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    «Зенит» выиграл Кубок России, разгромив в финале ЦСКА! Ключевые события суперматча в Казани


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    Голосов: 0
    02.05.2016 19:25
    Финальная игра российского Кубка между ЦСКА и «Зенитом» на великолепной «Казань-Арене» завершилась неожиданно. «Бомбардир» отследил все главные события сегодняшнего суперматча!

    Пять голов, два пенальти, красная карточка – какой еще финал можно было пожелать? Жаль, что интрига была убита уже за полчаса до конца основного времени. «Зенит» нанес крупное поражение ЦСКА и выиграл Кубок России, а Андре Виллаш-Боаш собрал все возможные трофеи в России.

    Текстовая трансляция

    Видеогалерея

    А в Питере уже празднуют!

    Победа! «Зенит» завоевал Кубок России!

    Готовят трофей, чтобы отдать в руки победителю:

    Артур Юсупов, удачно попал в ближний угол Акинфееву, и 1:4! Ужасный день для ЦСКА, а «Зенит» уже может праздновать.

    Что творится, едва час игрового времени прошел, а уже удаление у ЦСКА и второй пенальти в его ворота! Василий Березуцкий сбивает выходящего один на один Кокорина. И 1:3 – дубль Халка! Такой удар не взять.

    А вот и 2:1, «Зенит» впереди! Обманули всю оборону ЦСКА зенитовцы, Халк вышел один на один и позволил забить Александру Кокорину оба молодцы!

    Ух-х-х, Панченко как пробил! Опасный момент у ЦСКА.

    Поехали дальше! Второй тайм!

    Тем временем, на канале «Матч-ТВ» произошло волшебное перевоплощение:

    Жаль, что дальше Оланаре играть не сможет заменен на Панченко.

    А пока ничья в Казани! Молниеносный ответ ЦСКА состоялся через две минуты после пропущенного гола, фантастика! Фернандес исправил свою ошибку, скинув мяч на Оланаре, а форвард армейцев изумительно разобрался в штрафной 1:1.

    34-я минута: Фернандес сносит Шатова, Халк забивает пенальти и бежит сразу же к Данни, который заявлен на матч. 1:0 в финале!

    А вот как пенальти смотрелся с трибуны:

    А вот и прыжок-удар Юсупова. Опасно было

    А вот и первый момент! Акинфеев вытащил отличный удар Халка со штрафного:

    К тушению готовы! Если зажгут пиротехнику все будет ликвидировано. Но пока и до фейерверков далеко – полтайма позади, а счет не открыт.

    Опять травма, да что ж такое. Оланаре получил повреждение в стыке с Витселем, были даже опасения, что не сможет продолжить матч. Но пока активно разминался Панченко, Аарону забинтовали ногу, и тот снова в игре.

    Не успела игра толком начаться, а Кришито уже получил травму. Но поднялся капитан «Зенита», все в порядке. А через пять минут снова досталось. Снова поднялся.

    Любопытная статистика перед финалом:

    Вот и она, красавица. Роскошная «Казань-Арена» в ожидании суперматча!

    С показом все очень серьезно – задействованы 28 камер и даже дрон:

    А комментаторы завтрашнего матча Лиги чемпионов релаксируют по-своему. Позавидуем?

    Составы команд очень любопытны – у ЦСКА поправился Марио Фернандес, а слева в обороне сыграет Алексей Березуцкий. Вместо Понтуса Вернблума – Бибрас Натхо. А у «Зенита», как интересно-то, нет ни Лодыгина, ни Дзюбы оба в запасе.

    Вот так выглядит раздевалка номинальных хозяев финала – московских «армейцев»:

    А здесь готовится «Зенит»:

    Каспийск, Астрахань, Химки и другие города, принимавшие финал Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter ЦСКА, Twitter «Зенита», Twitter сборной России, РФПЛ
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +157

      pik54 3 мая 2016, 16:08

      Зенит с победой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      denzillo 3 мая 2016, 10:49

      Товарищи, я болел спартака, НО второй пеналь-симуляция Кокорина- ему желтую карточку нодо было давать-он спецом шел на это!!! А вместо этого цска в десятером и 3-1. Противно смотреть было!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 2 мая 2016, 22:48

      Кто во Франции на воротах будет ??????????????????????????????
      ????? Акинфеев ???????????????????????????

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 2 мая 2016, 21:41

      Да, шедевральный п**б. Не умеет Слуцкий с Боашом бороться.
      Ни и защита начудила от души.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 2 мая 2016, 21:25

      Приятный трофей
      Почему не в главных-то?
      Хотя оно понятно, Кубок-то в Питере

      Всех с победой и очередным завоёванным трофеем!

      2
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      ...
      Рейтинг: +177

      miklos > MrVanes-Zenit 2 мая 2016, 21:45

      Пост главным на сайте был ровно четыре часа. Сколько ж вам еще нужно? )

      0
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 2 мая 2016, 20:54

      Поздравляю Зенит с победой, а ЦСКА быть чемпионом)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      cap Smit 2 мая 2016, 20:44

      И кто же нас во Франции в обороне защищать будет? Акинфеев? Игнашевич? Братаны? НЕ ВЕРЮ!!!!!

      2
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      Рейтинг: +550

      CSKA №1 2 мая 2016, 20:28

      Ключевое событие здесь-это судейка Егоров!!!Все ясно на этом(((

      -1
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      ...
      Рейтинг: +402

      Tri > CSKA №1 2 мая 2016, 20:35

      Ну да, Цска без помощи судей выиграть уже не может, судья виноват лишь в том, что не взял денег Гинера. Вы бы наверное Карасёва предпочли.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 2 мая 2016, 20:21

      С ПОБЕДОЙ ВЕЛИКИЙ ЗЕНИТ!!!
      Кстати комментатор минуте на 80 й сказал, что Дзагоев "передёрнул".Когда он успел? ,когда Юсупов гол забивал что ли?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +133

      gera123 2 мая 2016, 19:06

      кабинеты договорились, зене кубок, цска ЧР)))

      -2
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