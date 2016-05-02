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    «Зенит» – обладатель Кубка России. «Газовик» завоевал путевку в РФПЛ. Дайджест событий дня


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    Голосов: 1
    02.05.2016 21:00
    «Спартак» продаст Паршивлюка и Граната. «Лестер» намерен продлить контракт с Марезом, а «Реал» – с Бэйлом. Черчесов выиграл с «Легией» Кубок Польши. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    «Зенит» выиграл Кубок России

    Санкт-петербургский «Зенит» забил сразу четыре гола в ворота ЦСКА в финале Кубка России, лишь однажды пропустив в свои. Дубль на счету Халка, реализовавшего два пенальти, также забитыми голами отметились Александр Кокорин и Артур Юсупов. Красно-синие доигрывали встречу вдесятером из-за удаления Василия Березуцкого. Таким образом, «Зенит» в третий раз в своей истории выиграл Кубок России, а его португальский тренер Андре Виллаш-Боаш собрал все российские трофеи.

    ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:4 (1:1)

    Голы: 0:1 – Халк, 34 (с пенальти). 1:1 – Оланаре, 36. 1:2 – Кокорин, 55. 1:3 – Халк, 63 (с пенальти). 1:4 – Юсупов, 70.

    «Зенит» выиграл Кубок России, разгромив в финале ЦСКА! Ключевые события суперматча в Казани

    Каспийск, Астрахань, Химки и другие города, принимавшие финал Кубка России

    «Газовик» гарантировал себе выход в РФПЛ

    Выиграв в матче 34-го тура ФНЛ у «Сокола» со счетом 2:0, «Газовик» из Оренбурга обеспечил себе место в российской премьер-лиге на следующий сезон. За четыре тура до конца турнира ФНЛ идущие первыми оренбуржцы на 16 очков опережают «Томь», которая занимает третью строчку. Ранее «Газовик» никогда не выступал в высшем дивизионе российского футбола. Армавирское «Торпедо» Валерия Карпина, тем временем, официально вылетело из ФНЛ.

    Феномен «Газовика», который вышел в РФПЛ

    «Лестер» готовит новый контракт для Мареза

    Английский «Лестер», который уже сегодня может досрочно стать чемпионом АПЛ, предложит своему полузащитнику Рияду Марезу улучшенный контракт с зарплатой в размере четырех миллионов фунтов в год. Так «лисы» попытаются отбить игрока у возможных покупателей, нацеленных на трансфер алжирца в грядущее межсезонье. Напомним, в текущем сезоне Марез сыграл 35 матчей в английском чемпионате и отметился 17 забитыми мячами.

    Варди – лучший игрок АПЛ по версии журналистов

    Еще один герой «лис» был признан Ассоциацией футбольных журналистов Англии лучшим игроком нынешнего сезона – награда нашла форварда «Лестера» Джейми Варди. «Благодарю товарищей по команде, которые являются причиной моих успехов. Спасибо главному тренеру, всем сотрудникам и болельщикам за их поддержку», – рассыпался в благодарностях футболист. Интересно, что два следующих места заняли его одноклубники Рияд Марез и Н'Голо Канте.

    Почему английский Чемпионшип интереснее Премьер-лиги

    «Реал» намерен переподписать Бэйла…

    Мадридский «Реал» готовится продлить контракт с полузащитником команды Гаретом Бэйлом, в котором руководство клуба видит потенциальную замену Криштиану Роналду. Ожидается, что новое соглашение будет рассчитано до 2021 года, однако размер заработной платы пока держится в секрете. В нынешнем сезоне Бэйл провел в составе «Реала» 28 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 12 результативных передач.

    … и продать Черышева за 15 миллионов евро

    Российский полузащитник Денис Черышев покинет «Реал» летом – в клубе на него не рассчитывают, а цену для продажи уже установили. «Сливочные» готовы расстаться с россиянином за 15 миллионов евро. На данный момент Черышев выступает за «Валенсию» на правах аренды и залечивает новую травму. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Вильярреала» и «Ливерпуля».

    Паршивлюк и Гранат покинут «Спартак»

    Московский «Спартак» тоже устроит кадровую чистку. Тренерский штаб красно-белых разочарован уровнем выступлений Владимира Граната и Сергея Паршивлюка, а также их поведением в коллективе. Ожидается, что летом оба футболиста будут проданы в другие клубы. В нынешнем сезоне РФПЛ Паршивлюк сыграл 16 матчей, Гранат – 14.

    Карасев будет судить матчи на Олимпиаде

    Российский футбольный судья Сергей Карасев получил приглашение поработать на матчах Олимпиады летом 2016 года в Рио-де-Жанейро. На Играх состоятся два турнира – мужской и женский, а пройдут они с 3 по 20 августа. Помощниками Карасева станут Тихон Калугин и Николай Голубев.

    Черчесов привел «Легию» к победе в Кубке Польши

    В финале Кубка Польши варшавская «Легия» обыграла познаньский «Лех» со счетом 1:0 благодаря точному удару Александра Прийовича. Это позволило главному тренеру варшавян Станиславу Черчесову выиграть свой первый трофей в тренерской карьере. Для самой же «Легии» эта победа в Кубке стала 18-й за всю историю.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: TheSun, ФК «Зенит»
    Рейтинг: 1 Голосов: 1
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 5 мая 2016, 12:08

      Зенит - УРА !!!

      0
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      Рейтинг: +142

      SERG63 3 мая 2016, 11:00

      Зенит на "кураже"может потянуть на чемпионство

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 3 мая 2016, 09:25

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      Ver 3 мая 2016, 08:54

      У Карпина очередное достижение....осталось только из 2-ой в любительскую...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      Strig 3 мая 2016, 06:25

      Оседлали ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 3 мая 2016, 02:29

      Не ожидала от ЦСКА такой игры

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Неймар19 > арейская 3 мая 2016, 08:23

      Я так и думал)))

      0
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      Рейтинг: +51

      гость..... 2 мая 2016, 22:36

      Теперь окончательно понятно кого нужно убирать навсегда из сборной: Акинфеева, обоих братьев Березуцких, Игнашевича и это ещё не весь список. Ненадежный вратарь и защита, тем более такая старая как у нас - это всегда проигрыш. Нападение с центром только и будет весь матч оглядываться и добегать к своим воротам, вместо того чтобы спокойно атаковать, а без должной атаки невозможно выиграть матч.

      3
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      Рейтинг: +81

      zeni 2 мая 2016, 22:23

      Молодца ЗЕНИТ!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: -46

      kurskih 2 мая 2016, 22:16

      Зенит выиграл Кубок, теперь он будет брать Чемпионство!

      0
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