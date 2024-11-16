Реакция представителя Дзюбы на заявление Генича, завуалированно назвавшего Артема «псиной»

Леонид Гольдман, представитель Артема Дзюбы, отреагировал на реплику комментатора «Матч ТВ» Константина Генича.

Дзюба в интервью раскритиковал Константина.

В ответ Генич завуалированно назвал Артема «футбольной псиной».

Дзюба и Генич раньше приятельствовали.

«Вообще хотел бы выразить Константину респект в связи с тем, что он не попросил ничего убрать из интервью Дзюбы. Хотя коллеги с «Матч ТВ» заранее показали отрывок про комментаторов.

А вот то, что он написал вечером на эмоциях, уже его не красит. Потому что про «первенство водокачки» и так далее было сказано с неким юмором сказано, без агрессии. И тот, кто смотрел видеоверсию интервью, увидел это.

И, повторюсь, это лишь мнение Дзюбы. А Константин же начал на какие-то уже оскорбления переходить. Причем открыто их не написал – так, завуалированно. Вроде как и про Дзюбу, но прямо фамилия не упоминается. Ну, это, на мой взгляд, странно», – сказал Гольдман.

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