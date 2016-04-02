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    Роналду забил победный гол «Барселоне» сразу после удаления Рамоса


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    Голосов: 0
    02.04.2016 21:36
    Завершился главный матч недели – знаменитое и любимое всеми испанское Эль Класико! «Бомбардир» показывает ключевые моменты суперматча между «Барселоной» и «Реалом», в первом тайме которого были опасные моменты, а настоящая драма развернулась во втором.

    Болельщики «Барселоны» почтили память Йохана Кройффа, разместив вот такую красоту на всем «Камп Ноу»:

    Онлайн матча «Барселона» – «Реал»

    На 10-й минуте мадридский «Реал» жутко провалился в обороне, но Луис Суарес умудрился не замкнуть прострел Неймара.

    Через девять минут опаснейший удар Ивана Ракитича отразил Кейлор Навас! «Барселона» второй раз была близка к голу.

    А тут еще и Месси добавил со штрафного, но чуть-чуть не попал в створ ворот «Реала».

    Фолил ли Рамос на Месси? Заслуживал ли второй желтой карточки и удаления? Был ли фол в штрафной площади или вне ее? Вот пока что и главный спорный эпизод матча:

    После перерыва состоялся сумасшедший сэйв Кейлора Наваса после хитрого удара Месси!

    А на исходе часа игрового времени Жерар Пике открыл счет точным ударом головой после розыгрыша углового – 1:0!

    Впрочем, прошло каких-то пять минут, и «Реал» забил красивый ответный гол. Карим Бензема отличился, причем этот мяч стал 100-м для мадридского клуба на «Камп Ноу».

    За 10 минут до конца матча состоялся эпизод, который еще очень долго будут обсуждать после матча: Гарет Бэйл забил гол, который был отменен по каким-то непонятным причинам.

    В следующем эпизоде Криштиану Роналду поразил перекладину ворот «Барселоны». Зидан едва не исполнил соло Луи ван Гаала.

    Стоило «Реалу» замахнуться на победу, как Серхио Рамос схватил вторую желтую карточку и был изгнан с поля.

    Однако Криштиану все-таки добился своего и сумел забить победный гол, воспользовавшись очередным провалом в обороне «Барселоны». Великолепный матч!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Marca
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +63

      stanislav2017 3 апреля 2016, 14:54

      В целом игра была слабая со стороны обеих команд,но особенно Барса,она была ,как полусонная ,моменты пороли.Скорее всего сказалиль длительные перелеты на сборы игроков из Латинской Америки(а ,как не крути они делают игру).Реал похоже приходит в себя!Ну ,что -же ,тем интересней будет смотреть чемпионат Испании дальше,хотя отрыв по прежниму очень велик!

      0
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      Рейтинг: +30

      4e4eH 3 апреля 2016, 10:27

      Реклама заебла!!!!!! на паузе тоже реклама!!! Вы там че ебанулись?????

      1
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      Рейтинг: +76

      Merovingen > 4e4eH 3 апреля 2016, 17:31

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      0
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      Рейтинг: +21

      дровасек 3 апреля 2016, 08:50

      Гарета лишили гола. Он стоял в стороне. Он был уже в воздухе для приема мяча, когда в него врезался защитник. Очень жаль, что линейный оказался пассивным.

      2
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      Рейтинг: +12

      Troll99 3 апреля 2016, 08:29

      0
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      Рейтинг: +27

      danila_yumsh 3 апреля 2016, 03:29

      Коммент для конкурса прогнозов

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      Рейтинг: +108

      sciline10 3 апреля 2016, 02:36

      Реал с победой)
      Крайне разочаровало судейство, столько моментов, начиная с того что Рамосу надо было давать 2-ую жёлтую и незасчитанный гол Бейла, это, пожалуй, два ключевых момента, грубейшие ошибки, особенно первая, могла бы изменить в корне ход матча.
      В целом все сыграли слабо, я про нападающих, что у Барсы, что у Реала. Суарес запорол момент, Неймар не знал особо что делать в окружении 3-ёх защитников, Месси тоже закрывали по ходу матча, Бензема забил и расстворился, тоже самое у Роналду, разве что Бейл хоть как-то держал планку одного из лучших нападающих мира. В общем одним словом повезло- отскочили, вторым не повезло, и то же самое бы я написал про Барсу, если бы счёт был в их пользу. Не самое качественное классико, ну и повторюсь, в том числе из-за судейских ошибок.

      1
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      Рейтинг: +20

      Black Jask > sciline10 3 апреля 2016, 13:16

      Согласен Рамоса в начале удалять давать пенальти, и гол Бейла тоже должен быть засчитан, в итоге счет 3:2 в пользу Реала.

      1
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      Рейтинг: +206

      skipushkach 3 апреля 2016, 01:17

      первое видео в момент паса Суарес в офсайде,наверное,5 метровом,как судья этого не заметил?второе видео Алвесу желтую должен был дать судья,за удар по мячу после свистка(акцентированно ударил) четвертое видео явный фол Рамоса,явный штрафной соответственно,гол Бейла чистый,почему отменен непонятно,удаление Рамоса тоже по делу,вот только первую желтую он должен был получать в момент когда должен был быть штрафной на Месси,в общем судейство крайне слебое,поздравляю болельщиков Реала с победой,выиграли по делу

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      Рейтинг: +73

      D_Fedor 2 апреля 2016, 23:43

      молодцы сливки...:)

      -1
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      Рейтинг: +790

      JI e x a 2 апреля 2016, 23:21

      интересно, почему админы решили, что КР забил победный гол?)))

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      Рейтинг: +61

      МашкинаЛяжка > JI e x a 3 апреля 2016, 10:16

      хмм... может быть потому, что он принёс реалу победу?

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      Рейтинг: +790

      JI e x a 2 апреля 2016, 23:14

      судейство просто отвратное....

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