«Реал» в меньшинстве победил «Барселону». «Ростов» вернул себе лидерство в РФПЛ. Дайджест событий дня

Рохо может сменить «МЮ» на «Барселону»

Неплохой выбор у аргентинского защитника «Манчестер Юнайтед» Маркоса Рохо – остаться в составе манкунианцев или же перебраться летом в «Барселону». Впрочем, вряд ли аргентинец и дальше будет играть за «МЮ», поэтому каталонцы могут приобрести футболиста за 12 миллионов евро. Сделка может состояться в ближайшее трансферное окно.

Россия может поменять базу и отель на Евро-2016

Не исключено, что сборная России сменит место проживания и тренировочную базу на чемпионате Европы 2016 года. Вопрос был вынесен на рассмотрение во время совещания РФС после товарищеского матча Франция – Россия. Сообщается, что отель, в котором остановилась команда, не соответствует всем требованиям безопасности: он не будет полностью закрыт во время турнира, а доступ в гостиницу возможен с тыльной стороны здания через территорию полей для гольфа, которая не охраняется полицией. Поэтому команда, скорее всего, заселится в гостиницу, расположенную в более спокойном и отдаленном от центра Парижа районе.

Кавани летом усилит «Ювентус»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани близок к переходу в итальянский «Ювентус». Контракт уругвайца будет рассчитан на три года, зарплата составит 5,5 миллионов евро. Трансфер Кавани обойдется «Юве» примерно в 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету игрока 14 голов в 27 матчах в Лиге 1.

«Бавария» победила «Айнтрахт» благодаря суперголу Рибери

Нападающий «Баварии» Франк Рибери провел свой 200-й матч в немецкой Бундеслиге и забил невероятной красоты гол в ворота «Айнтрахта». Этот мяч так и остался единственным в игре, что позволило мюнхенскому клубу набрать очередные три очка, а его соперник так и завис в зоне вылета.

Ибрагимович забил 30 голов в чемпионате Франции

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович оформил хет-трик в матче 32-го тура Лиги 1 против «Ниццы» и при этом довел количество мячей в текущем розыгрыше чемпионата Франции до 30. Таким образом, швед стал первым футболистом из чемпионатов Англии, Испании, Германии, Италии и Франции, которому удалось забить три десятка голов за сезон-2015/16.

«Арсенал», «Манчестер Сити» и «Челси» добыли крупные победы

В 32-м туре английской премьер-лиги «Арсенал» разгромил дома «Уотфорд» со счетом 4:0, а «Челси» и «Манчестер Сити» также забили по четыре безответных мяча на выезде соответственно «Астон Вилле» и «Борнмуту». Примечательно, что победа «Челси» стала для лондонского клуба 200-й гостевой в истории АПЛ, а первый мяч в его составе забил Пато. Впрочем, центральный матч дня в английском чемпионате прошел в Ливерпуле, где команда Юргена Клоппа разделила очки с «Тоттенхэмом» – на гол Коутиньо точным ударом ответил Кейн.

Фейлы дня. Голкиперы «Бетиса» и «Лас-Пальмаса» синхронно пропустили смешные голы

«Ростов» выиграл у «Спартака» и вернулся на первое место в РФПЛ

В матче 22-го тура РФПЛ «Ростов» у себя дома переиграл «Спартак» со счетом 2:0, хотя оба мяча, скорее всего, были забиты из офсайда. В самом начале встречи отличился Баштуш, а на 20-й минуте второй гол провел Кристиан Нобоа. Таким образом, ростовчане временно обогнали ЦСКА, которому завтра предстоит матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Все голы 22-го тура РФПЛ

Сделано по ГОСТу. Как клубы РФПЛ используют стандарты

«Барселона» проиграла «Реалу» в Эль Класико

Главный матч недели получился огненным: волевая победа «Реала», победный мяч Криштиану Роналду, удаление Серхио Рамоса, отмененный гол Гарета Бэйла и множество самых разных спорных ситуаций, о которых будут говорить еще очень долго. Как факт: «Барселона» проиграла 1:2, хоть и открыла счет после точного удара Жерара Пике, но пропустила красивый гол от Карима Бензема, а затем не убереглась и от Роналду.

Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

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Символическая сборная Эль Класико