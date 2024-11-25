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    Титов сравнил Станковича с Абаскалем

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов оценил работу главного тренера команды Деяна Станковича.

    • В 16-м туре РПЛ «Спартак» победил «Локомотив» (5:2).
    • Команда идет на 4-м месте.
    • Станкович-тренер выигрывал чемпионаты Сербии и Венгрии.

    – Вернемся к дерби «Спартак» – «Локо». Все ли решения Станковича по составу сработали?

    – Я уже как-то говорил, что Станковичу удалось стабилизировать состав. По сути, он произвел только вынужденную замену в центре обороны – Дуарте вместо Литвинова. А так серб не шарахается из стороны в сторону. Сделал ставку на определенных игроков и продолжает им доверять. Это его отличает явно в лучшую сторону от Абаскаля, который мог менять по пять человек.

    Порадовала идеальная передача Маркиньоса, которого порой журили. Хотелось бы, чтобы новички играли стабильно. А так в целом мы увидели идеальный тайм. Даже не тайм, а первые 30-35 минут.

    – Можно ли сказать, что вчера Умяров «съел» главную звезду «Локо» – Алексея Батракова?

    – Я бы отметил тут не только Наиля, но и всю команду. Красно-белые большую часть матча провели по-хозяйски! Уверенно! Вся команда сыграла великолепно. Нужно отдать должное тренерскому штабу, который так здорово подготовил подопечных к дерби.

    Да, минут 15 во втором тайме было тревожно, когда «Локо» возвращался в игру. Но дальше все встало на свои места. Закономерный результат! Знаете, вчера Москва была точно красно-белой! Хоккейный «Спартак» уступал «Витязю» 0:3, 1:4, но в итоге взял верх – 5:4. Видите, в один день и хоккеисты, и футболисты забили по пять (улыбается).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (2)
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    рылы
    1732550500
    позор!
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    САДЫЧОК
    1732551407
    Умяров очень много ошибался! Так что они оба с Батраковым друг друга съели!
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