Трех фанатов «Реала» арестовали за расистские выкрики в игре с «Барселоной»

Три болельщика «Реала» арестованы за расистские оскорбления игроков «Барселоны» в домашнем матче 11-го тура Ла Лиги, который закончился победой каталонцев со счетом 4:0. Один из арестованных является несовершеннолетним.

После третьего пропущенного гола некоторые зрители начали оскорблять 17-летнего вингера «блауграны» Ламина Ямаля. Оскорбления были направлены также в адрес Алехандро Бальде, Ансу Фати и Рафиньи Диаса.

Следователи установили точное местонахождение кричавших и идентифицировали их после тщательного просмотра видеозаписей.

По словам полицейских, ни один из задержанных не является зарегистрированным болельщиком «Реала» и не имеет судимостей.

«Барселона» лидирует в Примере с 33 очками после 13 матчей. «Реал» идет вторым с 27 баллами. Он провел на одну игру меньше.

В следующий раз команды встретятся в чемпионате Испании в 35-м туре в середине мая.

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