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  • «Реал» в меньшинстве победил «Барселону». «Ростов» вернул себе лидерство в РФПЛ. Дайджест событий дня

«Реал» в меньшинстве победил «Барселону». «Ростов» вернул себе лидерство в РФПЛ. Дайджест событий дня

Рохо может сменить «МЮ» на «Барселону»

Неплохой выбор у аргентинского защитника «Манчестер Юнайтед» Маркоса Рохо – остаться в составе манкунианцев или же перебраться летом в «Барселону». Впрочем, вряд ли аргентинец и дальше будет играть за «МЮ», поэтому каталонцы могут приобрести футболиста за 12 миллионов евро. Сделка может состояться в ближайшее трансферное окно.

Россия может поменять базу и отель на Евро-2016

Не исключено, что сборная России сменит место проживания и тренировочную базу на чемпионате Европы 2016 года. Вопрос был вынесен на рассмотрение во время совещания РФС после товарищеского матча Франция – Россия. Сообщается, что отель, в котором остановилась команда, не соответствует всем требованиям безопасности: он не будет полностью закрыт во время турнира, а доступ в гостиницу возможен с тыльной стороны здания через территорию полей для гольфа, которая не охраняется полицией. Поэтому команда, скорее всего, заселится в гостиницу, расположенную в более спокойном и отдаленном от центра Парижа районе.

Кавани летом усилит «Ювентус»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани близок к переходу в итальянский «Ювентус». Контракт уругвайца будет рассчитан на три года, зарплата составит 5,5 миллионов евро. Трансфер Кавани обойдется «Юве» примерно в 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету игрока 14 голов в 27 матчах в Лиге 1.

«Бавария» победила «Айнтрахт» благодаря суперголу Рибери

Нападающий «Баварии» Франк Рибери провел свой 200-й матч в немецкой Бундеслиге и забил невероятной красоты гол в ворота «Айнтрахта». Этот мяч так и остался единственным в игре, что позволило мюнхенскому клубу набрать очередные три очка, а его соперник так и завис в зоне вылета.

Ибрагимович забил 30 голов в чемпионате Франции

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович оформил хет-трик в матче 32-го тура Лиги 1 против «Ниццы» и при этом довел количество мячей в текущем розыгрыше чемпионата Франции до 30. Таким образом, швед стал первым футболистом из чемпионатов Англии, Испании, Германии, Италии и Франции, которому удалось забить три десятка голов за сезон-2015/16.

«Арсенал», «Манчестер Сити» и «Челси» добыли крупные победы

В 32-м туре английской премьер-лиги «Арсенал» разгромил дома «Уотфорд» со счетом 4:0, а «Челси» и «Манчестер Сити» также забили по четыре безответных мяча на выезде соответственно «Астон Вилле» и «Борнмуту». Примечательно, что победа «Челси» стала для лондонского клуба 200-й гостевой в истории АПЛ, а первый мяч в его составе забил Пато. Впрочем, центральный матч дня в английском чемпионате прошел в Ливерпуле, где команда Юргена Клоппа разделила очки с «Тоттенхэмом» – на гол Коутиньо точным ударом ответил Кейн.

Фейлы дня. Голкиперы «Бетиса» и «Лас-Пальмаса» синхронно пропустили смешные голы

«Ростов» выиграл у «Спартака» и вернулся на первое место в РФПЛ

В матче 22-го тура РФПЛ «Ростов» у себя дома переиграл «Спартак» со счетом 2:0, хотя оба мяча, скорее всего, были забиты из офсайда. В самом начале встречи отличился Баштуш, а на 20-й минуте второй гол провел Кристиан Нобоа. Таким образом, ростовчане временно обогнали ЦСКА, которому завтра предстоит матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Все голы 22-го тура РФПЛ

Сделано по ГОСТу. Как клубы РФПЛ используют стандарты

«Барселона» проиграла «Реалу» в Эль Класико

Главный матч недели получился огненным: волевая победа «Реала», победный мяч Криштиану Роналду, удаление Серхио Рамоса, отмененный гол Гарета Бэйла и множество самых разных спорных ситуаций, о которых будут говорить еще очень долго. Как факт: «Барселона» проиграла 1:2, хоть и открыла счет после точного удара Жерара Пике, но пропустила красивый гол от Карима Бензема, а затем не убереглась и от Роналду.

Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

Все ключевые моменты Эль Класико (видео)

Символическая сборная Эль Класико

Испания. Примера Испания Манчестер Юнайтед Барселона Ювентус Россия Бавария ПСЖ Арсенал Челси Манчестер Сити Спартак Реал Рибери Франк Роналду Криштиану Ибрагимович Златан Кавани Эдинсон Рохо Маркос
Комментарии (4)
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P10NER
1459650772
Изи для Реала! Глоры барсы, жду вас где вы?
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Strig
1459657976
Ростов хоть из вне игры умеет забивать, а Спартак и даже так...
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mihail1980
1459662190
ростов чемпион
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pik54
1459667341
неужели у Ростова есть шансы на чемпионство?
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