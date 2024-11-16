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    • Реакция представителя Дзюбы на заявление Генича, завуалированно назвавшего Артема «псиной»

    Реакция представителя Дзюбы на заявление Генича, завуалированно назвавшего Артема «псиной»

    Леонид Гольдман, представитель Артема Дзюбы, отреагировал на реплику комментатора «Матч ТВ» Константина Генича.

    • Дзюба в интервью раскритиковал Константина.
    • В ответ Генич завуалированно назвал Артема «футбольной псиной».
    • Дзюба и Генич раньше приятельствовали.

    «Вообще хотел бы выразить Константину респект в связи с тем, что он не попросил ничего убрать из интервью Дзюбы. Хотя коллеги с «Матч ТВ» заранее показали отрывок про комментаторов.

    А вот то, что он написал вечером на эмоциях, уже его не красит. Потому что про «первенство водокачки» и так далее было сказано с неким юмором сказано, без агрессии. И тот, кто смотрел видеоверсию интервью, увидел это.

    И, повторюсь, это лишь мнение Дзюбы. А Константин же начал на какие-то уже оскорбления переходить. Причем открыто их не написал – так, завуалированно. Вроде как и про Дзюбу, но прямо фамилия не упоминается. Ну, это, на мой взгляд, странно», – сказал Гольдман.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:46
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    Комментарии (4)
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    Plyash
    1731751395
    Дзюбло,как обычно,что посеял,то и пожал...Язык свой никак прикусить не может со своим сермяжным юмором,машет им,словно боталом.
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    The only one
    1731752729
    Желтопрессники- они обидчивые очень и злопамятные...
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    crf575757
    1731752835
    Дзюба просто никчемный тупой столб!
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    Таарон
    1731755187
    Генич - тявкалка за бабки, самый позорный, предвзятый комментатор.
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