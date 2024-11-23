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    • Трех фанатов «Реала» арестовали за расистские выкрики в игре с «Барселоной»

    Трех фанатов «Реала» арестовали за расистские выкрики в игре с «Барселоной»

    Три болельщика «Реала» арестованы за расистские оскорбления игроков «Барселоны» в домашнем матче 11-го тура Ла Лиги, который закончился победой каталонцев со счетом 4:0. Один из арестованных является несовершеннолетним.

    После третьего пропущенного гола некоторые зрители начали оскорблять 17-летнего вингера «блауграны» Ламина Ямаля. Оскорбления были направлены также в адрес Алехандро Бальде, Ансу Фати и Рафиньи Диаса.

    Следователи установили точное местонахождение кричавших и идентифицировали их после тщательного просмотра видеозаписей.

    По словам полицейских, ни один из задержанных не является зарегистрированным болельщиком «Реала» и не имеет судимостей.

    • «Барселона» лидирует в Примере с 33 очками после 13 матчей. «Реал» идет вторым с 27 баллами. Он провел на одну игру меньше.
    • В следующий раз команды встретятся в чемпионате Испании в 35-м туре в середине мая.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: El Mundo

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    Сегодня, 15:44
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    Комментарии (1)
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    Питерский князь
    1732366435
    Ничего плохого не вижу в том, чтобы не.г.ров называли не.г.рами, а мясных квадрокоберами. :)))
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