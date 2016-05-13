Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

Считаешь Роналду лучшим игроком мира? «Бомбардир» совместно с компанией Monster представляет тест о малоизвестных фактах про португальца. От сложного детства до трех десятков рекордов.

Эксклюзивная коллекция наушников от Криштиану Роналду уже представлена в магазинах Москвы.

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