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  • «Зенит» выиграл Кубок России, разгромив в финале ЦСКА! Ключевые события суперматча в Казани

«Зенит» выиграл Кубок России, разгромив в финале ЦСКА! Ключевые события суперматча в Казани

Пять голов, два пенальти, красная карточка – какой еще финал можно было пожелать? Жаль, что интрига была убита уже за полчаса до конца основного времени. «Зенит» нанес крупное поражение ЦСКА и выиграл Кубок России, а Андре Виллаш-Боаш собрал все возможные трофеи в России.

Текстовая трансляция

Видеогалерея

А в Питере уже празднуют!

Победа! «Зенит» завоевал Кубок России!

Готовят трофей, чтобы отдать в руки победителю:

 

Артур Юсупов, удачно попал в ближний угол Акинфееву, и 1:4! Ужасный день для ЦСКА, а «Зенит» уже может праздновать. 

Что творится, едва час игрового времени прошел, а уже удаление у ЦСКА и второй пенальти в его ворота! Василий Березуцкий сбивает выходящего один на один Кокорина. И 1:3 – дубль Халка! Такой удар не взять.

А вот и 2:1, «Зенит» впереди! Обманули всю оборону ЦСКА зенитовцы, Халк вышел один на один и позволил забить Александру Кокорину – оба молодцы!

Ух-х-х, Панченко как пробил! Опасный момент у ЦСКА.

Поехали дальше! Второй тайм!

Тем временем, на канале «Матч-ТВ» произошло волшебное перевоплощение:

Жаль, что дальше Оланаре играть не сможет – заменен на Панченко.

А пока ничья в Казани! Молниеносный ответ ЦСКА состоялся через две минуты после пропущенного гола, фантастика! Фернандес исправил свою ошибку, скинув мяч на Оланаре, а форвард армейцев изумительно разобрался в штрафной – 1:1. 

34-я минута: Фернандес сносит Шатова, Халк забивает пенальти и бежит сразу же к Данни, который заявлен на матч. 1:0 в финале!

А вот как пенальти смотрелся с трибуны:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А вот и прыжок-удар Юсупова. Опасно было

А вот и первый момент! Акинфеев вытащил отличный удар Халка со штрафного:

К тушению готовы! Если зажгут пиротехнику –  все будет ликвидировано. Но пока и до фейерверков далеко – полтайма позади, а счет не открыт.

Опять травма, да что ж такое. Оланаре получил повреждение в стыке с Витселем, были даже опасения, что не сможет продолжить матч. Но пока активно разминался Панченко, Аарону забинтовали ногу, и тот снова в игре.

Не успела игра толком начаться, а Кришито уже получил травму. Но поднялся капитан «Зенита», все в порядке. А через пять минут снова досталось. Снова поднялся.

Любопытная статистика перед финалом:

Вот и она, красавица. Роскошная «Казань-Арена» в ожидании суперматча!

С показом все очень серьезно – задействованы 28 камер и даже дрон:

А комментаторы завтрашнего матча Лиги чемпионов релаксируют по-своему. Позавидуем?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Составы команд очень любопытны – у ЦСКА поправился Марио Фернандес, а слева в обороне сыграет Алексей Березуцкий. Вместо Понтуса Вернблума – Бибрас Натхо. А у «Зенита», как интересно-то, нет ни Лодыгина, ни Дзюбы – оба в запасе.

Вот так выглядит раздевалка номинальных хозяев финала – московских «армейцев»:

А здесь готовится «Зенит»:

Каспийск, Астрахань, Химки и другие города, принимавшие финал Кубка России

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Россия. Кубок Россия ЦСКА Зенит Акинфеев Игорь Халк Оланаре Аарон
Комментарии (43)
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visokos83
1462193190
ЦСКА ВПЕРЁД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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CSKA №1
1462199295
Судейка просто шикарен!!!
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CSKA №1
1462201696
Тварь судейская!!!Мерзопакостный СУДЕЙКА!Где там эта шмара увидела 2 пеналь и тем более красную карточку?????
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Kollljan
1462201972
Зенит победил чисто, без напряга. Играли просто в свою игру. Два пеналя были чистыми и 100-пудовыми. Дело даже не в закономерном поражении ЦСКА, а в том, что в этой команде играла защита сборной страны. Теперь вы все понимаете, - что нас ждет на ЧЕ!
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Зенит 2015
1462202014
Ну вот и отомстили за 0-3, когда Спалетти заставили уступить в пользу ЦСКА не только титул чемпиона, а и суперкубок (кубок тогда ЦСКА взял честно), которые им подарили на юбилей ЦСКА, к которому ПФК ЦСКА, правда, никакого отношения не имеет. Зенит с уверенной победой! Коням не унывать. Играли неплохо.
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Alexx-the-Master
1462202116
Ох вы бедолаги-коники...вот так и знал ведь, что открою коменты и там будет очередное нытье в такт с раскачивающимся Слуцким о нечестных судействах, несправедливых пенальти и левых карточках....БУГАГА !!! Порвали вас по всем законам жанра, теперь сетуйте на Газпром, утирайте носы...пишите жалобы ))) Все пендали были чистыми...ну Халк неваляшка, но это не отнимает его заслуг !!!! Так что поздравляю с заслуженной победой....(и-го-го) :)
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red_blue_fury
1462203492
Давайте встретим хоть раз поражение с достоинством!!!
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gera123
1462205176
кабинеты договорились, зене кубок, цска ЧР)))
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Tri
1462209669
С ПОБЕДОЙ ВЕЛИКИЙ ЗЕНИТ!!! Кстати комментатор минуте на 80 й сказал, что Дзагоев "передёрнул".Когда он успел? ,когда Юсупов гол забивал что ли?
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CSKA №1
1462210098
Ключевое событие здесь-это судейка Егоров!!!Все ясно на этом(((
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