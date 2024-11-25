Дерзкое обращение Генича к представителю Дзюбы

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич обратился к представителю форварда «Акрона» Артема Дзюбы Леониду Гольдману.

«Я читал интервью его представителя Леонида Гольдмана. Вот он начал ещe и нас учить, как отвечать, как реагировать. «Какой молодец Шнякин, вот как всe расписал, у него адекватная позиция. Журавель – пeс смердячий, который вообще не должен ничего вякать.

Ну а Генич – ну я не понимаю, что он такого сказал. Можно же было считать интонацию, что Артeм шутил.

Ну, Леонид, занимайтесь карьерой вашего клиента и не рассказывайте, как реагировать комментатору», – сказал Генич в видео, опубликованном в телеграм-канале «Футбольный Биги».

Дзюба в недавнем интервью раскритиковал Константина.

В ответ Генич завуалированно назвал Артема «футбольной псиной».

Дзюба и Генич раньше приятельствовали.

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