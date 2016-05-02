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    В матче с «Челси» «Тоттенхэм» постарается помешать досрочному чемпионству «Лестера»

    Лондонское дерби между «Тоттенхэмом» и «Челси» многое значит для первых, ничего не значит для вторых и очень много значит для третьих. В случае если «шпоры» потеряют очки в сегодняшнем матче, «Лестер» досрочно обеспечит себе чемпионство. На эту встречу лондонцы выйдут предельно мотивированными – в борьбе за титул еще ничего не потеряно.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Челси – «Тоттенхэм». Начало в 22:00, не пропустите.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2016 21:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 2 мая 2016, 22:21

      Надеюсь хоть ничью сыграет Челси.

      0
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      Рейтинг: +50

      roskaz 2 мая 2016, 17:50

      Главное атакой не увлечься, уж больно хороши шпоры в контр атаках... Тоттенхэму выгодно чтоб Челси играл первым номером, я больше чем уверен что они специально отдадут синим инициативу, и будут выжидать моменты для быстрого контрудара.

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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 2 мая 2016, 16:55

      2-2 будет счет!

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 2 мая 2016, 15:24

      Красиво было бы стать чемпионом на свом поле ... Но все ровно: ЧЕЛСИ-ВПЕРЕД!!!

      1
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 2 мая 2016, 13:03

      Ни когда не думал, что скажу это ЧЕЛСИ В ПЕРЕД.

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