В «Пари НН» отреагировали на информацию об интересе к спартаковцу Игнатову

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал информацию об интересе к спартаковцу Михаилу Игнатову.

– Как можете прокомментировать слухи об интересе «Пари НН» к Ахметову и Игнатову?

– Это слухи, не более того, даже больше фейки. У нас есть шорт‑лист претендентов, которых мы рассмотрим в зимнее трансферное окно. Из того, что сейчас звучит в новостях, ни одной фамилии нет в нашем шорт‑листе.

– Вы хотели бы видеть Ахметова и Игнатова в «Пари НН»?

– Мне сложно сказать. Это футболисты высокого уровня. Всe зависит от рисунка игры, который видит тренер. Может быть очень крутой футболист, но есть риск, что он не впишется в игру.

Игнатов провел за «Спартак» 9 матчей в этом сезоне, не отметившись результативными действиями.

Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 31 декабря 2025 года.

Михаил – воспитанник москвичей.

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