своем поле (до этого – 1 ничья и 4 поражения). Шансы на чемпионство подопечные Олега Кононова уже растеряли, но повторение медального успеха вполне вероятно. Ах да, еще о герое – в последних 8 матчах на счету Федора Смолова 13 голов. А Евро все же так нескоро…

Антигерой: Ведран Чорлука («Локомотив»)

Не так давно «Локомотив» претендовал даже на победу в чемпионате, а сейчас рискует лишиться места в еврокубках – три поражения подряд вкупе с непростым календарем делают этот расклад очень вероятным. «Кубань» же предприняла отчаянные усилия, чтобы вырваться из зоны вылета, выдержала несколько опасных атак хозяев и дождалась своего шанса – капитан «Локо» Ведран Чорлука в самый неподходящий момент сшиб с ног Лобкарева, и Павлюченко реализовал пенальти, а в оставшиеся 11 минут железнодорожники натранжирили моментов, но отыграться не смогли. Ну а краснодарский клуб прервал свою чудовищную 21-матчевую серию без побед на выезде, причем в ситуации, когда от него меньше всего этого ждали.

Антигерой: Николай Заболотный («Урал»)

Весьма скучный матч без голевых моментов отыграли сегодня в Екатеринбурге «Урал» и «Спартак», но красно-белые добились победы благодаря ошибке своего бывшего вратаря – Николай Заболотный отразил два подряд удара в одной атаке, но выбил мяч прямо на ногу Промесу, и самый звездный спартаковский игрок не промахнулся из выгодной позиции. В итоге теперь именно «Спартак» видится фаворитом в борьбе за пятое место, ну а «Урал» уже вряд ли сдвинется с восьмой строчки даже при текущей шестиматчевой серии без побед.

Антигерой: Сергей Кисляк («Рубин»)

Трудолюбивый белорусский легионер «Рубина» на этот раз очень разочаровал результативными ошибками в игре с «Анжи». Это был не день Сергея Кисляка, который при счете 1:0 в пользу своего клуба (после гола Портнягина) подарил мяч Боли на ровном месте, и тот восстановил равновесие, а затем еще и не успел за Лазичем, чей гол во втором тайме оказался победным. Кроме того, ни отборов, ни перехватов Кисляк не завершил, а в передачах ошибался чаще остальных полевых игроков «Рубина». Валерий Чалый после матча был суров: «За полтора тайма после нашего гола – была худшая игра команды за все время, что я здесь нахожусь». Что ж, зато в нижней части турнирной таблицы интрига наверняка сохранится до последнего тура.

Герой: Мацей Рыбус («Терек»)

Несмотря на четыре поражения в пяти последних матчах, «Терек» на этот раз выглядел весьма собранно и решил вопрос о победителе в игре с «Амкаром» еще в первом тайме – именно Мацей Рыбус открыл счет, еще один гол забил Мбенгуе. Поляк в очередной раз провел отличный матч за «Терек» – он и редко ошибался в передачах, и регулярно угрожал чужим воротам, и еще здорово отрабатывал в обороне, так что звезду героя однозначно заслужил. «Амкар» в итоге еще сильнее ухудшил свою аховую выездную статистику (две победы в 37 последних гостевых матчах), но из-за неудач «Динамо», «Уфы» и «Мордовии» все еще чувствует себя в безопасности, располагаясь в четырех очках от зоны стыков. А у «Терека» благодаря этой победе остался небольшой шанс на место в еврокубках.

Символическая сборная 28-го тура РФПЛ:

Результаты 28-го тура РФПЛ:

«Уфа» – ЦСКА – 1:3

«Рубин» – «Анжи» – 1:2

«Локомотив» – «Кубань» – 0:1

«Мордовия» – «Зенит» – 0:3

«Краснодар» – «Крылья Советов» – 3:0

«Урал» – «Спартак» – 0:1

«Терек» – «Амкар» – 2:0

«Динамо» – «Ростов» – 1:3

Расписание 29-го тура:

15 мая (воскресенье): «Крылья Советов» – «Рубин», «Анжи» – «Мордовия», «Зенит» – «Локомотив»

16 мая (понедельник): «Амкар» – «Уфа», «Кубань» – «Динамо», «Ростов» – «Урал», «Спартак» – «Терек», ЦСКА – «Краснодар»

Расписание 30-го тура:

21 мая (суббота): «Крылья Советов» – «Анжи», «Рубин» – ЦСКА, «Краснодар» – «Амкар», «Уфа» – «Спартак», «Терек» – «Ростов», «Урал» – «Кубань», «Динамо» – «Зенит», «Локомотив» – «Мордовия»

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Кого мы точно не увидим в следующем туре:

В 29-м туре из-за дисквалификации не сыграют следующие футболисты: Кузьмин («Рубин»), Чорлука («Локомотив»), Бурлак («Крылья Советов»), В.Березуцкий (ЦСКА), Пауревич («Уфа»), Иванов («Терек»)

Все голы 28-го тура РФПЛ