Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

Молодец! Очень хороший результат
9 верных
Эксклюзивная коллекция наушников от Криштиану Роналду уже представлена в магазинах Москвы.
Эксклюзивная коллекция наушников от Криштиану Роналду уже представлена в магазинах Москвы.
Молодец! Очень хороший результат
9 верных
Серьезно? Ты можешь лучше, соберись
Кстати, №5 в видео Роналду обнимается не с Фантрау, а со своим братом Угу.
№7 - памятник Роналду странный. В плане выпуклостей в шортах. Неужто сам португалец рисовал эскиз/шаблон? Ну какому нормальному и не озабоченному человеку придет мысль слепить настолько явно выраженный горб в трусах? Ярко выраженные комплексы.
Да ну, многие ответы выдуманы.
№3 - Роналду говорил, что стал бы моделью или актером, если бы не футбол.
№6 - его много клубов держали "на карандаше". Арсенал предлагал за него деньги, Ливерпуль. Короче, много клубов. А вы Бирмингем какой-то подсунули.
№11 - у него 3% жира. Смотрела тест Роналду от Castrol. Там и сказали про 3%. Откуда ваши 10%?
№14 - про мальчика сам футболист не подтвердил. Это лишь ваши домыслы.
Биографию напишу . Но будет сложно
Отлично! Напишете биографию Роналду?
14
/15Отлично! Напишете биографию Роналду?
13 верных
12. Отлично! Напишете биографию Роналду?