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    Тесты «Бомбардира» Все блоги -

    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    13 мая 2016
    Считаешь Роналду лучшим игроком мира? «Бомбардир» совместно с компанией Monster представляет тест о малоизвестных фактах про португальца. От сложного детства до трех десятков рекордов.

    Эксклюзивная коллекция наушников от Криштиану Роналду уже представлена в магазинах Москвы.

    Рейтинг: 4 Голосов: 18
    Комментарии47
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      Рейтинг: +10

      oribasco 25 мая 2018, 11:15

      Молодец! Очень хороший результат
      9 верных

      0
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 8 января 2018, 21:03

      Серьезно? Ты можешь лучше, соберись

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      Рейтинг: +833

      Sola 10 сентября 2017, 16:29

      Кстати, №5 в видео Роналду обнимается не с Фантрау, а со своим братом Угу.

      №7 - памятник Роналду странный. В плане выпуклостей в шортах. Неужто сам португалец рисовал эскиз/шаблон? Ну какому нормальному и не озабоченному человеку придет мысль слепить настолько явно выраженный горб в трусах? Ярко выраженные комплексы.

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      Рейтинг: +833

      Sola 10 сентября 2017, 16:16

      Да ну, многие ответы выдуманы.
      №3 - Роналду говорил, что стал бы моделью или актером, если бы не футбол.
      №6 - его много клубов держали "на карандаше". Арсенал предлагал за него деньги, Ливерпуль. Короче, много клубов. А вы Бирмингем какой-то подсунули.
      №11 - у него 3% жира. Смотрела тест Роналду от Castrol. Там и сказали про 3%. Откуда ваши 10%?
      №14 - про мальчика сам футболист не подтвердил. Это лишь ваши домыслы.

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      Рейтинг: +19

      Timofeika06 19 июня 2017, 10:28

      Биографию напишу . Но будет сложно

      0
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      Рейтинг: +15394

      японец 30 мая 2017, 23:11

      попил чайку и пообщался

      0
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      Рейтинг: +24

      ASR77 7 сентября 2016, 23:41

      Отлично! Напишете биографию Роналду?

      0
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      Рейтинг: +30

      RINO. 5 августа 2016, 13:53

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      /15Отлично! Напишете биографию Роналду?

      0
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      Рейтинг: +14

      злая печенька 6 июля 2016, 12:14

      13 верных

      0
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      Рейтинг: +24

      kolley 25 июня 2016, 12:10

      12. Отлично! Напишете биографию Роналду?

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