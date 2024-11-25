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    • В «Пари НН» отреагировали на информацию об интересе к спартаковцу Игнатову

    В «Пари НН» отреагировали на информацию об интересе к спартаковцу Игнатову

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал информацию об интересе к спартаковцу Михаилу Игнатову.

    – Как можете прокомментировать слухи об интересе «Пари НН» к Ахметову и Игнатову?

    – Это слухи, не более того, даже больше фейки. У нас есть шорт‑лист претендентов, которых мы рассмотрим в зимнее трансферное окно. Из того, что сейчас звучит в новостях, ни одной фамилии нет в нашем шорт‑листе.

    – Вы хотели бы видеть Ахметова и Игнатова в «Пари НН»?

    – Мне сложно сказать. Это футболисты высокого уровня. Всe зависит от рисунка игры, который видит тренер. Может быть очень крутой футболист, но есть риск, что он не впишется в игру.

    • Игнатов провел за «Спартак» 9 матчей в этом сезоне, не отметившись результативными действиями.
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 31 декабря 2025 года.
    • Михаил – воспитанник москвичей.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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