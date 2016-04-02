Роналду забил победный гол «Барселоне» сразу после удаления Рамоса

Болельщики «Барселоны» почтили память Йохана Кройффа, разместив вот такую красоту на всем «Камп Ноу»:

Онлайн матча «Барселона» – «Реал»

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На 10-й минуте мадридский «Реал» жутко провалился в обороне, но Луис Суарес умудрился не замкнуть прострел Неймара.

Через девять минут опаснейший удар Ивана Ракитича отразил Кейлор Навас! «Барселона» второй раз была близка к голу.

А тут еще и Месси добавил со штрафного, но чуть-чуть не попал в створ ворот «Реала».

Фолил ли Рамос на Месси? Заслуживал ли второй желтой карточки и удаления? Был ли фол в штрафной площади или вне ее? Вот пока что и главный спорный эпизод матча:

После перерыва состоялся сумасшедший сэйв Кейлора Наваса после хитрого удара Месси!

А на исходе часа игрового времени Жерар Пике открыл счет точным ударом головой после розыгрыша углового – 1:0!

Впрочем, прошло каких-то пять минут, и «Реал» забил красивый ответный гол. Карим Бензема отличился, причем этот мяч стал 100-м для мадридского клуба на «Камп Ноу».

За 10 минут до конца матча состоялся эпизод, который еще очень долго будут обсуждать после матча: Гарет Бэйл забил гол, который был отменен по каким-то непонятным причинам.

В следующем эпизоде Криштиану Роналду поразил перекладину ворот «Барселоны». Зидан едва не исполнил соло Луи ван Гаала.

Стоило «Реалу» замахнуться на победу, как Серхио Рамос схватил вторую желтую карточку и был изгнан с поля.

Однако Криштиану все-таки добился своего и сумел забить победный гол, воспользовавшись очередным провалом в обороне «Барселоны». Великолепный матч!