«Зенит» выиграл Кубок России, разгромив в финале ЦСКА! Ключевые события суперматча в Казани

Пять голов, два пенальти, красная карточка – какой еще финал можно было пожелать? Жаль, что интрига была убита уже за полчаса до конца основного времени. «Зенит» нанес крупное поражение ЦСКА и выиграл Кубок России, а Андре Виллаш-Боаш собрал все возможные трофеи в России.

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А в Питере уже празднуют!

Победа! «Зенит» завоевал Кубок России!

Готовят трофей, чтобы отдать в руки победителю:

Артур Юсупов, удачно попал в ближний угол Акинфееву, и 1:4! Ужасный день для ЦСКА, а «Зенит» уже может праздновать.

Что творится, едва час игрового времени прошел, а уже удаление у ЦСКА и второй пенальти в его ворота! Василий Березуцкий сбивает выходящего один на один Кокорина. И 1:3 – дубль Халка! Такой удар не взять.

А вот и 2:1, «Зенит» впереди! Обманули всю оборону ЦСКА зенитовцы, Халк вышел один на один и позволил забить Александру Кокорину – оба молодцы!

Ух-х-х, Панченко как пробил! Опасный момент у ЦСКА.

Поехали дальше! Второй тайм!

Тем временем, на канале «Матч-ТВ» произошло волшебное перевоплощение:

Жаль, что дальше Оланаре играть не сможет – заменен на Панченко.

А пока ничья в Казани! Молниеносный ответ ЦСКА состоялся через две минуты после пропущенного гола, фантастика! Фернандес исправил свою ошибку, скинув мяч на Оланаре, а форвард армейцев изумительно разобрался в штрафной – 1:1.

34-я минута: Фернандес сносит Шатова, Халк забивает пенальти и бежит сразу же к Данни, который заявлен на матч. 1:0 в финале!

А вот как пенальти смотрелся с трибуны:

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А вот и прыжок-удар Юсупова. Опасно было

А вот и первый момент! Акинфеев вытащил отличный удар Халка со штрафного:

К тушению готовы! Если зажгут пиротехнику – все будет ликвидировано. Но пока и до фейерверков далеко – полтайма позади, а счет не открыт.

Опять травма, да что ж такое. Оланаре получил повреждение в стыке с Витселем, были даже опасения, что не сможет продолжить матч. Но пока активно разминался Панченко, Аарону забинтовали ногу, и тот снова в игре.

Не успела игра толком начаться, а Кришито уже получил травму. Но поднялся капитан «Зенита», все в порядке. А через пять минут снова досталось. Снова поднялся.

Любопытная статистика перед финалом:

Вот и она, красавица. Роскошная «Казань-Арена» в ожидании суперматча!

С показом все очень серьезно – задействованы 28 камер и даже дрон:

А комментаторы завтрашнего матча Лиги чемпионов релаксируют по-своему. Позавидуем?

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Составы команд очень любопытны – у ЦСКА поправился Марио Фернандес, а слева в обороне сыграет Алексей Березуцкий. Вместо Понтуса Вернблума – Бибрас Натхо. А у «Зенита», как интересно-то, нет ни Лодыгина, ни Дзюбы – оба в запасе.

Вот так выглядит раздевалка номинальных хозяев финала – московских «армейцев»:

А здесь готовится «Зенит»:

Каспийск, Астрахань, Химки и другие города, принимавшие финал Кубка России

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