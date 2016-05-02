В матче с «Челси» «Тоттенхэм» постарается помешать досрочному чемпионству «Лестера»

Лондонское дерби между «Тоттенхэмом» и «Челси» многое значит для первых, ничего не значит для вторых и очень много значит для третьих. В случае если «шпоры» потеряют очки в сегодняшнем матче, «Лестер» досрочно обеспечит себе чемпионство. На эту встречу лондонцы выйдут предельно мотивированными – в борьбе за титул еще ничего не потеряно.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Челси – «Тоттенхэм». Начало в 22:00, не пропустите.