Феномен «Газовика», который вышел в РФПЛ

«Газовик» уверенно ворвался в Премьер-лигу. Блог «Футбол России в поисках своего развития» рассказывает о клубе, который добился главного успеха в своей истории.

Феномен тренера

Футбольный клуб «Газовик» в 2011 году возглавил Роберт Геннадьевич Евдокимов. Он прошел с клубом от второго дивизиона до Премьер-лиги. Наивысшим достижением является выход в полуфинал Кубка России, где оренбуржцам не хватило буквально 10 минут до победы. Именно в этой игре «Газовик» заявил о себе на всю страну. А Евдокимов показал себя, как сильный тренер, стратег, мотиватор, который может противостоять лидерам Премьер-лиги.

Но не все начиналось гладко в тренерской карьере Роберта Геннадьевича после подписания контракта с «Газовиком». Заняв 16-е место в ФНЛ, оренбуржцы вылетели во второй дивизион. Тут-то и началось все самое интересное. Тренерский дар Евдокимова раскрылся. И в следующем сезоне «Газовик» вышел снова в ФНЛ, где сходу вошел в когорту лидеров национальной лиги.

Евдокимов «сколотил» крепкую команду, а самое главное, что в игре оренбуржцев видна тренерская мысль. Хотя по составу «Газовик» - далеко не самая звездная команда ФНЛ. Но, несмотря на это, оренбуржцы являются не только лидером, но и одним из самых зрелищным клубом лиги. Будет интересно посмотреть на Евдокимова в Премьер-лиге, ведь были тренеры, которые выводили клубы в высшую лигу, а там у них не ладилось. Можно ли считать Евдокимова феноменом или же футбольная национальная лига – это другая страна? Ответ на этот вопрос мы узнаем в следующем сезоне, когда «Газовик» схлестнется с клубами РФПЛ.

Голеадор в деле

Открытием нынешнего сезона ФНЛ несомненно является нападающий «Газовика» Артем Делькин. Перед стартом чемпионата никто и предположить не мог, что именно Артем поведет Оренбург за собой.

Что мы знали до этого об этом нападающем? Делькин является воспитанником известной в России академии имени Юрия Коноплева. В свои 25 лет успел поиграть в Премьер-лиге за «Крылья Советов». За 3 сезона сыграл 38 игр и забил всего 3 гола. Скажем прямо, плохой показатель для форварда.

Своеобразная перезагрузка произошла в этом сезоне после перехода в «Газовик». И как тут не скажешь о таланте Евдокимова, именно он вдохнул в Делькина новые эмоции. Здесь нападающий раскрылся по-новому. За 25 проведенных игр забил 16 голов (1 с пенальти), великолепные показатели. Артем является лучшим бомбардиром ФНЛ, и во многом благодаря его действиям «Газовик» уверенно лидирует и на всех парах мчится в Премьер-лигу.

Спонсор на зависть всем

Как же обойтись без этой темы? Правильно, никак. Ведь для содержания клуба нужны немаленькие деньги. Спонсором клуба является сам «Газпром». А это стабильность во всех финансовых делах, что для команды ФНЛ большая редкость. А самое главное, это благоприятно сказывается на настроении всего коллектива. Поэтому игроки и весь тренерский штаб могут спокойно сконцентрироваться на футбольных аспектах.

Бонус

В этом сезоне «Газовик» является единственным клубом ФНЛ, который не проиграл ни одной домашней игры. В 17 играх подопечные Роберта Евдокимова одержали 13 побед и 4 раза сыграли вничью.